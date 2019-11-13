В Татарстане растет подростковая преступность

Фото: Мэрия Нижнекамска

В 18 районах Татарстана наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Такие цифры озвучил глава нижнекамской полиции Айнур Камалов на совещании в мэрии.

По словам Айнура Камалова, в Нижнекамске за девять месяцев 2019 года зафиксированы 63 случая. Для сравнения: за этот же период в 2018 году их насчитывалось 37. Среди преступлений преобладают кражи и грабеж. На сегодня на учете в органах ПДН состоят 185 подростков. Среди них четверо имеют условные судимости, еще один отбывает наказание в виде обязательных работ, а еще один сидит в колонии. Как правило, к девиантному поведению склонны дети из неблагополучных семей.

Напомним, что ранее в Набережных Челнах прошли обыски у пяти предполагаемых лидеров молодежных группировок.