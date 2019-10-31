Фотомарафон «100-летие ТАССР»: радиокружок в начальной школе в с. Починок Новольяшево, 1933 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 74-я

В 1930-х годах школьное образование в республике постепенно приходило к тому виду, который мы знаем сейчас: в средних школах учились по большей части дети. Но ликвидация безграмотности среди взрослого населения еще не была завершена.

Особенно плохо дело обстояло в сельских районах. Например, в марте 1937 года, почти через 20 лет после революции, на пленуме Рыбно-Слободского района говорили о том, что «дело обучения неграмотных и малограмотных по району развернуто совершенно неудовлетворительно». Школы для взрослых были «неудовлетворительно» обеспечены помещениями, дровами, освещением, учебными принадлежностями. В том же 1937 году обсуждали организацию межрайонной школы-интерната в Лаишево, в которой должны были обучать грамоте 135 допризывников 1916 года рождения из Рыбно-Слободского, Лаишевского и Кзыл-Юлдузского районов республики — «школьников» должны были обеспечить жильем, классами для занятий, выделить им крупу и горох на пропитание и квалифицированных учителей для занятий.

Школы рабочей молодежи организовывались в разных районах республики.

Урок физики в классе рабочей молодежи Сабинской средней школы. 1939 год

С детьми, родившимися после того, как в республике закончились разруха и голод начала 1920-х, все было не так печально: они уже учились в почти обычных школах, где им преподавали не только грамоту и письмо, но и (в средних и старших классах) более «экзотические» предметы — географию, историю, даже физику. При школах организовывались различные кружки (например, к середине 1930-х кое-где открывались радиокружки), летом детей отправляли в пионерские лагеря. Правда, периодически сельских школьников снимали с занятий, чтобы они помогали колхозу: осенью это был сбор картошки и свеклы, по весне — работы по посадке культур.

Сбор шестиклассников Сабинской школы для организации помощи колхозу. 1938 год

Людмила Губаева