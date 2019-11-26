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Как вы ориентируетесь во вселенной «Спокойной ночи, малыши!»?

07:00, 26.11.2019 3

Тест «Реального времени» к 56-летию начала работы над легендарной передачей

Как вы ориентируетесь во вселенной «Спокойной ночи, малыши!»? Фото: кадр Гостелерадио СССР

«Спокойной ночи, малыши!» смотрит уже четвертое поколение жителей постсоветского пространства. Работа над первыми выпусками этой легендарной вселенной началась 26 ноября 1963 года. Первые выпуски были просто картинками с закадровым текстом, потом на экране появились небольшие кукольные спектакли и пьесы с живыми артистами, в передачах участвовали дети, которым актеры рассказывали сказки. Первый знакомый нам до сих пор персонаж появился в передаче 10 февраля 1971 года. В тесте «Реального времени» предлагается ответить, кто это был, и еще девять интересных вопросов об истории вселенной этой передачи.

Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:43
    Четыре из десяти
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    Анонимно 11:45
    и у меня
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  • Анонимно 10:31
    как можно было додуматься поставить психоделического кролика на заставку?
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