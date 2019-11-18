Следком проверит факт передачи челнинкой управления автомобилем малолетнему сыну

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Следственные органы Следственного комитета РФ по РТ вслед за МВД организовали свою проверку по факту передачи матерью управления автомобилем малолетнему сыну.



В ведомстве отметили, что ранее женщина уже выкладывала в Сеть ролик, где за рулем автомобиля находился другой ее малолетний ребенок.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала видео, в котором за рулем по трассе со скоростью 130 км/ч едет ее ребенок. Челнинка рассказала, что сажает мальчика за руль давно. «Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — отметила она.