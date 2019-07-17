Сообразили на троих: в деле «коммунального короля» Азино еще двое подозреваемых

Вместе с Вячеславом Шелухановым под следствием оказались два брата — Александр и Юрий Кононенко

По делу экс-главы ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова проходят еще два фигуранта. Как выяснило «Реальное время», это правая рука арестованного жилищника — Александр Кононенко, и его брат Юрий Кононенко. Как и Шелуханова, обоих подозревают в причастности к афере с выводом муниципального жилья в частную собственность, на одного из них, по версии следствия, была переписана квартира, которая в дальнейшем была продана. Братья Кононенко хоть и проходят в статусе подозреваемых, пока остаются на свободе — мера пресечения в отношении них судом еще не избрана. Подробности махинаций «азинского трио», а всего в деле 12 эпизодов, — в нашем материале.

Главный жилищник Азино и два брата

Сегодня утром стало известно о задержании бывшего главы ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова, хотя случилось это еще на прошлой неделе. В субботу, 13 июля, Ново-Савиновский суд Казани отправил коммунальщика под домашний арест до 9 сентября. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в суде.

На заседании представитель третьего отдела Следкома по РТ ходатайствовал о заключении подозреваемого в должностных и имущественных преступлениях под стражу. Прокурор же просил ограничиться домашним арестом.

Как удалось выяснить «Реальному времени», Шелуханова подозревают по 12 эпизодам преступлений — это четыре мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), такое же число служебных подлогов (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК).



Вину ВИП-фигурант не признает. На заседании он и его адвокат просили отказать следствию, однако домашний арест пока не оспорили.

Любопытно, известный казанский жилищник, как рассказали нашему изданию источники в правоохранительных органах, проходит по делу не один. Есть и второй, и третий подозреваемый. Это заместитель и давний партнер Шелуханова — Александр Кононенко, который сейчас возглавляет одну из его фирм — ООО «УК «Жилищник-4», а также брат последнего — Юрий Кононенко.

В отношении братьев ходатайств об избрании меры пресечения в суд пока не поступало. Оба, как и Шелуханов, подозреваются в причастности к уводу муниципальных помещений, в частности, одна из квартир, по версии следствия, была переписана на Юрия Кононенко, в дальнейшем приватизирована и продана.



Дело построено вокруг мошеннической схемы вывода квартир из муниципальной собственности. Фото kazanfirst.ru

Переоборудованные квартиры

«Реальное время» узнало, что дело построено вокруг мошеннической схемы вывода квартир из муниципальной собственности.

В домах, входивших в муниципальный фонд, были квартиры, переоборудованные из лифтерных и дворницких. Их получали работники ЖКХ. В 2006—2009 годах ряд таких помещений был отчужден в частную собственность.

По версии заявителя, ордера на эти помещения своим близким и доверенным лицам выписывал сам подозреваемый, в ту пору — директор МУП «ПЖКХ». Дальше эти люди шли в суд и, представляя поддельные документы, как считает следствие, получали разрешения на приватизацию муниципального имущества и перепродавали его. В ценах 2006—2009 годов стоимость таких отчужденных «квартир» площадью от 15 до 22 квадратных метров составляет от 1 до 1,5 млн рублей.

Общий ущерб по четырем эпизодам оценивается примерно в 5 млн рублей, однако в правоохранительных органах не исключают, что он может возрасти в разы.



В Следкоме по РТ пока воздерживаются от комментариев по данному делу.

Тяжелый год

Вячеслав Шелуханов в первую очередь известен как экс-глава самого крупного ТСЖ Казани и одного из самых крупных в России. Товарищество обслуживало 150 домов суммарной площадью 1 млн кв. метров.

Непростым для Шелуханова выдался 2015 год, когда на него и его компанию обрушились штрафы от прокуратуры, волна жалоб жильцов и уголовные дела. Под конец вышло решение правительства РФ, предписавшее раздробить слишком крупные товарищества.

Уже в начале года жители стали жаловаться на завышенные тарифы на теплоэнергию. Коммунальщики объяснили это общим перерасчетом, который коснется всех жителей Казани. Прокурорская проверка выявила, что ТСЖ не повысило плату некоторым собственникам нежилых помещений, а то, что недобрало с них, распределило между владельцами квартир.

Кроме того, прокуратура оштрафовала ТСЖ за слишком медленную работу с жалобами. Сам жилищник объяснял это раздутой бюрократией и попыткой сэкономить средства жильцов на ненужных сотрудниках.

В 2015 году у Шелуханова начался конфликт с одной из собственниц квартир. Фото kazanfirst.ru

Тогда же Шелуханов оказался в центре другого скандала — у него начался конфликт с одной из противостоявших ему собственниц квартир — Кашаповой. Та засудила товарищество, оспорив его расходы на интернет и командировки сотрудников. Позже на одном из судов даже требовала признать незаконным само создание ТСЖ.

Позже на Шелуханова завели уголовные дела по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Легализация денежных средств преступным путем». По сути, претензии Следкома состояли в том, что коммунальщик не оформил должным образом бизнес по аренде техники.

И под занавес года глава ТСЖ «Азино-1» заявил, что покинет пост. А затем и само товарищество было преобразовано в две управляющие компании: ООО «УК «Жилищник-4» и ООО «Жилищник-2».

«Серийный» предприниматель

Судя по биографии известного казанского жилищника, его можно назвать «серийным» предпринимателем. Шелуханов родился в Татарстане в 1952 году. Окончил КХТИ в 1980-м, позже перебрался в соседнюю Удмуртию.

В 2002 году именно в Удмуртии Шелуханов вместе с сыном зарегистрировал первую компанию — ООО «Инженерно-сервисный центр». Уже через год он стал соучредителем Фонда поддержки гражданских инициатив, который зарегистрирован в Казани.

В 2004-м занял пост замначальника МУП «ЖКУ Советского района», в том же году возглавил предприятие в качестве исполняющего обязанности, а через год уже официально занял должность начальника МУПа.

В 2008 году составил конкуренцию Рафису Бурганову на выборах главы исполкома Казани. Тогда СМИ называли жилищника «страховочным кандидатом».

В 2008 году Шелуханов составил конкуренцию Рафису Бурганову (на фото) на выборах главы исполкома Казани

В 2015 году ряд скандалов и уголовных дел в отношении Шелуханова вынудил его уйти с поста руководителя ТСЖ. Кроме того, правительство решило ограничить размеры товариществ, полагая, что крупные ТСЖ — это маскировка управляющих компаний.

Вместо «Азино-1» были организованы ООО «УК «Жилищник-4» и ООО «Жилищник-2», получившие в «наследство» жилой фонд мегатоварищества собственников жилья. Сам Шелуханов не стал занимать высокие должности, оставшись советником гендиректора в «Жилищнике-2».

Согласно открытым данным, Шелуханов в разное время являлся учредителем 10 юрлиц. Среди них ТСЖ «Искра», ООО «СК», ДНП «Зимняя Горка — 2». Также в 2015 году он зарегистрировался в качестве ИП в Удмуртии.