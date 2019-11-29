Павел Клепинин: «Не считаю правильным тратить время на сожаления по поводу того, что уже не изменить»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 4-я
Павел Клепинин родился 1 апреля 1980 года в Москве. В 2003 году с отличием окончил МГУ им. М. Ломоносова по специальности «Управление проектами». С 2001 начал работать в консалтинговой компании «Фронтстеп» и прошел там путь от стажера до заместителя генерального директора. С 2008 по 2012 годы работал IT-директором на Ярославском моторном заводе. С августа 2015 года был руководителем направления IT ПАО «Сибур Холдинг», с 2016 по 2019 был директором по информационным технологиям входящего в группу «Сибур» АО «НИПИГАЗ». Своими мыслями о развитии страны и принципами воспитания детей он поделился в спецпроекте «Реального времени».
Павел Клепинин, 39 лет, гендиректор Частного учреждения по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» (входит в госкорпорацию «Росатом»), PMP, CPIM. Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года. На конкурсе представлял Москву.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Я не считаю правильным тратить время на сожаления по поводу того, что уже не изменить. Знать историю страны, однозначно, необходимо, но для того, чтобы учиться на ошибках, не повторять их. А время — свой ограниченный ресурс! — правильнее тратить на создание новой истории. В меру своих сил, конечно.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Во-первых, учить детей можно только на собственном примере. Работают действия, а не слова. Во-вторых — минимально навязывать, ограничивать. Можно только мягко направлять. Ребенку надо давать пробовать разные пути, пусть ошибается. Только так, на опыте, можно найти свой путь в жизни. В-третьих, прививать базовые установки: честность, ответственность за поступки и умный, не слепой патриотизм — гордость за страну.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Менять к лучшему мир вокруг себя, показывая пример своему окружению. Я искренне верю и уже знаю на опыте, что такую волну улучшений несложно запустить. И люди включаются. В итоге — синергетический эффект.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Не буду оригинален. Однозначно, участие в конкурсе «Лидеры России».
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Людвиг Ван Бетховен, Девятая симфония, написанная им после полной потери звукового восприятия. Не сломаться морально и творить!
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Перефразирую вопрос: когда оправданно «обделить» 100 человек ради блага миллионов. Если все варианты проработаны и компромиссное решение не найдено, то оправданно.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Пусть будет одна книга, но точно самая важная — «Здоровье бизнес-лидера» Джульетты и Майкла Макгэннонов.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Дам ссылку на вопрос №6. При принятии решений по жертвованию благом 100 условных человек ради миллионов мы рассматриваем все варианты?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Точно знаю, в каком мире не хотел бы жить — в котором отсутствует любовь.
- Что такое истина для вас?
— Объективный взгляд на действительность. К сожалению, в жизни истина почти всегда субъективна, у каждого своя. Но к объективности всегда надо стремиться, постоянно работая над собой.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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