Смыков Виктор Васильевич

Общая информация

Родился 17 июля 1949 года в г. Тим Курской области.



Образование

1971 г. — Казанский государственный университет (специальность «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» ).

1989 г. — Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР (специальность «экономика, организация управления и планирование народного хозяйства».

2000 г. — Высшая школа института менеджмента и маркетинга Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Кандидат технических наук (2001 г.). Доктор экономических наук (2006 г.). Член-корреспондент Российской Академии естественных наук (2010 г.).

Трудовая деятельность



1971-1974 гг. — геолог в Элистинской комплексной геологоразведочной партии Нижне-Волжского территориального геологического управления.

1974-1979 гг. — старший геолог районной инженерно-технической службы, начальник смены районной инженерно-технологической службы, старший геолог цеха капитального и подземного ремонта скважин, начальник цеха научно-исследовательских и производственных работ, начальник цеха по добыче нефти и газа в НГДУ «Ямашнефть».

1979-1981 гг. — инструктор промышленно-транспортного отдела Альметьевского горкома КПСС.

1981-1985 гг. — заведующий промышленно-транспортным отделом Альметьевского горкома КПСС.

1985-1988 гг. — глава НГДУ «Ямашнефть».

1989-2020 гг. — начальник нефтегазодобывающего управления «Ямашнефть» ОАО «Татнефть».

2004-2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

2009-2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

2014-2019 гг. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва по Чистопольскому округу.

Награды

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Заслуженный нефтяник РТ (1993 г.). Почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (1999 г.). Отличник физической культуры и спорта (2001 г.). Почетный гражданин Альметьевского района и города Альметьевск (2003 г.). Почетный гражданин Чистопольского муниципального района РТ (2011 г.).

Награжден орденами «Дружбы» (1999 г.), «Почета» (2015 г.), медалями «За трудовую доблесть» (1991 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2007 г.), «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти РТ» (2007 г.), почетной грамотой РТ за большой вклад в создание уникального архитектурно — культурного комплекса «Святой Ключ» в Алексеевском районе РТ (1997 г.), благодарственными письмами, Президента РТ (2009 г.), кабинета министров РТ (2009 г.), благодарностью Губернатора Самарской области, за развитие нефтедобывающей промышленности региона (2009 г.), почетной грамотой министерства промышленности и энергетики Самарской области, за большой вклад в развитие нефтяной промышленности (2009 г.), дипломом Республиканского совета общества изобретателей и рационализаторов РТ (2009 г.), почетными грамотами министерства промышленности и торговли РТ (2010 г., 2014 г.), федерации независимых профсоюзов России (2010 г.), благодарностью президента РФ за достигнутые трудовые успехи (2010 г.), благодарственными письмами профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ (2011 г.), научно-технического общества нефтяников и газовиков им. академика И.М. Губкина (2013 г.), благодарностью Президента РТ (2014 г.), почетными грамотами Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ (2014 г.), Министерства экономики РТ (2014 г.), министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ (2014 г.), министерства здравоохранения РТ (2014 г.), министерства образования РТ (2014 г.), Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел по РТ (2014 г.), почетными знаками, «За выдающиеся заслуги перед ОАО «Татнефть» (2004 г.), «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РТ» (2009 г.), профкома ОАО «Татнефть» (2009 г.), союза Дизайнеров России «За заслуги в развитии дизайна» (2009 г.), медалью А. Макферсона, высшей наградой федерации тенниса России, за развитие отечественного тенниса (2009 г.), нагрудными знаками МВД РФ «За отличие в службе ГИБДД» II степени (2009 г.), «За содружество ФНП России» (2011 г.), «За заслуги в развитии тенниса в РФ» (2012 г.), орденами «За заслуги в возрождении меценатства в России» (2007 г.), Русской Православной Церкви, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2019 г.).

Неоднократный победитель республиканского общественного конкурса «Руководитель года» (2002 г., 2004 г., 2007 г.).

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» (2006 г., 2014 г.), Государственной премии РТ в области науки и техники за работу «Создание уникальных мемориальных и культурно-оздоровительных сооружений в городе Альметьевске» (2004 г.), победитель республиканского общественного конкурса «Благотворитель года» (2011 г.).

Почетный гражданин Альметьевского района и города Альметьевска (2003 г.), Чистопольского муниципального района РТ (2011 г.). Основатель и президент федерации тенниса г. Альметьевска. Неоднократный победитель и призер Республиканских и Всероссийских VIP-турниров по большому теннису (2006 — 2013 гг.). Организатор работ и руководитель проекта по строительству спортивного центра «Tennis City» (2007 г.).

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