Павел Клепинин: «Не считаю правильным тратить время на сожаления по поводу того, что уже не изменить»

Павел Клепинин родился 1 апреля 1980 года в Москве. В 2003 году с отличием окончил МГУ им. М. Ломоносова по специальности «Управление проектами». С 2001 начал работать в консалтинговой компании «Фронтстеп» и прошел там путь от стажера до заместителя генерального директора. С 2008 по 2012 годы работал IT-директором на Ярославском моторном заводе. С августа 2015 года был руководителем направления IT ПАО «Сибур Холдинг», с 2016 по 2019 был директором по информационным технологиям входящего в группу «Сибур» АО «НИПИГАЗ». Своими мыслями о развитии страны и принципами воспитания детей он поделился в спецпроекте «Реального времени» .

Павел Клепинин, 39 лет, гендиректор Частного учреждения по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» (входит в госкорпорацию «Росатом»), PMP, CPIM. Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года. На конкурсе представлял Москву.



Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной

Подготовила Ольга Голыжбина

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.



По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.