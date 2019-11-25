Как мыслят самые амбициозные россияне — спецпроект «Реального времени»

Кто и как будет строить новую страну в новом десятилетии

Фото: лидерыроссии.рф

Интернет-газета «Реальное время» начинает новый специальный проект, цель которого — составить портрет руководителей новой формации, которые заявили о себе в конкурсе «Лидеры России». Совместно с экспертом в сфере психологии массовых коммуникаций Элиной Миннуллиной мы составили список из 10 вопросов по мотивам опросников Марселя Пруста. Каждый будний день, начиная с завтрашнего, наше издание будет публиковать ответы победителей и финалистов «Лидеров России» прошлых лет. Разобраться в том, что мотивирует наших прогрессивных пассионариев, к чему они стремятся и на что готовы пойти ради достижения цели, мы предлагаем и нашим читателям.

«Кузница» новых лидеров

В новостных лентах все чаще мелькают сообщения о высоких назначениях «выпускников» конкурса «Лидеры России»: 25 октября Евгений Грабчак стал замминистра энергетики РФ, 11 ноября Владимир Жаворонков занял аналогичную должность в Минздраве Татарстана, и таких примеров десятки. За первые два сезона конкурса (2017—2018, 2018—2019) победителями «Лидеров России» стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны. По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты — в структуры госкорпораций и органы власти.

Тем временем в самом разгаре отборочные туры третьего сезона конкурса — тысячи молодых управленцев со всей страны штурмуют «входные» тестирования. «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. Среди участников — медики, ученые, инженеры, педагоги, специалисты IT-индустрии, общественники и профессиональные менеджеры, причем часть из них — с минимальным опытом управления совсем небольшими коллективами.

Финалистов в течение года лично консультируют наставники по профилю: в их числе Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России

Кроме перспективы продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю. В качестве наставников выступают Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.

На участие в третьем сезоне конкурса Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты должны будут пройти шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни участников, показавших лучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и руководителями ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. На финальный отбор конкурсанты на четыре дня приедут в Сочи. Им предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры. Так определятся сто победителей третьего сезона.

Ключевая цель конкурса, заявленная в положении, — «развить национальный кадровый управленческий потенциал». Правда, широкой общественности эти слова мало о чем могут сказать. «Реальное время» поможет немного исправить эту ситуацию и показать поближе, кто же они такие — лидеры России.

Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, в ходе которых определится сотня победителей третьего сезона

Спецпроект «Реального времени»: Как мыслят новые лидеры России

На какие принципы полагаются новые лидеры России, принимая решения? Как оценивают историю и каким видят будущее? Как они ставят цели и что ими движет? Как устроено мышление тех людей, которые готовы не просто встать у руля, но и сделать страну лучше?

Совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций доктора философских наук Элины Миннуллиной «Реальное время» составило список из 10 вопросов по мотивам опросников Пруста. Мы надеемся, что ответы на них помогут раскрыть завесу над тем, как думают, чего боятся, на что готовы — словом, какие они, новые лидеры нашей страны.

Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили? Три ваших личных принципа правильного воспитания детей? Какой поступок вы могли бы совершить ради страны? Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы? Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером? При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага? Назовите пять самых полезных для лидера книг. Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города? Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить. Что такое истина для вас?

Доктор философских наук Элина Миннуллина поделилась с «Реальным временем» тем, как она видит идеал общественного лидера:

— Озвучу несколько идеалистический взгляд. На ум приходит изречение одного из древнегреческих Семи мудрецов Питтака: лучшее государство «то, в котором дурным людям нельзя править, а хорошим нельзя не править», а лучший правитель «тот, кто приучит подданных бояться не его, а за него». Лидер — это концентрация «благого», это образец разумного, справедливого, ответственного, человечного. А все остальное — сила, предприимчивость, образованность, энергичность, коммуникабельность — должно быть подчинено этому самому благу внутри лидера. Иначе эти качества и навыки не имеют смысла, не будут благотворно влиять на коллектив, которым руководит лидер, — это, конечно, в том случае, если лидера мы представляем благом для общества, создателем общественных благ.

— Неважно, какая у человека, лидера, история, неважно, кем он работает. Для нас как для организаторов конкурса важной частью является так называемая социальная ответственность. Лидер не имеет права носить звание лидера, если он не думает ни о ком, кроме себя, — отмечает руководитель направления коммуникаций конкурса «Лидеры России» Оксана Ачкасова. — Всегда хочется понять, как человек пришел к славе, к своей должности или к каким-либо успехам, с чего он начинал.

Начиная со вторника, 26 ноября, каждый будний день мы будем публиковать ответы победителей, финалистов и просто неординарных участников конкурса «Лидеры России» прошлых сезонов. Первым героем спецпроекта «Реального времени» станет Ильнар Гирфанов, замглавы Управления кадровой политики и образовательных проектов партии «Единая Россия», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», представлявший на нем Казань.