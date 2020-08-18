НГДУ Ямашнефть
Общая информация
НГДУ «Ямашнефть» образовано в 1969 году как экспериментальное предприятие для проведения опытно-промышленных работ по разработке мелких месторождений на территории Республики Татарстан с трудноизвлекаемыми запасами тяжелых и высоковязких нефтей. Сегодня НГДУ «Ямашнефть» — одно из ведущих структурных подразделений акционерного общества «Татнефть»,
Основная задача предприятия- наработка опыта, техники и технологий в ходе организации добычи нефти и формирование принципов разработки мелких месторождений.
Первый заместитель начальника управления по производству — главный инженер
Садриев Илшат Азгамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423400, РТ, г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, 60
- Телефон: (8553) 31-85-68
- Email: priem_jan@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/yamashneft
Дата последнего обновления: 18.08.2020