Квартальнов Дмитрий Вячеславович

Общая информация

Родился 25 марта 1966 года в Воскресенске.

Образование

Воспитанник воскресенского «Химика», мастер спорта международного класса.

Играл на позиции нападающего, выступал за команды: «Химик» (Воскресенск), СКА (Свердловск), СКА МВО (Калинин), «Сан-Диего Галлз» (Сан-Диего, США), «Бостон Брюинз» (Бостон, США), «Провиденс Брюинз» (Провиденс, США), «Амбри-Пиотта» (Амбри, Швейцария), «Клагенфурт» (Клагенфурт, Австрия), «Адлер» (Маннгейм, Германия), «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия), «Ак Барс» (Казань), «Северсталь» (Череповец), «Крылья Советов» (Москва).



В «Ак Барсе» провел четыре сезона (2000-2004), сыграл 198 матчей в чемпионатах России (64 шайбы + 86 передач).

Достижения в качестве игрока: серебряный (1989) и бронзовый (1990) призер чемпионатов СССР. Серебряный (2002) и бронзовый (2004) призер чемпионатов России. Серебряный призер чемпионата Финляндии (2000). Бронзовый призер чемпионата Швейцарии (1996). Серебряный призер Альпенлиги (1997). Чемпион мира (1989), Европы (1989, 1991) и бронзовый призер чемпионата мира (1991) в составе сборной СССР.



На тренерской работе — с 2009 года. Работал главным тренером в клубах: «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Ярославль).



Тренерские достижения: чемпион России (2015), серебряный призер чемпионата России (2016, 2020), обладатель Кубка континента (2015, 2016, 2017), обладатель Кубка открытия (2016), «Лучший тренер» (2016).

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