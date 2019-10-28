Ситуацию в Сирии можно расценить как «Россия выиграла, США проиграли»

Специалист в области турецко-российских отношений об итогах военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии

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С момента приостановки военной операции «Источник мира» турецких вооруженных сил на северо-востоке Сирии прошла почти неделя. В прошлый вторник Москва и Анкара договорились, что российская военная полиция и сирийские погранслужбы будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего начнется российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы района операции. В пятницу главы генштабов России и Турции обсудили по телефону текущую обстановку и вопросы безопасности в Сирии. Эксперт в области турецко-российских отношений, гендиректор Международного института развития научного сотрудничества (Москва) Ариф Асалыоглу в авторской колонке для «Реального времени» подвел итоги операции и оценил роль каждой из сторон.

Если бы курды превратили в линию фронта все границы, судьба операции была бы иной

Предметом горячих обсуждений стала военная операция, начатая турецкими вооруженными силами на северо-востоке Сирии. После телефонного разговора между президентом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом последовали жесткие предупреждения от ООН, Ирана и стран ЕС относительно операции, названной «Источник мира». В заявлении Белого дома отмечалось, что «Турция в ближайшее время предпримет действия по началу операции на севере Сирии, которую она планировала на протяжении длительного периода времени. Вооруженные силы США не будут поддерживать данную операцию и не будут участвовать в этой операции». Это заявление восприняли как зеленый свет, данный президентом США Дональдом Трампом для начала операции на севере-востоке Сирии.

План Анкары предусматривал на начальном этапе взять под контроль территорию турецко-сирийской границы шириной 25—30 км вглубь страны и протяженностью 480 км. В то время как план по возвращению беженцев расширял эту зону до Дейр-эль-Зора. Степень расширения площади, которую планировалось занять, зависела от степени сопротивления, отношения местных народов, действий сирийского государства и его союзников, а также от того, какой стратегии на самом деле придерживались США. Если бы Сирийские демократические силы попытались превратить все границы в линию фронта, как они уже заявляли ранее, судьба операции могла быть иной. Важно также было отношение арабов в регионе. Риски этой операции были очень высоки.

При определении границ этой операции эффективными были шаги, которые предприняла вместе со своими союзниками Сирия, считающая функциональным вмешательство Турции с точки зрения прекращения американского военного присутствия, ослабления курдов и оттеснения их в Дамаск. На востоке Евфрата сирийские и союзные силы ополчения были приведены в готовность возле Ракки и Дейр-эз-Зора. Если США не помешают переходу этих сил в верхнюю часть Евфрата, продвижение Турции с юга могут пресечь. Заявление Трампа о том, что ответственность за удержание боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) перешла к Турции, повысила вероятность того, что турецкие силы продвинутся значительно ниже границ буферной зоны, которую себе представляет Эрдоган. Иными словами, операция должна была охватить и Хасеке с его окрестностями. Сирийская армия также осуществляла частичный контроль над Хасеке.

Вслед за заявлением президента США Дональда Трампа о перебросе американских войск к югу от турецко-сирийской границы, Министерство обороны США объявило о завершении вывода солдат из определенного региона. Фото facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены с севера Сирии. Вскоре стало известно, что Турция проведет операцию в регионе, откуда будут выведены войска США. Однако оставались неизвестными некоторые детали, такие как территориальный охват и продолжительность начатой операции.

Вслед за заявлением президента США Дональда Трампа о перебросе американских войск к югу от турецко-сирийской границы, Министерство обороны США объявило о завершении вывода солдат из определенного региона. Однако границы этого «определенного региона» не были объявлены. Из твитов, опубликованных президентом США Дональдом Трампом, стало понятно, что отношение Белого дома может измениться. Поскольку последовали даже заявления с угрозами, если турецкие вооруженные силы нарушат границу. Значит, Эрдоган и Трамп договорились об «определенной зоне».

«Мастерски тонкая дипломатия российского МИДа дала результаты»



По истечении 120-часового прекращения огня, о котором договорились с США в рамках военной операции, предпринятой Турцией на севере Сирии, в результате переговоров президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто новое соглашение.

После шести часов критически важных переговоров между двумя лидерами президент Эрдоган в своем заявлении сообщил, что Отряды народной самообороны в течение 150 часов покинут 30-километровую буферную зону. Согласно достигнутому соглашению, безопасность в регионе будет обеспечена Турцией и Россией.

Сложившуюся ситуацию можно расценить как «Россия выиграла, США проиграли». Трамп вывел из региона американских солдат, освобожденные места занимают российские и сирийские военные. Башар Асад сохранил свою позицию. Мастерски тонкая дипломатия российского МИДа дала результаты. Самое важное, что закончилась война.

В результате переговоров президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто новое соглашение. Фото tccb.gov.tr

Функционеры правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в течение одной недели заключили соглашения с двумя влиятельными странами как в регионе, так и в мире. ПСР преуспела, представляя общественности внутри страны эту ситуацию во всей красе. Всколыхнула национальные чувства. В социальных сетях представители партии писали: «Вот и мы стали суперсилой, мир должен прислушаться к нам».

Немного спала напряженность во внутренней политике страны. Кризис в экономике хоть ненадолго отошел на второй план. Меры жесткой экономии и высокие процентные ставки, введенные властью Турции, чтобы остановить рост курса иностранной валюты, вызвали значительный спад в экономике и снизили налоговые поступления. Сейчас самое время поднять цены. Увеличение государственных расходов, которые никак не удавалось сократить в рамках решений правящей партии, привело к тому, что государственный бюджет, который был блестящим по своим показателям в первые 15 лет власти ПСР, сейчас вызывает опасения.

Президент США Трамп и его администрация откажутся от поддержки курдов, что позволит России и вместе с ней Сирии получить сферу влияния в регионе. Однако с точки зрения Анкары Турция сможет действовать более свободно.

Продолжение военной операции увеличивает риски

В эфире BBC представитель Минобороны США сообщил, что расстояние, на которое Турция планирует продвинуться вглубь страны от границы для проведения операции после вывода американских войск, будет определяться на месте, по мере продвижения. Он отметил также, что операция может быть проведена «на разной глубине в зависимости от условий местности и демографической структуры региона». Также он добавил, что городские центры Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн имеют решающее значение для предотвращения возвращения Отрядов народной самообороны (YPG) и что здесь снова будут размещены арабские мигранты, бегущие из этих регионов в Турцию. Тогда как Анкара заявила, что YPG до сих пор находятся в этом регионе, несмотря на поступившие заявления об их выводе, и что они просто поменяли униформу.

Одним из самых важных рисков было то, что Турция, согласно достигнутым договоренностям, несла ответственность не только за проведение операции, но и за судьбу членов ИГИЛ, находившихся на территории, с которой были выведены войска США. Согласно информации, полученной от уполномоченных лиц, точных данных о количестве боевиков ИГИЛ, содержавшихся в тюрьмах в этом регионе, не было. Их число, а также число их семей, то есть женщин и детей, планировалось определить после операции. Будет проведена перепись этих людей. И после того как станет понятно, сколько из них прибыло из Ирака и Сирии, а сколько — является иностранными боевиками, будет принято решение, какие действия предпринять. А если, как уже говорил об этом президент России Владимир Путин, взять под контроль ИГИЛовцев не удалось бы, их первой целью стали бы Турция и турецкий народ.

Министерство иностранных дел Франции заявило: «Мы сильно обеспокоены известием, что Турция начала в одностороннем порядке военную операцию на северо-востоке Сирии». Фото David Monniaux / wikipedia.org

Организация Объединенных Наций предупредила о том, что 3 августа 2019 года ожидается новая волна террористических атак. В докладе, подготовленном ООН, говорилось, что «несмотря на видимое сокращение географического присутствия халифата ИГИЛ, многие страны — члены организации согласны в том, что факторы, способствующие его повторному возникновению, сохранятся». Сразу после объявления о начале операции последовали жесткие предупреждения со стороны Германии и Франции. Страны ЕС призывали уделить особое внимание проблеме ИГИЛ.

Если от Германии последовало предупреждение в адрес Турции о «тяжелейших последствиях» военной операции на севере Сирии, то Франция направила еще более жесткое заявление, в котором отмечалось, что военное вмешательство Турции на севере Сирии будет способствовать повторному укреплению ИГИЛ, и подчеркивалось, что эта ситуация пойдет только на пользу террористической организации. Министерство иностранных дел Франции заявило: «Мы сильно обеспокоены известием, что Турция начала в одностороннем порядке военную операцию на северо-востоке Сирии. Призываем Турцию воздержаться от этой попытки, противоречащей «Глобальной коалиции против ИГИЛ, частью этой коалиции является и Турция».