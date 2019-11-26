Как вы ориентируетесь во вселенной «Спокойной ночи, малыши!»?
Тест «Реального времени» к 56-летию начала работы над легендарной передачей
«Спокойной ночи, малыши!» смотрит уже четвертое поколение жителей постсоветского пространства. Работа над первыми выпусками этой легендарной вселенной началась 26 ноября 1963 года. Первые выпуски были просто картинками с закадровым текстом, потом на экране появились небольшие кукольные спектакли и пьесы с живыми артистами, в передачах участвовали дети, которым актеры рассказывали сказки. Первый знакомый нам до сих пор персонаж появился в передаче 10 февраля 1971 года. В тесте «Реального времени» предлагается ответить, кто это был, и еще девять интересных вопросов об истории вселенной этой передачи.
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