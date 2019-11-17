Жительница Челнов посадила за руль ребенка, разогнавшегося до 130 км/ч: «Не вижу в этом ничего плохого»

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Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева видео, в котором за рулем по трассе со скоростью 130 км/ч едет ребенок.

«Я живу как хочу, ни о чем не жалею — совершенно спокойно отношусь ко всему.

Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь вы не вправе судить», — подписала видео женщина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Сама Алтынбаева рассказала радиостанции «Говорит Москва», что сажает мальчика за руль давно.

«Он у меня уже с четырёх лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — отметила она.

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