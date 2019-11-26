Золотая сотня Удмуртии: убытки металлургов, прибыль оружейников и нефтяная игла
Республику контролируют нефтяные гиганты и крупные госкорпорации
«Реальное время» продолжает цикл исследований, посвященных экономике регионов ПФО. На этот раз наш взор пал на юго-восточного соседа Татарстана — Удмуртию. Республика входит в первую пятерку регионов ПФО по показателю ВРП на душу населения и занимает шестое место в округе по объемам добычи нефти. Нефтяная отрасль является основной: суммарная выручка удмуртских нефтяников — 305 млрд рублей — составляет 45 процентов совокупного оборота всей сотни успешных компаний региона. Важной составляющей республиканской экономики остается производство оружия, прославившее Удмуртию на всю страну, если не на весь мир.
45% — на долю нефти
В своих исследованиях мы по-прежнему опираемся на данные о годовой выручке ста крупнейших предприятий региона (по итогам 2018 года), наиболее подробно останавливаясь на первых десяти. В случае с Удмуртией сразу пять компаний из топ-10 представляют нефтяную отрасль. Всего в лидирующей сотне самых оборотистых предприятий региона нашлось место для 16 компаний, добывающих сырую нефть, либо предоставляющих услуги по бурению. Их суммарная выручка — более 305 миллиардов рублей, это почти 45% совокупного оборота всех ста крупнейших предприятий Удмуртии. Можно констатировать, что республика представляет из себя регион с ярко выраженной сырьевой экономикой.
О переделе удмуртского рынка нефти «Реальное время» подробно рассказывало в исследованиях, опубликованных в 2017 и 2018 годах. Сейчас главными бенефициарами удмуртской нефтедобычи являются «Роснефть» совместно с ее китайским партнером Sinopec, промышленная группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева, а также местный бизнесмен, владелец «УДС-групп» Алексей Чулкин.
Нефтяная компания предсказуемо расположилась на первом месте нашего рейтинга самых оборотистых предприятий Удмуртии. Это ОАО «Удмуртнефть» — совместная «дочка» отечественной «Роснефти» и китайской корпорации Sinopec. Выручка «Удмуртнефти» в 2018 году составила 154 миллиарда рублей (половина всего нефтяного оборота республики), чистая прибыль превысила 31 миллиард рублей. С показателем налога на прибыль 7,7 миллиарда рублей, в 2018 году компания стала крупнейшим налогоплательщиком Удмуртии. Впрочем, этот статус для «Удмуртнефти» привычен.
Кроме того, в топ-100 самых оборотистых предприятий Удмуртии входят четыре «дочки» «Удмуртнефти» с суммарным оборотом более 11 миллиардов рублей.
На третьем месте рейтинга с годовой выручкой 55,5 миллиарда рублей расположилось ООО «Белкамнефть», входящее в промышленную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Чистая прибыль компании за год составила 4,2 миллиарда рублей. Еще одно подразделение «Сафмара» расположилось на девятой строчке рейтинга. Это ООО «РНК» с годовым оборотом 15,9 миллиарда рублей. На 12-м месте — АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова», также входящее в группу «Сафмар». Выручка этого предприятия за год составила 13,3 миллиарда. В общей сложности контролируемые Гуцериевым удмуртские нефтяные компании в 2018 году выручили около 85 миллиардов.
Стоит отметить, что «Сафмар» реализует в Удмуртии масштабные благотворительные проекты. Так, в 2018 году в Ижевске был открыт детский реабилитационный центр, в который структура Гуцериева вложила более полумиллиарда рублей.
На восьмой и десятой строчках рейтинга расположились еще две нефтяные компании: ООО «Ветла» (выручка 16 миллиардов рублей) и ООО «УДС Нефть» (15,3 миллиарда). У обеих компаний главным учредителем значится ООО «УДС Групп», которое, в свою очередь, принадлежит удмуртскому бизнесмену Алексею Чулкину. Помимо нефтедобычи Чулкин занимается добычей других полезных ископаемых, а также строительством. Имел политический опыт (являлся депутатом гордумы Ижевска и Госсовета Удмуртии, а также неудачно баллотировался в Госдуму от «Партии Роста»). Чулкину принадлежат еще две нефтяных компании из первой сотни самых оборотистых предприятий Удмуртии. Их совокупная выручка — еще более 9 миллиардов. Итого — больше 40 миллиардов рублей составил суммарный оборот компаний Алексея Чулкина в 2018 году. Неудивительно, что местные СМИ признали Чулкина самым состоятельным жителем Удмуртии.
Остается добавить, что обороты всех нефтяных компаний Удмуртии из первой десятки в 2018 году выросли по сравнению с 2017-м как минимум на 25%.
«Серебро» у дочки АвтоВАЗа
Автозавод «ИжАвто», в результате серии поглощений ставший собственностью АвтоВАЗа в 2011 году, с тех пор последовательно наращивает выручку. В 2018 году она достигла показателя 64,4 миллиарда рублей (плюс 23% по сравнению с 2017-м), чистая прибыль составила полтора миллиарда. Компания занимает вторую строчку в рейтинге самых оборотистых предприятий Удмуртии.
Год от года увеличивается и число выпускаемых автомобилей. В 2018 году с конвейера автозавода в Ижевске сошла 131 тысяча машин.
С 2015 года завод выпускает вазовские автомобили семейства Vesta, а с 2017-го носит «корпоративное» название «Лада Ижевск».
Нынешней осенью модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Ижевске, пополнился модификацией Lada Vesta с вариатором (бесступенчатая автоматическая трансмиссия).
Трехкратный рост выручки у структуры «Алмаз-Антея»
На четвертом месте нашего рейтинга расположилось АО «ИЭМЗ Купол», входящее в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей». Чистая прибыль в 2018-м оценивается в сумму 1,1 миллиарда, выручка предприятия за прошлый год составила 25,8 миллиарда рублей, что почти втрое больше, чем годом ранее. Впрочем, в 2016-м оборот предприятия был еще выше — 33,2 миллиарда рублей. С чем связаны такие скачки — сказать трудно. Предприятие оборонное (выпускает, в частности, зенитно-ракетные комплексы Тор), и в том, что касается производства и продажи вооружения, работает в условиях строгой секретности.
Завод, как и большинство отечественных оборонных предприятий, стремится диверсифицировать производство и снизить зависимость от госзаказа, осваивая выпуск продукции гражданского назначения. Так, на «Куполе» производят бытовые обогреватели различных модификаций, оборудование для нефтедобычи, конвейерное оборудование для розлива жидкостей, и даже металл-углеродные нанокомпозиты.
«Ижсталь» генерирует убытки
Пятую строчку рейтинга самых оборотистых компаний Удмуртии занимает ПАО «Ижсталь» — дочернее предприятие крупного металлургического холдинга «Мечел» Игоря Зюзина. «Ижсталь» выпускает широкий ассортимент стального проката. В 2018 году выручка общества составила 21,1 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем годом ранее. При этом прибыли предприятие не получает, а чистые убытки в 2018 году составили аж 2,5 миллиарда. В компании это объяснили значительным ростом цен на сырье на фоне незначительного роста цен на готовую продукцию.
Стоит отметить, что нынешний финансовый год «Ижсталь» проводит в плюсе: по итогам первых девяти месяцев 2019 года чистая прибыль предприятия оценивается в 414 миллионов рублей.
Молочные доходы агроимперии Шутова и Осколкова
Шестое место нашего рейтинга компаний Удмуртии с наибольшей выручкой занимает ОАО «Милком», специализирующееся на производстве молочной продукции. Главным учредителем предприятия числится ООО «Хайперфудсхолдинг», которое в свою очередь в равных долях принадлежит известным в Ижевске бизнесменам Андрею Шутову и Андрею Осколкову. Их агрохолдинг «Комос групп» включает предприятия, занимающиеся не только производством и переработкой молока, но и растениеводством, производством кормов, птицеводством, свиноводством, переработкой мяса и рыбы, а также оптовой и розничной торговлей.
Выручка «Милкома» в 2018 году составила 19,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиарда. При этом в топ-100 самых оборотистых компаний Удмуртии попали еще пять компаний холдинга. Суммарный оборот всех представителей агроимперии Шутова и Осколкова в 2018 году составил почти 37 миллиардов рублей.
Сами Андрей Шутов и Андрей Осколков до недавнего времени занимались политикой: избирались в удмуртский Госсовет и возглавляли рейтинги богатейших депутатов республики. При этом значительную часть выручки холдинг генерирует за счет активного участия в госзакупках. В нынешнем созыве парламента фамилии Шутова и Осколкова не значатся.
«Скачкообразная» выручка «Калашникова»
Показатели оборота еще одного крупного оборонного предприятия Удмуртии — всемирно известного концерна «Калашников» (входит в структуру «Ростеха») — ведут себя примерно так же, как показатели вышеупомянутого «Купола»: в 2017-м выручка значительно снизилась относительно 2016-го, а в 2018-м вновь выросла, составив 17,1 миллиарда рублей. «Провал» 2017-го в компании объяснили переносом на 2018 год сроков отгрузки по внутрироссийским и внешним контрактам.
«Калашников» выпускает большой ассортимент стрелкового оружия, а также военные лодки и катера, беспилотные летательные устройства. Продукция экспортируется в десятки стран, и больше половины выручки приходится на экспорт.
Чистая прибыль концерна в 2018 году составила 175 миллионов рублей.
|№
|Наименование
|Совладельцы
|Вид деятельности
|Выручка за 2018г., тыс. руб.
|Выручка за 2017г., тыс. руб.
|Изменение
|1
|УДМУРТНЕФТЬ, ОАО
|ПРОМЛИЗИНГ, АО 97.19%
|Добыча сырой нефти
|154 138 654
|108 965 629
|41%
|2
|ЛАДА ИЖЕВСК, ООО
|АВТОВАЗ, АО 100%
|Производство легковых автомобилей
|64 430 730
|52 328 860
|23%
|3
|БЕЛКАМНЕФТЬ, ООО
|БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО 100%
|Добыча сырой нефти
|55 495 260
|38 851 484
|43%
|4
|ИЭМЗ КУПОЛ, АО
|КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ, АО 96.02%
|Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
|25 788 729
|8 858 601
|191%
|5
|ИЖСТАЛЬ, ПАО
|МЕЧЕЛ, ПАО 90.00%
|Производство стали в слитках
|21 154 159
|18 696 331
|13%
|6
|МИЛКОМ, ОАО
|ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 61.73%
ПРИВОЛЖСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН, ООО 14.35%
Максимов Анатолий Юрьевич 9.57%
|Производство прочей молочной продукции
|19 721 975
|16 863 370
|17%
|7
|КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ, АО
|ООО «ТрансКомплектХолдинг» 75%
РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 25%
|Производство оружия и боеприпасов
|17 101 291
|4 525 591
|278%
|8
|ВЕТЛА, ООО
|УДС-ГРУПП, ООО 99%
Чулкин Алексей Аркадьевич 1%
|Добыча сырой нефти
|16 047 442
|10 960 673
|46%
|9
|РНК, ООО
|БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО 51%
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЕРЕСТА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 49%
|Добыча сырой нефти
|15 876 965
|12 707 997
|25%
|10
|УДС НЕФТЬ, ООО
|УДС-ГРУПП, ООО 95%
ВЕТЛА, ООО 2.55%
АЗИНСКОЕ, ООО 2.45%
|Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
|15 355 373
|11 196 808
|37%
|11
|ЧМЗ, АО
|ТВЭЛ, АО 99.98%
|Производство ядерного топлива
|13 923 732
|13 516 464
|3%
|12
|БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО
|ОНК, ООО 61.38%
НК НЕФТИСА, АО 38.62%
|Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
|13 326 455
|13 096 766
|2%
|13
|ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД АКСИОН-ХОЛДИНГ, АО
|КОРПОРАЦИЯ АКСИОН, ООО 49.74%
КОРПОРАЦИЯ МИТ, АО 25.50%
КОРПОРАЦИЯ МИТ, АО 25.50%
ПРОМИНВЕСТ, АО РФК 17.19%
ПРОМИНВЕСТ, АО РФК 17.19%
Иванцов Владимир Григорьевич 0.0010%
|Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
|12 529 396
|15 139 167
|-17%
|14
|ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК, ООО
|ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 91.10%
ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 8.90%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|11 777 108
|10 317 418
|14%
|15
|ЯЛЫКСКОЕ, ООО
|УДС-ГРУПП, ООО 99%
Чулкин Алексей Аркадьевич 1%
|Добыча сырой нефти
|8 009 716
|6 566 492
|22%
|16
|СЭГЗ, АО
|ТЕХНОДИНАМИКА, АО 25.50%
ЭБИСУ, ООО 24.93%
УК ФПГ УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ, ООО 16.56%
ФПГ УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ, АО 13.46%
ЭГЗ-ТЕРМАКС, ООО 3.54%
КБ ЭЛЕКТРОМАШ, ООО 3.49%
Суров Валерий Юрьевич 0.0010%
Мусинов Сергей Васильевич 0.0010%
Тарасов Александр Генрихович 0.0010%
|Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
|7 334 325
|7 168 550
|2%
|17
|ГВСУ №8, ФГУП
|МИНОБОРОНЫ РОССИИ 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|6 959 639
|7 531 259
|-8%
|18
|УВА-МОЛОКО, ООО
|Старовойтова Марина Михайловна 66.72%
ИНКОМ, ООО 10.55%
КОЛОС, СХПК 5.21%
УВИНСКОЕ УИЗО 4.51%
КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА УВИНСКОГО РАЙОНА, СПК 1.93%
УДМУРТИЯ, СПК 1.83%
АВАНГАРД УВИНСКОГО РАЙОНА, СПК-КОЛХОЗ 1.41%
СВОБОДА, СПК 1.12%
ЛУЧ ВАВОЖСКОГО РАЙОНА УР, СХПК-КОЛХОЗ 1.05%
КОЛХОЗ 1.03%
...*
|Производство сыра и сырных продуктов
|6 898 718
|7 198 114
|-4%
|19
|УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ, ООО
|ЭЛМА, ФИРМА 95%
Серова Елена Георгиевна 5%
|Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
|6 712 930
|5 374 794
|25%
|20
|ИЖЭНЕРГОСБЫТ, ООО
|КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕРМУР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" 100%
|Торговля электроэнергией
|6 662 611
|4 105 645
|62%
|21
|ИРЗ, ООО
|ИРЗ, АО 100%
|Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации
|5 816 696
|4 074 426
|43%
|22
|УНК, АО
|НК НЕФТИСА, АО 51%
Компания с ОО "Фереста Трейдинг Лимитед" 49%
|Добыча сырой нефти
|5 677 466
|5 106 861
|11%
|23
|УДМУРТНЕФТЬ-БУРЕНИЕ, ЗАО
|УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 100%
|Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
|4 643 658
|4 161 022
|12%
|24
|ГКЗ, ООО
|ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100%
|Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
|4 437 682
|4 135 695
|7%
|25
|СРЗ, АО
|НПО СРЗ, АО 51%
ИЖАВИА, АО 49%
|Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
|4 004 043
|3 397 078
|18%
|26
|УПФ, ООО
|ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100%
|Разведение сельскохозяйственной птицы
|3 894 695
|3 592 746
|8%
|27
|К-ЦЕНТР, ООО
|Шерихов Игорь Вячеславович 100%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|3 695 634
|2 223 356
|66%
|28
|УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ, АО
|Тихонова Яна Робертовна 0%
Филиппов Алексей Андреевич 0%
Анохин Александр Викторович 0%
Иванов Игорь Николаевич 0%
Баль Николай Романович 0%
Ямалиев Ильдар Яхъянович 0%
|Добыча сырой нефти
|3 561 511
|1 262 149
|182%
|29
|ЦЕНТР, ООО
|Ощепков Константин Сергеевич 100%
|Торговля оптовая бытовыми электротоварами
|3 507 396
|3 493 116
|0%
|30
|ФУНДЕР-УВА, ООО
|СОКОЛ-ЯР, ООО 51%
ЭЛМА, ФИРМА 49%
|Производство прочих изделий из бумаги и картона
|3 478 716
|2 990 368
|16%
|31
|УКС, ООО
|Т ПЛЮС, ПАО 100%
|Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
|3 462 910
|3 105 544
|12%
|32
|ЭЛЕКОНД, ОАО
|ЭЛЕКОНД-СЕРВИС, ООО 64.80%
ВИКТОРИЯ, ООО 19.80%
КОМБИН, ОАО 2.24%
Конышев Владимир Сергеевич 0.17%
|Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки
|3 450 840
|3 102 103
|11%
|33
|ДЕЙВОН СПРИНГ ЭНД СИТ, ООО
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЙВОН КАНГ АП" 100%
|Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
|3 340 708
|2 068 306
|62%
|34
|АЛЬФА ИЖЕВСК, ООО
|ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100%
|Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
|3 338 018
|3 107 515
|7%
|35
|ПЛАНАР, ООО
|Бакулев Сергей Анатольевич 100%
|Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
|3 318 142
|2 438 738
|36%
|36
|ВОСТОЧНЫЙ, ООО
|ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100%
|Разведение свиней
|3 292 234
|3 362 935
|-2%
|37
|ИЖАВИА, АО
|МИНИМУЩЕСТВО УДМУРТИИ 100%
|Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию
|3 200 659
|3 118 507
|3%
|38
|ЗАВОД НГО ТЕХНОВЕК, ООО
|Парамонов Юрий Николаевич 30.20%
Кузнецов Валерий Васильевич 30.17%
Кузнецов Юрий Васильевич 30.17%
Димова Лариса Анатольевна 9.46%
|Производство арматуры трубопроводной
|3 199 848
|2 757 590
|16%
|39
|СВЕТ, АО
|ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГАРДАРИКА ИНВЕСТИЦИИ, ООО 100%
|Производство полых стеклянных изделий
|3 123 577
|2 906 815
|7%
|40
|БУРОВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО
|Шайхутдинов Равиль Талгатович 51%
Бирюков Владимир Евгеньевич 49%
|Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
|3 068 638
|2 719 639
|13%
|41
|ПФВ, ООО
|ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100%
|Выращивание рассады
|3 048 183
|2 749 244
|11%
|42
|ОКУНЕВСКОЕ, ООО
|УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ, АО 100%
|Добыча сырой нефти
|2 939 284
|3 375 296
|-13%
|43
|НЕФТЕТРЕЙД-УДМУРТИЯ, ООО
|ГЕОСЕРВИС, ООО 50%
ХИТ, АО 50%
|Добыча сырой нефти
|2 812 797
|1 138 113
|147%
|44
|УДМУРТАВТОДОР, АО
|МИНИМУЩЕСТВО УДМУРТИИ n/a
|Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
|2 769 928
|2 838 766
|-2%
|45
|ИРЗ ТЕСТ, ООО
|ИРЗ, АО 100%
|Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
|2 749 919
|1 125 624
|144%
|46
|ИЖТОРГМЕТАЛЛ, ЗАО
|Журавлев Олег Геннадьевич 0.27%
|Торговля оптовая черными металлами в первичных формах
|2 720 680
|2 430 083
|12%
|47
|ИЗТТ, ООО
|Швец Максим Георгиевич 99%
Багрова Вера Николаевна 1%
|Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования
|2 694 345
|1 946 328
|38%
|48
|ЦЕНТУРИОН, ООО
|Загребина Валентина Ивановна 50%
Смоляр Анна Юльевна 50%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|2 683 974
|2 592 472
|4%
|49
|БЕТА ИЖЕВСК, ООО
|ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100%
|Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
|2 593 191
|1 384 206
|87%
|50
|ИЖНЕФТЕМАШ, ПАО
|РИМЕРА, АО 51.99%
ЧТПЗ, ПАО 36.38%
INTOIL HOLDINGS LIMITED 5.09%
|Производство прочих насосов и компрессоров
|2 458 530
|2 374 406
|4%
|51
|ТРАНСИНВЕСТСТРОЙ, ООО
|Миронов Руслан Андреевич 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|2 457 734
|52
|МЯСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100%
|Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
|2 454 054
|2 285 211
|7%
|53
|ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ, ООО
|УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 100%
|Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
|2 369 696
|1 862 995
|27%
|54
|УДМУРТЭНЕРГОНЕФТЬ, ООО
|УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 100%
|Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
|2 364 499
|2 297 585
|3%
|55
|ИНТЕРПАРТНЕР, ООО ФИРМА
|Смирнов Сергей Юрьевич 61%
Смирнова Мария Викторовна 24%
ИНТЕРПАРТНЕР, ООО ФИРМА 15%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|2 202 726
|2 146 359
|3%
|56
|ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО
|Зубарев Вячеслав Викторович 100%
|Перевозка грузов морскими судами заграничного плавания
|2 096 424
|1 987 358
|5%
|57
|ИОМЗ, АО
|Кузнецов Кузнецов Васильевич 40%
Каримов Рафаил Киямович 17%
Прошечкин Александр Иванович 17%
Нигматуллин Зульфат Хаматович 16%
Штейников Сергей Петрович 10%
|Обработка металлических изделий механическая
|2 061 237
|1 957 907
|5%
|58
|ДП ИЖЕВСКОЕ, АО
|Башкова Юлия Александровна 0%
Боталова Анна Анатольевна 0%
Сергеев Олег Николаевич 0%
Лосева Елена Викторовна 0%
Кузнецова Лилия Рифкатовна 0%
Гогерман Татьяна Капитоновна 0%
Жириль Федор Викторович 0%
Чумаков Александр Сергеевич 0%
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|2 059 376
|1 795 705
|15%
|59
|ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК, АО
|ГРС, АО 51%
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 24%
|Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
|1 997 803
|1 667 618
|20%
|60
|КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН, ЗАО
|УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 100%
|Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
|1 964 804
|4 033 263
|-51%
|61
|РУССКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, ООО
|КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ, АО 100%
|Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды
|1 931 572
|1 858 538
|4%
|62
|ГЛАЗОВСКИЙ, ОАО ЛВЗ
|УДМУРТСПИРТПРОМ, ООО 60%
|Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.
|1 919 162
|1 888 952
|2%
|63
|АСПЭК-ИНТЕРСТРОЙ, ООО
|УК АСПЭК, ООО 34.16%
Половников Алексей Владимирович 20%
Шаяхметов Артур Нафисович 20%
АСПЭК-ДОМСТРОЙ, ООО 16.83%
АСПЭК-ИНТЕРСТРОЙ, ООО 9.01%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1 910 469
|1 211 077
|58%
|64
|ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ-МАТУШКА, ООО
|УДМУРТМЕЛЬПРОМ, ООО 100%
|Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями
|1 901 115
|1 543 781
|23%
|65
|ЭТЗ ВЕКТОР, ООО
|ГРУППА КОМПАНИЙ ТЭЛ, ООО 51%
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОБУДОВА" 49%
|Производство прочего электрического оборудования
|1 865 516
|2 085 576
|-11%
|66
|АСПЭК-ЦЕНТР, ООО
|Хорошавцев Виктор Геннадьевич 54.63%
АСПЭК-АВТО, ООО 25%
Питкевич Михаил Юрьевич 20.37%
|Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
|1 780 965
|1 353 776
|32%
|67
|ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД, ОАО
|Злобин Дмитрий Викторович 100%
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|1 764 462
|1 644 940
|7%
|68
|ИРЗ-ЛОКОМОТИВ, ООО
|ИРЗ, АО 100%
|Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений
|1 717 944
|1 719 232
|0%
|69
|ИЖ-ЛАДА, АО
|ЛАДА-СЕРВИС, АО 50.18%
Султанов Дагир Магамедович 26.79%
Горохова Наталья Александровна 10.66%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
|1 690 653
|1 615 430
|5%
|70
|ИПОПАТ, АО
|РЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 100%
|Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
|1 674 828
|1 612 313
|4%
|71
|ОРИОН, ООО
|Штумф Сергей Александрович 100%
|Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
|1 646 527
|974 883
|69%
|72
|ВОСТОК-РЕСУРС, ООО ТПК
|Кочуров Олег Георгиевич 78%
Ворошилов Александр Владимирович 12%
Кочуров Виталий Георгиевич 10%
|Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
|1 639 968
|1 129 591
|45%
|73
|ИЖВОДОКАНАЛ, МУП Г.ИЖЕВСКА
|АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 100%
|Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
|1 621 126
|1 484 996
|9%
|74
|ГРАНТА, ООО
|Халиков Линар Хафизович 100%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|1 515 696
|1 418 484
|7%
|75
|НИТИ ПРОГРЕСС, ОАО
|РТ-КАПИТАЛ, ООО 38%
РОСИМУЩЕСТВО 13.32%
Зорина Эмилия Алексеевна 14.00%
Бояринцев Сергей Константинович 8.19%
Зорин Андрей Васильевич 0.34%
Абдрахманов Рамиль Каримович 0.0050%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|1 477 913
|1 621 615
|-9%
|76
|ГЛАВСПЕЦСТРОЙ, ООО
|Чирков Константин Витальевич 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1 469 825
|405 261
|263%
|77
|ИРЗ, АО
|ПАКЕТ, АО 97.61%
Ахатова Наиля Габдулхайевна 0.00040%
|Деятельность по управлению холдинг-компаниями
|1 469 013
|1 252 320
|17%
|78
|ПРАДО, ООО
|Кирпиченков Максим Алексеевич 100%
|Торговля оптовая неспециализированная
|1 440 503
|1 198 383
|20%
|79
|МТС-ИНВЕСТ, ООО
|ИНВЕСТ-К, ООО ПФК 100%
|Вложения в ценные бумаги
|1 437 092
|1 533 257
|-6%
|80
|ИЖГЭТ Г.ИЖЕВСКА, МУП
|АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 100%
|Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении
|1 430 978
|1 400 511
|2%
|81
|АПТЕКИ УДМУРТИИ, ГУП УР
|МИНЗДРАВ УДМУРТИИ 100%
|Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
|1 394 304
|1 224 576
|14%
|82
|АКСИОН, ООО КОНЦЕРН
|КОРПОРАЦИЯ АКСИОН, ООО 100%
|Торговля оптовая неспециализированная
|1 354 009
|1 451 262
|-7%
|83
|ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ВОСТОК, ООО
|ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК, ООО 99%
НЛМК-СОРТ, ООО 1%
|Обработка отходов и лома черных металлов
|1 350 783
|888 996
|52%
|84
|АСПЭК-МОТОРС, ООО
|Хорошавцев Виктор Геннадьевич 54.63%
АСПЭК-АВТО, ООО 25%
Питкевич Михаил Юрьевич 20.37%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
|1 315 859
|1 047 464
|26%
|85
|ОПАРИНСКОЕ, ООО
|УДС-ГРУПП, ООО 95%
ОНК, ООО 4.50%
Чулкин Алексей Аркадьевич 0.50%
|Добыча сырой нефти
|1 308 813
|350 332
|274%
|86
|ИЭС, АО
|АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 100%
|Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
|1 308 285
|1 160 493
|13%
|87
|ИТС-АВТО, ООО
|Попов Михаил Леонидович 100%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
|1 299 503
|1 020 924
|27%
|88
|ГЛАЗОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, ООО
|Касимов Карим Фатахутдинович 100%
|Производство прочей мебели
|1 277 876
|1 216 195
|5%
|89
|ИЗП, АО
|Копачева Татьяна Юрьевна 9.83%
Фёдоров Виталий Владимирович 9.30%
Баскаков Дмитрий Олегович 9.30%
Виноградов Сергей Николаевич 0.0020%
|Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика
|1 263 022
|1 260 014
|0%
|90
|ПРОФИТ-УДМУРТИЯ, ООО
|ММК ВТОРМЕТ, ООО 50%
Сивачева Марионэлла Михайловна 30%
Белоголовкина Наталья Аронова 20%
|Обработка отходов и лома черных металлов
|1 259 930
|1 231 409
|2%
|91
|САРАПУЛЬСКИЙ ЛВЗ, ОАО
|УДМУРТСПИРТПРОМ, ООО 49%
ЭКСКЛЮЗИВ АЛКО, ООО 20%
УСП, ООО 20%
|Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.
|1 252 869
|1 174 235
|7%
|92
|АСПЭК-ДРАЙВ, ООО
|Питкевич Михаил Юрьевич 100%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|1 242 925
|1 154 991
|8%
|93
|УВИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО
|Хлобыстов Александр Иванович 62.21%
Неводчиков Руслан Анатольевич 33.64%
УВАМЯСОПРОМ, ООО 1.01%
СВОБОДА УВИНСКОГО РАЙОНА, СПК 0.60%
УДМУРТИЯ, СПК 0.51%
ПОРШУР-ТУКЛЯ, ООО 0.43%
Завьялова Татьяна Александровна 39.82%
КОЛХОЗ 0.34%
КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА УВИНСКОГО РАЙОНА, СПК 0.26%
Степанов Николай Викторович 0.11%
...*
|Производство мяса в охлажденном виде
|1 205 037
|1 112 904
|8%
|94
|СЛАВУТИЧ, ООО
|ГЕОСЕРВИС, ООО 99%
Ахмадуллин Булат Гумарович 1%
|Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
|1 189 198
|762 150
|56%
|95
|СПЕЦПРОММОНТАЖ, ООО
|Муртазин Насых Ахметович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1 185 747
|1 321 768
|-10%
|96
|АНГАРА, ООО
|Ксенафонтов Роман Николаевич 100%
|Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
|1 178 452
|1 222 165
|-4%
|97
|ВИТРА, ООО
|Белышев Андрей Сергеевич 100%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|1 174 505
|2 106 945
|-44%
|98
|СЕЛЬСТРОЙ, ООО
|Фролова Ольга Геннадьевна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1 171 954
|1 081 094
|8%
|99
|БРОКЕР, ООО
|Фингеров Гавриил Михайлович 100%
|Деятельность страховых агентов и брокеров
|1 160 759
|2 734 974
|-58%
|100
|ЭТК УРАЛЭНЕРГО, ООО
|Демина Елена Алексеевна 100%
|Торговля оптовая электрической бытовой техникой
|1 156 970
|1 051 580
|10%
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