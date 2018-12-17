Новогодняя афиша Казани: сырная ярмарка, парад Дедов Морозов и ледовый городок у «Чаши»

В Казани наконец-то появится новогодняя иллюминация?

Казань завершает последние приготовления к Новому году. Столичные чиновники сегодня отчитались о составленных программах «елок», праздников в парках и скверах, закупленных детских подарках для раздачи в школах и детсадах. Очередной «деловой понедельник» в мэрии Казани был полностью посвящен новогодней тематике. Говорили о том, где и как казанцы смогут встретить праздник на улице, что нового появится в оформлении города и какой будет первая европейская ярмарка «по-казански». Подробнее о праздничной афише — в материале «Реального времени».

Праздничный Булак и Новый год на улице

Первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров рассказал, что на всех мостах через Булак впервые появится новогодняя иллюминация, у подножия памятника Муллануру Вахитову создадут новогоднюю композицию, а на Пушкина — арку в виде снежинки. В минувшие выходные местные власти начали готовить к Новому году и улицу Баумана. Позже на пресс-подходе начальник управления культуры исполкома Азат Абзалов рассказал журналистам, что в этом году казанцы и гости столицы республики увидят совсем новое оформление города, хотя раньше и сообщалось, что денег на него нет. Горожане и туристы критиковали Казань за слабую новогоднюю иллюминацию. Во сколько она в итоге обойдется в этом году, спикер не уточнил.

— На самом деле, сложный вопрос, потому что разные уровни бюджетов и разные вложения. Есть предприятия, которые оформляют, и городской бюджет, есть и республиканские вложения. Поэтому тут сложно говорить об окончательной стоимости, — дал комментарий Абзалов.

С 21 декабря в Казани запустят более 60 новогодних площадок во всех районах города. Самыми крупными из них станут две — перед Центром семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». На открытие главной городской елки у «Казана» приглашают 27 декабря. Планируется, что тогда же начнет работу ледовый городок. Правда, при условии, что в Казань придет стабильный мороз. На территории городка будут четыре горки для детей разных возрастов и взрослых, ледяные скульптуры «Дед Мороз и Снегурочка» и «Ледяное сердце», а также карусель. Спрятаться от мороза и попить горячий чай можно будет в комнате обогрева, где для детей включат мультфильмы.

Рустем Гафаров рассказал, что на всех мостах через Булак впервые появится новогодняя иллюминация, у подножия памятника Муллануру Вахитову создадут новогоднюю композицию, а на Пушкина — арку в виде снежинки. Фото kzn.ru



На открытии главной елки собираются подвести итоги конкурса «Народный Дед Мороз», участники которого перед этим проведут шествие Дедов Морозов по Баумана. Команду-победителя конкурса у «Чаши» ждет денежный подарок — 100 тысяч рублей, а казанцев и гостей — праздничный салют.

Кстати, в канун Нового года власти приглашают всех как к «Казану», так и на Черное озеро. Там с 22.00 до 2.00 утра будут организованы дискотеки с видеотрансляцией обращений президентов России и Татарстана.

Елок много не бывает

В районах в новогодние выходные можно будет погулять у своих центральных елок. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах елка откроется 25 декабря в парке «Крылья Советов», а 22 декабря пройдет праздник в честь открытия новогодней площади перед КМПО. В Вахитовском районе 25 декабря елка зажжется в Парке Горького, в Приволжском — в сквере у филармонии на Павлюхина. Кроме того, 26 декабря погулять с семьей на открытии площадки можно будет в детском парке «Калейдоскоп» на Сыртлановой. В Кировском и Московском районах с 20 по 30 декабря снова проведут конкурс «Новый год во дворе», 22 декабря елку откроют в «Салават купере», а 27 декабря — в парке «Сосновая роща» у ДК Химиков. Там же, кстати, можно будет покататься на коньках, в том числе и взять напрокат.

В Советском районе откроется новогодний городок у Казанского ипподрома, в котором с 22 декабря заработает национальная новогодняя деревня «Ханский двор». 21 декабря новогодняя площадка откроется и в поселке Дербышки.

Своя елка появится и в Старо-Татарской слободе, на улице Марджани, открытие запланировано на 24 декабря. Не стоит забывать и про многочисленные жилмассивы Казани. И там жителям стоит ждать своих новогодних площадок с праздничными елями.

С 1 по 7 января на 19 площадках организуют более 130 мероприятий

В парках и скверах будет где развернуться уже после Нового года. С 1 по 7 января на 19 площадках организуют более 130 мероприятий. Каждый день стоит ждать праздников у «Чаши», в «Крыльях Советов», «Сосновой роще», на Черном озере, в парке Горького, в «Калейдоскопе», в Горкинско-Ометьевском лесу и на Казанском ипподроме.

В рамках городской программы «Зима в парках» пройдет чемпионат мира по футболу в валенках в «Крыльях Советов» и в парке Горького, в парке Урицкого — чемпионат по метанию снежков, а на катке «Черного озера» проведут уроки по фигурному катанию и керлингу. В парк Горького 4 января можно будет принести самодельные санки и посоревноваться в креативе на фестивале.

Новогодняя ярмарка с фермерами и камским камамбером

В самом центре городе, на улице Баумана, 29 декабря и 7 января придумали анимационные представления, 2 и 5 января проведут детские программы, а 3 января выступит хор. Но это еще не все. Как и обещали в мэрии Казани, в этом году в городе появится своя новогодняя ярмарка, как в Европе, но с местным неповторимым налетом. Она получила название «КышДаКар-фест».

— Основная цель мероприятия — создать праздничные городские активности под уже существующие потоки людей, а не организовать их с целью привлечения аудитории. Поэтому местом проведения фестиваля выбраны две главные пешеходные улицы — Баумана и Петербургская. Они превратятся в праздничные ярмарочные ряды, — рассказала директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Ряды будут выстроены из 20 ярмарочных домиков с елочными украшениями, подарками и сувенирами ручной работы. Фишкой фестиваля директор комитета называет участие в ярмарке местных фермеров. Заманивать на «КышДаКар-фест» они будут сырами бри и камамбер от сыроваров из Камского Устья и сырами с трюфелями и паприкой. А казанская сыроварня «Горница» и вовсе устроит специфическим шоу — сыр из молока будут делать прямо на ярмарке.

Дарья Санникова говорит, что в среднем туристы бронируют отели Казани на 3,5 ночи. Фото kzn.ru

Из фермерских продуктов на фестивале можно будет купить не только сыр, но и натуральные мясные деликатесы и хлеб. С 29 по 31 декабря, с 12.00 до 21.00, ярмарка будет работать у подземного перехода на Петербургской, а со 2 по 7 января — на Баумана, за Академией наук РТ.

Естественно, на Новый год в Казани ждут не только активно гуляющих местных жителей, но и туристов. По данным российского сервиса по бронированию жилья Твил.ру, столица Татарстана стала третьей по популярности среди путешественников на Новый год после Москвы и Санкт-Петербурга. Дарья Санникова говорит, что в среднем туристы бронируют отели Казани на 3,5 ночи.

— По предварительным данным казанских гостиниц, на сегодняшний день средняя загрузка отелей в новогоднюю ночь составит 79%, на период со 2 по 7 января — 62%. Процесс бронирования отелей продолжается. Таким образом, мы ожидаем еще больший процент загрузки, — отметила Санникова.

Для туристов и местных жителей комитет по развитию туризма разработал календарь интересных событий на новогодние праздники и в целом на 2019 год. Путеводитель уже распространили по туроператорам, гостиницам и ресторанам.

Маленьким казанцам — по подарку, а сиротам — исполнение желаний

Новогодние утренники в этом году пройдут для 135 тысяч маленьких казанцев. Все дошкольники, ученики начальных классов, неорганизованные дети-инвалиды и дети 3—6 лет из многодетных семей получат подарки, на их приобретение из бюджета города выделили более 20 млн рублей. Стоимость одного подарка весьма скромна и составляет всего 145 рублей. Детей постарше пригласят на новогодний бал-маскарад от лица мэра, который пройдет в Казанской ратуше 26 декабря. Планируется, что всего в нем примут участие 700 одаренных детей и детей в трудной жизненной ситуации от 6 до 12 лет. Президент Татарстана традиционно устроит праздник помасштабнее — 25 декабря Рустам Минниханов ждет тысячу школьников в «Татнефть Арене» на республиканском новогоднем представлении.

25 декабря Рустам Минниханов ждет тысячу школьников в «Татнефть Арене» на республиканском новогоднем представлении

Ребятам из сиротских приютов, детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей также можно устроить сюрприз, но не за бюджетные деньги, а за свои собственные — для этого всего лишь нужно поучаствовать в благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу». Планируется, что в этом году Дед Мороз исполнит желания 150 ребят.