Золотая сотня Удмуртии: убытки металлургов, прибыль оружейников и нефтяная игла

Республику контролируют нефтяные гиганты и крупные госкорпорации

«Реальное время» продолжает цикл исследований, посвященных экономике регионов ПФО. На этот раз наш взор пал на юго-восточного соседа Татарстана — Удмуртию. Республика входит в первую пятерку регионов ПФО по показателю ВРП на душу населения и занимает шестое место в округе по объемам добычи нефти. Нефтяная отрасль является основной: суммарная выручка удмуртских нефтяников — 305 млрд рублей — составляет 45 процентов совокупного оборота всей сотни успешных компаний региона. Важной составляющей республиканской экономики остается производство оружия, прославившее Удмуртию на всю страну, если не на весь мир.

45% — на долю нефти

В своих исследованиях мы по-прежнему опираемся на данные о годовой выручке ста крупнейших предприятий региона (по итогам 2018 года), наиболее подробно останавливаясь на первых десяти. В случае с Удмуртией сразу пять компаний из топ-10 представляют нефтяную отрасль. Всего в лидирующей сотне самых оборотистых предприятий региона нашлось место для 16 компаний, добывающих сырую нефть, либо предоставляющих услуги по бурению. Их суммарная выручка — более 305 миллиардов рублей, это почти 45% совокупного оборота всех ста крупнейших предприятий Удмуртии. Можно констатировать, что республика представляет из себя регион с ярко выраженной сырьевой экономикой.

О переделе удмуртского рынка нефти «Реальное время» подробно рассказывало в исследованиях, опубликованных в 2017 и 2018 годах. Сейчас главными бенефициарами удмуртской нефтедобычи являются «Роснефть» совместно с ее китайским партнером Sinopec, промышленная группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева, а также местный бизнесмен, владелец «УДС-групп» Алексей Чулкин.

Выручка «Удмуртнефти» в 2018 году составила 154 миллиарда рублей (половина всего нефтяного оборота республики), чистая прибыль превысила 31 миллиард рублей. Фото udmurtneft.ru

Нефтяная компания предсказуемо расположилась на первом месте нашего рейтинга самых оборотистых предприятий Удмуртии. Это ОАО «Удмуртнефть» — совместная «дочка» отечественной «Роснефти» и китайской корпорации Sinopec. Выручка «Удмуртнефти» в 2018 году составила 154 миллиарда рублей (половина всего нефтяного оборота республики), чистая прибыль превысила 31 миллиард рублей. С показателем налога на прибыль 7,7 миллиарда рублей, в 2018 году компания стала крупнейшим налогоплательщиком Удмуртии. Впрочем, этот статус для «Удмуртнефти» привычен.

Кроме того, в топ-100 самых оборотистых предприятий Удмуртии входят четыре «дочки» «Удмуртнефти» с суммарным оборотом более 11 миллиардов рублей.

На третьем месте рейтинга с годовой выручкой 55,5 миллиарда рублей расположилось ООО «Белкамнефть», входящее в промышленную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Чистая прибыль компании за год составила 4,2 миллиарда рублей. Еще одно подразделение «Сафмара» расположилось на девятой строчке рейтинга. Это ООО «РНК» с годовым оборотом 15,9 миллиарда рублей. На 12-м месте — АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова», также входящее в группу «Сафмар». Выручка этого предприятия за год составила 13,3 миллиарда. В общей сложности контролируемые Гуцериевым удмуртские нефтяные компании в 2018 году выручили около 85 миллиардов.

Стоит отметить, что «Сафмар» реализует в Удмуртии масштабные благотворительные проекты. Так, в 2018 году в Ижевске был открыт детский реабилитационный центр, в который структура Гуцериева вложила более полумиллиарда рублей.

Помимо нефтедобычи Чулкин занимается добычей других полезных ископаемых, а также строительством. Фото day.org.ru

На восьмой и десятой строчках рейтинга расположились еще две нефтяные компании: ООО «Ветла» (выручка 16 миллиардов рублей) и ООО «УДС Нефть» (15,3 миллиарда). У обеих компаний главным учредителем значится ООО «УДС Групп», которое, в свою очередь, принадлежит удмуртскому бизнесмену Алексею Чулкину. Помимо нефтедобычи Чулкин занимается добычей других полезных ископаемых, а также строительством. Имел политический опыт (являлся депутатом гордумы Ижевска и Госсовета Удмуртии, а также неудачно баллотировался в Госдуму от «Партии Роста»). Чулкину принадлежат еще две нефтяных компании из первой сотни самых оборотистых предприятий Удмуртии. Их совокупная выручка — еще более 9 миллиардов. Итого — больше 40 миллиардов рублей составил суммарный оборот компаний Алексея Чулкина в 2018 году. Неудивительно, что местные СМИ признали Чулкина самым состоятельным жителем Удмуртии.

Остается добавить, что обороты всех нефтяных компаний Удмуртии из первой десятки в 2018 году выросли по сравнению с 2017-м как минимум на 25%.

«Серебро» у дочки АвтоВАЗа

Автозавод «ИжАвто», в результате серии поглощений ставший собственностью АвтоВАЗа в 2011 году, с тех пор последовательно наращивает выручку. В 2018 году она достигла показателя 64,4 миллиарда рублей (плюс 23% по сравнению с 2017-м), чистая прибыль составила полтора миллиарда. Компания занимает вторую строчку в рейтинге самых оборотистых предприятий Удмуртии.

Год от года увеличивается и число выпускаемых автомобилей. В 2018 году с конвейера автозавода в Ижевске сошла 131 тысяча машин.

С 2015 года завод выпускает вазовские автомобили семейства Vesta, а с 2017-го носит «корпоративное» название «Лада Ижевск».

Нынешней осенью модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Ижевске, пополнился модификацией Lada Vesta с вариатором (бесступенчатая автоматическая трансмиссия).

Завод, как и большинство отечественных оборонных предприятий, стремится диверсифицировать производство и снизить зависимость от госзаказа, осваивая выпуск продукции гражданского назначения. Фото udmurt.ru

Трехкратный рост выручки у структуры «Алмаз-Антея»

На четвертом месте нашего рейтинга расположилось АО «ИЭМЗ Купол», входящее в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей». Чистая прибыль в 2018-м оценивается в сумму 1,1 миллиарда, выручка предприятия за прошлый год составила 25,8 миллиарда рублей, что почти втрое больше, чем годом ранее. Впрочем, в 2016-м оборот предприятия был еще выше — 33,2 миллиарда рублей. С чем связаны такие скачки — сказать трудно. Предприятие оборонное (выпускает, в частности, зенитно-ракетные комплексы Тор), и в том, что касается производства и продажи вооружения, работает в условиях строгой секретности.

Завод, как и большинство отечественных оборонных предприятий, стремится диверсифицировать производство и снизить зависимость от госзаказа, осваивая выпуск продукции гражданского назначения. Так, на «Куполе» производят бытовые обогреватели различных модификаций, оборудование для нефтедобычи, конвейерное оборудование для розлива жидкостей, и даже металл-углеродные нанокомпозиты.

«Ижсталь» генерирует убытки

Пятую строчку рейтинга самых оборотистых компаний Удмуртии занимает ПАО «Ижсталь» — дочернее предприятие крупного металлургического холдинга «Мечел» Игоря Зюзина. «Ижсталь» выпускает широкий ассортимент стального проката. В 2018 году выручка общества составила 21,1 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем годом ранее. При этом прибыли предприятие не получает, а чистые убытки в 2018 году составили аж 2,5 миллиарда. В компании это объяснили значительным ростом цен на сырье на фоне незначительного роста цен на готовую продукцию.

Стоит отметить, что нынешний финансовый год «Ижсталь» проводит в плюсе: по итогам первых девяти месяцев 2019 года чистая прибыль предприятия оценивается в 414 миллионов рублей.

Главным учредителем предприятия числится ООО «Хайперфудсхолдинг», которое в свою очередь в равных долях принадлежит известным в Ижевске бизнесменам Андрею Шутову (на фото) и Андрею Осколкову. Фото Максима Платонова

Молочные доходы агроимперии Шутова и Осколкова

Шестое место нашего рейтинга компаний Удмуртии с наибольшей выручкой занимает ОАО «Милком», специализирующееся на производстве молочной продукции. Главным учредителем предприятия числится ООО «Хайперфудсхолдинг», которое в свою очередь в равных долях принадлежит известным в Ижевске бизнесменам Андрею Шутову и Андрею Осколкову. Их агрохолдинг «Комос групп» включает предприятия, занимающиеся не только производством и переработкой молока, но и растениеводством, производством кормов, птицеводством, свиноводством, переработкой мяса и рыбы, а также оптовой и розничной торговлей.

Выручка «Милкома» в 2018 году составила 19,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиарда. При этом в топ-100 самых оборотистых компаний Удмуртии попали еще пять компаний холдинга. Суммарный оборот всех представителей агроимперии Шутова и Осколкова в 2018 году составил почти 37 миллиардов рублей.

Сами Андрей Шутов и Андрей Осколков до недавнего времени занимались политикой: избирались в удмуртский Госсовет и возглавляли рейтинги богатейших депутатов республики. При этом значительную часть выручки холдинг генерирует за счет активного участия в госзакупках. В нынешнем созыве парламента фамилии Шутова и Осколкова не значатся.

«Калашников» выпускает большой ассортимент стрелкового оружия, а также военные лодки и катера, беспилотные летательные устройства. Фото day.org.ru

«Скачкообразная» выручка «Калашникова»

Показатели оборота еще одного крупного оборонного предприятия Удмуртии — всемирно известного концерна «Калашников» (входит в структуру «Ростеха») — ведут себя примерно так же, как показатели вышеупомянутого «Купола»: в 2017-м выручка значительно снизилась относительно 2016-го, а в 2018-м вновь выросла, составив 17,1 миллиарда рублей. «Провал» 2017-го в компании объяснили переносом на 2018 год сроков отгрузки по внутрироссийским и внешним контрактам.

«Калашников» выпускает большой ассортимент стрелкового оружия, а также военные лодки и катера, беспилотные летательные устройства. Продукция экспортируется в десятки стран, и больше половины выручки приходится на экспорт.

Чистая прибыль концерна в 2018 году составила 175 миллионов рублей.

Топ-100 компаний Удмуртии за 2018 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018г., тыс. руб. Выручка за 2017г., тыс. руб. Изменение 1 УДМУРТНЕФТЬ, ОАО ПРОМЛИЗИНГ, АО 97.19% Добыча сырой нефти 154 138 654 108 965 629 41% 2 ЛАДА ИЖЕВСК, ООО АВТОВАЗ, АО 100% Производство легковых автомобилей 64 430 730 52 328 860 23% 3 БЕЛКАМНЕФТЬ, ООО БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО 100% Добыча сырой нефти 55 495 260 38 851 484 43% 4 ИЭМЗ КУПОЛ, АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ, АО 96.02% Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры 25 788 729 8 858 601 191% 5 ИЖСТАЛЬ, ПАО МЕЧЕЛ, ПАО 90.00% Производство стали в слитках 21 154 159 18 696 331 13% 6 МИЛКОМ, ОАО ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 61.73%

ПРИВОЛЖСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН, ООО 14.35%

Максимов Анатолий Юрьевич 9.57% Производство прочей молочной продукции 19 721 975 16 863 370 17% 7 КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ, АО ООО «ТрансКомплектХолдинг» 75%

РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 25% Производство оружия и боеприпасов 17 101 291 4 525 591 278% 8 ВЕТЛА, ООО УДС-ГРУПП, ООО 99%

Чулкин Алексей Аркадьевич 1% Добыча сырой нефти 16 047 442 10 960 673 46% 9 РНК, ООО БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО 51%

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЕРЕСТА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 49% Добыча сырой нефти 15 876 965 12 707 997 25% 10 УДС НЕФТЬ, ООО УДС-ГРУПП, ООО 95%

ВЕТЛА, ООО 2.55%

АЗИНСКОЕ, ООО 2.45% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 15 355 373 11 196 808 37% 11 ЧМЗ, АО ТВЭЛ, АО 99.98% Производство ядерного топлива 13 923 732 13 516 464 3% 12 БЕЛКАМНЕФТЬ ИМ. А.А. ВОЛКОВА, АО ОНК, ООО 61.38%

НК НЕФТИСА, АО 38.62% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 13 326 455 13 096 766 2% 13 ИЖЕВСКИЙ МОТОЗАВОД АКСИОН-ХОЛДИНГ, АО КОРПОРАЦИЯ АКСИОН, ООО 49.74%

КОРПОРАЦИЯ МИТ, АО 25.50%

КОРПОРАЦИЯ МИТ, АО 25.50%

ПРОМИНВЕСТ, АО РФК 17.19%

ПРОМИНВЕСТ, АО РФК 17.19%

Иванцов Владимир Григорьевич 0.0010% Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры 12 529 396 15 139 167 -17% 14 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 91.10%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 8.90% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 11 777 108 10 317 418 14% 15 ЯЛЫКСКОЕ, ООО УДС-ГРУПП, ООО 99%

Чулкин Алексей Аркадьевич 1% Добыча сырой нефти 8 009 716 6 566 492 22% 16 СЭГЗ, АО ТЕХНОДИНАМИКА, АО 25.50%

ЭБИСУ, ООО 24.93%

УК ФПГ УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ, ООО 16.56%

ФПГ УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ, АО 13.46%

ЭГЗ-ТЕРМАКС, ООО 3.54%

КБ ЭЛЕКТРОМАШ, ООО 3.49%

Суров Валерий Юрьевич 0.0010%

Мусинов Сергей Васильевич 0.0010%

Тарасов Александр Генрихович 0.0010% Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 7 334 325 7 168 550 2% 17 ГВСУ №8, ФГУП МИНОБОРОНЫ РОССИИ 100% Строительство жилых и нежилых зданий 6 959 639 7 531 259 -8% 18 УВА-МОЛОКО, ООО Старовойтова Марина Михайловна 66.72%

ИНКОМ, ООО 10.55%

КОЛОС, СХПК 5.21%

УВИНСКОЕ УИЗО 4.51%

КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА УВИНСКОГО РАЙОНА, СПК 1.93%

УДМУРТИЯ, СПК 1.83%

АВАНГАРД УВИНСКОГО РАЙОНА, СПК-КОЛХОЗ 1.41%

СВОБОДА, СПК 1.12%

ЛУЧ ВАВОЖСКОГО РАЙОНА УР, СХПК-КОЛХОЗ 1.05%

КОЛХОЗ 1.03%

...* Производство сыра и сырных продуктов 6 898 718 7 198 114 -4% 19 УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ, ООО ЭЛМА, ФИРМА 95%

Серова Елена Георгиевна 5% Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов 6 712 930 5 374 794 25% 20 ИЖЭНЕРГОСБЫТ, ООО КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕРМУР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" 100% Торговля электроэнергией 6 662 611 4 105 645 62% 21 ИРЗ, ООО ИРЗ, АО 100% Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации 5 816 696 4 074 426 43% 22 УНК, АО НК НЕФТИСА, АО 51%

Компания с ОО "Фереста Трейдинг Лимитед" 49% Добыча сырой нефти 5 677 466 5 106 861 11% 23 УДМУРТНЕФТЬ-БУРЕНИЕ, ЗАО УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 100% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 4 643 658 4 161 022 12% 24 ГКЗ, ООО ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100% Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах 4 437 682 4 135 695 7% 25 СРЗ, АО НПО СРЗ, АО 51%

ИЖАВИА, АО 49% Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры 4 004 043 3 397 078 18% 26 УПФ, ООО ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100% Разведение сельскохозяйственной птицы 3 894 695 3 592 746 8% 27 К-ЦЕНТР, ООО Шерихов Игорь Вячеславович 100% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 3 695 634 2 223 356 66% 28 УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ, АО Тихонова Яна Робертовна 0%

Филиппов Алексей Андреевич 0%

Анохин Александр Викторович 0%

Иванов Игорь Николаевич 0%

Баль Николай Романович 0%

Ямалиев Ильдар Яхъянович 0% Добыча сырой нефти 3 561 511 1 262 149 182% 29 ЦЕНТР, ООО Ощепков Константин Сергеевич 100% Торговля оптовая бытовыми электротоварами 3 507 396 3 493 116 0% 30 ФУНДЕР-УВА, ООО СОКОЛ-ЯР, ООО 51%

ЭЛМА, ФИРМА 49% Производство прочих изделий из бумаги и картона 3 478 716 2 990 368 16% 31 УКС, ООО Т ПЛЮС, ПАО 100% Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 3 462 910 3 105 544 12% 32 ЭЛЕКОНД, ОАО ЭЛЕКОНД-СЕРВИС, ООО 64.80%

ВИКТОРИЯ, ООО 19.80%

КОМБИН, ОАО 2.24%

Конышев Владимир Сергеевич 0.17% Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки 3 450 840 3 102 103 11% 33 ДЕЙВОН СПРИНГ ЭНД СИТ, ООО ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЙВОН КАНГ АП" 100% Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 3 340 708 2 068 306 62% 34 АЛЬФА ИЖЕВСК, ООО ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 3 338 018 3 107 515 7% 35 ПЛАНАР, ООО Бакулев Сергей Анатольевич 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 3 318 142 2 438 738 36% 36 ВОСТОЧНЫЙ, ООО ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100% Разведение свиней 3 292 234 3 362 935 -2% 37 ИЖАВИА, АО МИНИМУЩЕСТВО УДМУРТИИ 100% Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию 3 200 659 3 118 507 3% 38 ЗАВОД НГО ТЕХНОВЕК, ООО Парамонов Юрий Николаевич 30.20%

Кузнецов Валерий Васильевич 30.17%

Кузнецов Юрий Васильевич 30.17%

Димова Лариса Анатольевна 9.46% Производство арматуры трубопроводной 3 199 848 2 757 590 16% 39 СВЕТ, АО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГАРДАРИКА ИНВЕСТИЦИИ, ООО 100% Производство полых стеклянных изделий 3 123 577 2 906 815 7% 40 БУРОВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО Шайхутдинов Равиль Талгатович 51%

Бирюков Владимир Евгеньевич 49% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 3 068 638 2 719 639 13% 41 ПФВ, ООО ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100% Выращивание рассады 3 048 183 2 749 244 11% 42 ОКУНЕВСКОЕ, ООО УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ, АО 100% Добыча сырой нефти 2 939 284 3 375 296 -13% 43 НЕФТЕТРЕЙД-УДМУРТИЯ, ООО ГЕОСЕРВИС, ООО 50%

ХИТ, АО 50% Добыча сырой нефти 2 812 797 1 138 113 147% 44 УДМУРТАВТОДОР, АО МИНИМУЩЕСТВО УДМУРТИИ n/a Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 2 769 928 2 838 766 -2% 45 ИРЗ ТЕСТ, ООО ИРЗ, АО 100% Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая 2 749 919 1 125 624 144% 46 ИЖТОРГМЕТАЛЛ, ЗАО Журавлев Олег Геннадьевич 0.27% Торговля оптовая черными металлами в первичных формах 2 720 680 2 430 083 12% 47 ИЗТТ, ООО Швец Максим Георгиевич 99%

Багрова Вера Николаевна 1% Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования 2 694 345 1 946 328 38% 48 ЦЕНТУРИОН, ООО Загребина Валентина Ивановна 50%

Смоляр Анна Юльевна 50% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 2 683 974 2 592 472 4% 49 БЕТА ИЖЕВСК, ООО ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 2 593 191 1 384 206 87% 50 ИЖНЕФТЕМАШ, ПАО РИМЕРА, АО 51.99%

ЧТПЗ, ПАО 36.38%

INTOIL HOLDINGS LIMITED 5.09% Производство прочих насосов и компрессоров 2 458 530 2 374 406 4% 51 ТРАНСИНВЕСТСТРОЙ, ООО Миронов Руслан Андреевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 2 457 734



52 МЯСНАЯ КОМПАНИЯ, ООО ХАЙПЕРФУДС ХОЛДИНГ, ООО 100% Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 2 454 054 2 285 211 7% 53 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ, ООО УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 100% Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 2 369 696 1 862 995 27% 54 УДМУРТЭНЕРГОНЕФТЬ, ООО УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 100% Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 2 364 499 2 297 585 3% 55 ИНТЕРПАРТНЕР, ООО ФИРМА Смирнов Сергей Юрьевич 61%

Смирнова Мария Викторовна 24%

ИНТЕРПАРТНЕР, ООО ФИРМА 15% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 2 202 726 2 146 359 3% 56 ТРАНСТЕХСЕРВИС, ООО Зубарев Вячеслав Викторович 100% Перевозка грузов морскими судами заграничного плавания 2 096 424 1 987 358 5% 57 ИОМЗ, АО Кузнецов Кузнецов Васильевич 40%

Каримов Рафаил Киямович 17%

Прошечкин Александр Иванович 17%

Нигматуллин Зульфат Хаматович 16%

Штейников Сергей Петрович 10% Обработка металлических изделий механическая 2 061 237 1 957 907 5% 58 ДП ИЖЕВСКОЕ, АО Башкова Юлия Александровна 0%

Боталова Анна Анатольевна 0%

Сергеев Олег Николаевич 0%

Лосева Елена Викторовна 0%

Кузнецова Лилия Рифкатовна 0%

Гогерман Татьяна Капитоновна 0%

Жириль Федор Викторович 0%

Чумаков Александр Сергеевич 0% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 2 059 376 1 795 705 15% 59 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК, АО ГРС, АО 51%

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 24% Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 1 997 803 1 667 618 20% 60 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН, ЗАО УДМУРТНЕФТЬ, ОАО 100% Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек 1 964 804 4 033 263 -51% 61 РУССКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, ООО КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ, АО 100% Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды 1 931 572 1 858 538 4% 62 ГЛАЗОВСКИЙ, ОАО ЛВЗ УДМУРТСПИРТПРОМ, ООО 60% Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. 1 919 162 1 888 952 2% 63 АСПЭК-ИНТЕРСТРОЙ, ООО УК АСПЭК, ООО 34.16%

Половников Алексей Владимирович 20%

Шаяхметов Артур Нафисович 20%

АСПЭК-ДОМСТРОЙ, ООО 16.83%

АСПЭК-ИНТЕРСТРОЙ, ООО 9.01% Строительство жилых и нежилых зданий 1 910 469 1 211 077 58% 64 ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РУСЬ-МАТУШКА, ООО УДМУРТМЕЛЬПРОМ, ООО 100% Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями 1 901 115 1 543 781 23% 65 ЭТЗ ВЕКТОР, ООО ГРУППА КОМПАНИЙ ТЭЛ, ООО 51%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОБУДОВА" 49% Производство прочего электрического оборудования 1 865 516 2 085 576 -11% 66 АСПЭК-ЦЕНТР, ООО Хорошавцев Виктор Геннадьевич 54.63%

АСПЭК-АВТО, ООО 25%

Питкевич Михаил Юрьевич 20.37% Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 1 780 965 1 353 776 32% 67 ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД, ОАО Злобин Дмитрий Викторович 100% Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 1 764 462 1 644 940 7% 68 ИРЗ-ЛОКОМОТИВ, ООО ИРЗ, АО 100% Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений 1 717 944 1 719 232 0% 69 ИЖ-ЛАДА, АО ЛАДА-СЕРВИС, АО 50.18%

Султанов Дагир Магамедович 26.79%

Горохова Наталья Александровна 10.66% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 1 690 653 1 615 430 5% 70 ИПОПАТ, АО РЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 100% Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении 1 674 828 1 612 313 4% 71 ОРИОН, ООО Штумф Сергей Александрович 100% Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов 1 646 527 974 883 69% 72 ВОСТОК-РЕСУРС, ООО ТПК Кочуров Олег Георгиевич 78%

Ворошилов Александр Владимирович 12%

Кочуров Виталий Георгиевич 10% Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины 1 639 968 1 129 591 45% 73 ИЖВОДОКАНАЛ, МУП Г.ИЖЕВСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 100% Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 1 621 126 1 484 996 9% 74 ГРАНТА, ООО Халиков Линар Хафизович 100% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 1 515 696 1 418 484 7% 75 НИТИ ПРОГРЕСС, ОАО РТ-КАПИТАЛ, ООО 38%

РОСИМУЩЕСТВО 13.32%

Зорина Эмилия Алексеевна 14.00%

Бояринцев Сергей Константинович 8.19%

Зорин Андрей Васильевич 0.34%

Абдрахманов Рамиль Каримович 0.0050% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 1 477 913 1 621 615 -9% 76 ГЛАВСПЕЦСТРОЙ, ООО Чирков Константин Витальевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1 469 825 405 261 263% 77 ИРЗ, АО ПАКЕТ, АО 97.61%

Ахатова Наиля Габдулхайевна 0.00040% Деятельность по управлению холдинг-компаниями 1 469 013 1 252 320 17% 78 ПРАДО, ООО Кирпиченков Максим Алексеевич 100% Торговля оптовая неспециализированная 1 440 503 1 198 383 20% 79 МТС-ИНВЕСТ, ООО ИНВЕСТ-К, ООО ПФК 100% Вложения в ценные бумаги 1 437 092 1 533 257 -6% 80 ИЖГЭТ Г.ИЖЕВСКА, МУП АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 100% Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении 1 430 978 1 400 511 2% 81 АПТЕКИ УДМУРТИИ, ГУП УР МИНЗДРАВ УДМУРТИИ 100% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 1 394 304 1 224 576 14% 82 АКСИОН, ООО КОНЦЕРН КОРПОРАЦИЯ АКСИОН, ООО 100% Торговля оптовая неспециализированная 1 354 009 1 451 262 -7% 83 ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ВОСТОК, ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК, ООО 99%

НЛМК-СОРТ, ООО 1% Обработка отходов и лома черных металлов 1 350 783 888 996 52% 84 АСПЭК-МОТОРС, ООО Хорошавцев Виктор Геннадьевич 54.63%

АСПЭК-АВТО, ООО 25%

Питкевич Михаил Юрьевич 20.37% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 1 315 859 1 047 464 26% 85 ОПАРИНСКОЕ, ООО УДС-ГРУПП, ООО 95%

ОНК, ООО 4.50%

Чулкин Алексей Аркадьевич 0.50% Добыча сырой нефти 1 308 813 350 332 274% 86 ИЭС, АО АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 100% Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 1 308 285 1 160 493 13% 87 ИТС-АВТО, ООО Попов Михаил Леонидович 100% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 1 299 503 1 020 924 27% 88 ГЛАЗОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, ООО Касимов Карим Фатахутдинович 100% Производство прочей мебели 1 277 876 1 216 195 5% 89 ИЗП, АО Копачева Татьяна Юрьевна 9.83%

Фёдоров Виталий Владимирович 9.30%

Баскаков Дмитрий Олегович 9.30%

Виноградов Сергей Николаевич 0.0020% Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика 1 263 022 1 260 014 0% 90 ПРОФИТ-УДМУРТИЯ, ООО ММК ВТОРМЕТ, ООО 50%

Сивачева Марионэлла Михайловна 30%

Белоголовкина Наталья Аронова 20% Обработка отходов и лома черных металлов 1 259 930 1 231 409 2% 91 САРАПУЛЬСКИЙ ЛВЗ, ОАО УДМУРТСПИРТПРОМ, ООО 49%

ЭКСКЛЮЗИВ АЛКО, ООО 20%

УСП, ООО 20% Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. 1 252 869 1 174 235 7% 92 АСПЭК-ДРАЙВ, ООО Питкевич Михаил Юрьевич 100% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1 242 925 1 154 991 8% 93 УВИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, ООО Хлобыстов Александр Иванович 62.21%

Неводчиков Руслан Анатольевич 33.64%

УВАМЯСОПРОМ, ООО 1.01%

СВОБОДА УВИНСКОГО РАЙОНА, СПК 0.60%

УДМУРТИЯ, СПК 0.51%

ПОРШУР-ТУКЛЯ, ООО 0.43%

Завьялова Татьяна Александровна 39.82%

КОЛХОЗ 0.34%

КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА УВИНСКОГО РАЙОНА, СПК 0.26%

Степанов Николай Викторович 0.11%

...* Производство мяса в охлажденном виде 1 205 037 1 112 904 8% 94 СЛАВУТИЧ, ООО ГЕОСЕРВИС, ООО 99%

Ахмадуллин Булат Гумарович 1% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 1 189 198 762 150 56% 95 СПЕЦПРОММОНТАЖ, ООО Муртазин Насых Ахметович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1 185 747 1 321 768 -10% 96 АНГАРА, ООО Ксенафонтов Роман Николаевич 100% Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт 1 178 452 1 222 165 -4% 97 ВИТРА, ООО Белышев Андрей Сергеевич 100% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 1 174 505 2 106 945 -44% 98 СЕЛЬСТРОЙ, ООО Фролова Ольга Геннадьевна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1 171 954 1 081 094 8% 99 БРОКЕР, ООО Фингеров Гавриил Михайлович 100% Деятельность страховых агентов и брокеров 1 160 759 2 734 974 -58% 100 ЭТК УРАЛЭНЕРГО, ООО Демина Елена Алексеевна 100% Торговля оптовая электрической бытовой техникой 1 156 970 1 051 580 10%