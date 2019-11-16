Видеоопрос: «Могут ли вернуться молодежные группировки? Наблюдаете ли вы признаки этого в Казани?»
Татарстанские правоохранители фиксируют рост преступности среди несовершеннолетних в республике, в том числе в столице региона. В то же время в полиции Татарстана отмечают: «Не стоит из каждого факта раздувать пожар». И заверяют, что группировок в состоянии войны в Казани сейчас нет.
«Как вы думаете, молодежные группировки могут вернуться? Наблюдаете ли вы признаки этого в Казани?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у горожан.
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