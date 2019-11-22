Светлая Голова. Александр Головин на пороге важнейшего выбора в карьере

Вероятность возвращения в Россию ничтожная

«Монако» выиграл пять из семи последних матчей в Лиге 1, и лидером этого «возрождения» стал Александр Головин. По слухам, ПСЖ, «Челси» и некоторые другие топ-клубы Европы стали еще пристальнее следить за 23-летним хавбеком монегасков. «Реальное время» размышляет, как может повернуться карьера футболиста в ближайшее время.

Фанаты ПСЖ просят руководство купить Головина



История взаимоотношений Александра Головина с ПСЖ берет начало с 21 апреля 2019 года. Тогда наш хавбек поразил ворота парижан (1:3) и в течение всей игры сильно выделялся среди партнеров по команде. Болельщики парижан восприняли победу как должное, основное внимание обратив на лидера гостей.

«ПСЖ выиграет Лигу чемпионов, если в команде будет по-настоящему креативный игрок, который умеет обороняться. Покупайте Головина». «Мда, жалко Головина, «Монако» не заслуживает такого футболиста. Может, мы его подпишем?» — таковы были комментарии фанатов «красно-синих» после того матча. Руководство клуба будто прислушалось к болельщикам, и в начале ноября было объявлено об интересе ПСЖ к Головину.

Начало сезона россиянин провел неплохо, однако его «Монако» долгое время плелся на предпоследнем месте в Лиге 1. Все изменилось в середине осени, когда монегаски наконец-то подтянулись к уровню Головина. Пять побед в семи последних матчах подняли «Монако» в середину таблицы чемпионата — теперь до зоны Лиги чемпионов всего 3 очка! Кроме того, во многом благодаря россиянину «красно-белые» выбили из Кубка Лиги грозный «Марсель».

«Больше подходит на роль плеймейкера, чем Фабрегас»

Переломным для Александра и для всего «Монако» стал день 25 сентября. В матче 7-го тура Лиги 1 с «Ниццей (3:1) Головин сделал дубль, отдал голевую передачу и окончательно выиграл конкуренцию у Сеска Фабрегаса. «Головин постоянно прогрессирует, чего не могу сказать о Сеске. Сейчас он больше подходит на роль плеймейкера, чем Фабрегас. Россиянин лучше обостряет игру», — заявил тогда Жардим.

Сегодня место Головина в основе «Монако» сомнению не подлежит. Россиянин закрепил за собой место атакующего центрального полузащитника, заставив Фабрегаса работать ближе к опорной зоне. К тому же Сеск по-прежнему не может набрать лучшую форму: из-за повреждения тазобедренного сустава испанец пропустил несколько последних матчей.

Можно даже сказать, что Александр намного ближе к капитанству, чем к запасу. Именно Головин начал тащить за собой партнеров по команде после того, как в первых 6 турах «Монако» набрал 3 очка. Именно Головин решил исход первой победной игры в чемпионате с «Ниццей». Именно Головин стал той деталью командного механизма, от которой «Монако» начинает напрямую зависеть. Игрок атакующего плана, он здорово отрабатывает в обороне и не гнушается малоприятной черновой работы.

На фоне сумасшедшего прогресса Головина интерес ПСЖ к нему объясним. По нашей информации, многое в его судьбе будет зависеть от итогового места «Монако» в таблице: если монегаски опять не попадут в еврокубки, удержать россиянина будет проблематично.

При дальнейшем прогрессе игрока на него почти наверняка обратят внимание и другие топ-клубы, например тот же «Челси». Клуб Романа Абрамовича очень хотел приобрести Головина прошлым летом, и эта информация была многократно подтверждена. Тогда от перехода отказался сам Александр, объяснив это тем, что в Лондоне ему будет сложнее из-за более высокой конкуренции.

Насколько реально возвращение в ЦСКА?

И будущим летом многое также будет зависеть от самого игрока. Если Головин решит, что созрел для «Челси» или «Ювентуса», переход практически неизбежен. Руководство и тренерский штаб «Монако» относятся к Головину в высшей степени лояльно, поэтому в случае поступления хорошего предложения и при желании самого россиянина его отпустят.

Но один важный итог уже есть: Александр с 99-процентной вероятностью не вернется в наш чемпионат. Минувшим летом, когда многие сомневались в способности Головина заиграть во Франции, к нему с таким предложением обратился ЦСКА. Хавбек принял единственно правильное решение и остался в Европе.

У Головина со временем должно получиться в топ-клубе Европы не только благодаря игроцкому таланту. «Если бы была возможность, Саша все время мотался бы на день-два к себе домой в Калтан (город в Кемеровской области, родина игрока, — прим. ред.). <…> Поверьте, каждую свободную минуту Головин проводил бы не где-нибудь в Париже или Сен-Тропе (курорт на Лазурном берегу, — прим. ред.), а у себя дома», — говорил бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Несмотря на последние головокружительные успехи в «Монако», Александр продолжает уверенно стоять на ногах. Он совершенно простой и приятный в общении и избегает «звездняка» — весьма распространенной среди наших футболистов болезни.

«Если бы была возможность, Саша все время мотался бы на день-два к себе домой в Калтан (город в Кемеровской области, родина игрока, — прим. ред.)», — говорил бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Фото hellomonaco.ru

Летом 2018-го Головин перешел в «Монако» и, как выяснилось, принял самое верное решение из всех возможных. Через полгода ему предстоит сделать новый тяжелый выбор. Может быть, самый важный в карьере. Его будут ждать у себя «Монако», ЦСКА, «Челси», «ПСЖ»… Только бы не ошибиться!

