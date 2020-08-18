НГДУ Ямашнефть

Общая информация

НГДУ «Ямашнефть» образовано в 1969 году как экспериментальное предприятие для проведения опытно-промышленных работ по разработке мелких месторождений на территории Республики Татарстан с трудноизвлекаемыми запасами тяжелых и высоковязких нефтей. Сегодня НГДУ «Ямашнефть» — одно из ведущих структурных подразделений акционерного общества «Татнефть»,

Основная задача предприятия- наработка опыта, техники и технологий в ходе организации добычи нефти и формирование принципов разработки мелких месторождений.

Первый заместитель начальника управления по производству — главный инженер

Садриев Илшат Азгамович

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