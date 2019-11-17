«Их нравы»: «Парламент и правительство ввергли Турцию в анархию и социально-экономическую неустойчивость»

Государственный переворот 12 марта 1971 года

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о государственном перевороте, произошедшем 12 марта 1971 года.

«Общество утратило надежду на достижение уровня современной цивилизации»



Расслоение турецкого общества на правые и левые политические фронты стало одной из формальных причин нового государственного переворота, который произошел через одиннадцать лет после первого и стал четвертым по счету и вторым по «успешности». Интересен тот факт, что переворот был поддержан как правыми, так и левыми. Причем первые полагали, что переворот совершается в их интересах, а вторые — что в их, так как в военных кругах были высшие чины, сочувствовавшие и тем и другим.

Конечно, причины не ограничивались лишь разделением общества на два противоборствующих фронта. К этому стоит прибавить и проблемы в экономике (турецкая лира «совершенно неожиданно» подешевела на 66%), и напряженность на внешнеполитической арене, вызванную давлением со стороны США из-за сближения Турции с Советским Союзом. В этой связи некоторые турецкие авторы полагают, что одной из причин переворота 1971 года стал… мак. Дело в том, что в 1970 году США потребовали от правительства Сулеймана Демиреля запретить выращивание мака в Турции. Демирель, опирающийся на поддержку достаточно широкого слоя населения, занимающегося сельским хозяйством, отказался выполнить это требование, что, в свою очередь, привело к активизации военных по линии НАТО и к его смещению с поста премьер-министра.

Так или иначе, официальная причина переворота, озвученная по государственному радио ТРТ, звучала следующим образом:

«Позиция, видение и деятельность парламента и правительства ввергли нашу страну в анархию, братские раздоры и социально-экономическую неустойчивость. Общество утратило надежду на достижение уровня современной цивилизации, завещанной нам Ататюрком в качестве цели. Не осуществив реформ, предусмотренных Конституцией, они (парламент и правительство) подвергли будущее Турецкой Республики тяжелой опасности».

Подписанты меморандума. Слева направо: главком сухопутных сил Фарук Гюрлер, глава генштаба Мемдух Тагмач, главком ВМС Джелаль Эйиджеоглу, главком ВВС Мухсин Батур. Фото gercekhayat.com.tr

По сути, военные требовали отставки правительства и формирования нового кабинета, в котором имелось бы надпартийное понимание социальных и экономических проблем и которое провело бы наконец реформы, предусмотренные Конституцией. В противном случае военные угрожали воспользоваться правом, данным им законом, о защите и поддержке Турецкой Республики и взять управление страной в свои руки. Эти требования получили название «12 март мухтырасы», что обычно переводят на русский язык как «Меморандум 12 марта».

Проигравшими оказались левые

После многочасового совещания с министрами Демирель принял требования военных и ушел в отставку. На пост премьера был назначен Нихат Эрим, скоропостижно покинувший ряды Народно-республиканской партии, так как председатель нового надпартийного правительства должен был быть лицом нейтральным. Это был тяжелый удар по законно избранному Демирелю, однако, несмотря ни на что, тот «дал» министров в новое правительство от Партии справедливости, тем самым признав переворот и придав легитимность новому правительству.

Ответ Демиреля военным состоялся через два года, в 1973-м, когда истек президентский срок Джевдета Суная. На должность президента по традиции претендовал глава генштаба Фарук Гюрлер. Несмотря на чудовищное давление, оказываемое военными на парламент и правительство, Демирелю удалось договориться с новым председателем Народно-республиканской партии Бюлентом Эджевитом и провалить кандидатуру Гюрлера на выборах президента в Великом национальном собрании Турции. Под пристальным надзором военных было проведено в общей сложности 15 туров голосования, но ни в одном из них Гюрлер не смог набрать необходимого количества голосов. Для смягчения реакции военных Демирель предложил Эджевиту три варианта в качестве общего кандидата от Партии справедливости и НРП. Кандидаты были из высших военных чинов, то есть на практике президентом вновь должен был стать человек из армии. Выбор пал на Фахри Корутюрка — бывшего командующего военно-морским флотом Турции…

После многочасового совещания с министрами Демирель принял требования военных и ушел в отставку. Фото onedio.com

После осуществления бескровного государственного переворота было сформировано новое правительство, функционировавшее до 22 мая 1972 года. За это время были задержаны и казнены лидеры студенческого левого движения, расформирована и закрыта Турецкая рабочая партия, также была закрыта Конфедерация революционных рабочих профсоюзов. По сути, переворот ударил по позициям левого фронта. Тем не менее на сентябрьских выборах в парламент 1973 года победу с незначительным перевесом одержала Народно-республиканская партия, позиционировавшая себя как центристскую с левым уклоном. Новым премьером стал Бюлент Эджевит, о котором мы расскажем в следующий раз.

