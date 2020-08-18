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НГДУ Ямашнефть

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Общая информация

НГДУ «Ямашнефть» образовано в 1969 году как экспериментальное предприятие для проведения опытно-промышленных работ по разработке мелких месторождений на территории Республики Татарстан с трудноизвлекаемыми запасами тяжелых и высоковязких нефтей. Сегодня НГДУ «Ямашнефть» — одно из ведущих структурных подразделений акционерного общества «Татнефть»,

Основная задача предприятия- наработка опыта, техники и технологий в ходе организации добычи нефти и формирование принципов разработки мелких месторождений.

Первый заместитель начальника управления по производству — главный инженер
Садриев Илшат Азгамович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423400, РТ, г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, 60
  • Телефон: (8553) 31-85-68
  • Email: priem_jan@tatneft.ru
  • Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/yamashneft

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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