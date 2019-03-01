Автомафия взялась за лизинг: «Машины перегоняют даже в ИГИЛ*»

В Казани расследуют аферу на 100 млн рублей с хищением дорогих авто. В числе фигурантов ОПГ — потерпевший из дела о прокурорской «взятке»

Казань вслед за Москвой и Питером претендует на статус столицы угнанных за рубеж лизинговых машин. В уголовном деле МВД Татарстана фигурируют 22 таких автомобиля. По версии следствия, перед исчезновением с территории РФ иномарки успевали поучаствовать в имитации ДТП. Ущерб, как выяснило «Реальное время», оценен в 100 млн рублей. Из обвиняемых по делу под стражей лишь экстрадированный из Минска бизнесмен Олег Чукланов: в полиции его называют организатором ОПГ, а его жену — соучастницей. Вот только сами Чуклановы рассказывают, как долго добивались возбуждения этого дела, рисковали жизнями в Эстонии и угоняли назад в Россию те самые авто.

Из эстонской хроники



«В Таллине три машины силой остановили белый спортивный автомобиль Mercedes класса люкс с российскими номерами», — сообщал информационно-развлекательный портал Delfi 3 ноября 2015 года. «Водитель не открыл дверь, которую в итоге выломали. Позже на место приехала и полиция. Вроде бы это был самосуд», — делился с изданием очевидец. Представитель Пыхьяской префектуры подтверждал эстонским журналистам факт «самопроизвольной принудительной остановки автомобиля и столкновение Audi и Mercedes-Benz». Причиной дорожного конфликта назывался спор о праве владения на машину, которую в итоге забрала полиция.

Во время описываемых событий в том «Мерсе» находились Эльвира и Олег Чуклановы из Казани. Машина в итоге вернулась в Казань и стала вещдоком в уголовном деле, а бравшие ее в лизинг Чуклановы получили статус обвиняемых.

Версия следствия и 12 потерпевших компаний

Казахстан, Эстония, Грузия, Швеция… Именно в этих странах оказались 22 иномарки премиум-класса, по версии МВД, похищенные в Казани в 2014—2016 годах. Все они попали в дело о мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в составе организованной группы. Лишь пять машин были возвращены законным владельцам — потерпевшим лизинговым компаниям Carcade, «Вэб-лизинг» и «Евразийская лизинговая компания». Их ущерб в полиции оценили в 96 млн рублей.

Еще 5 млн рублей, по версии следователей, потеряли девять фирм, которые платили аферистам страховки за якобы поврежденные в авариях машины, в том числе те самые исчезнувшие иномарки. Тут, говорят, использовались и схемы имитации ДТП, и нанесение дополнительных повреждений после реальных столкновений, и замена целых фрагментов корпуса битыми. Так в 2015 году владелец одной из таких подставных машин заявил сразу о двух страховых случаях. Всего в материалах этого дела фигурирует 41 афера с возмещением ущерба от ДТП, причем в половине случаев деньги до аферистов не дошли. Иначе ущерб вырос бы еще на 11 млн рублей.

Всего в деле предполагаемой автоОПГ больше 100 томов и 9 обвиняемых. Еще 13 фигурантов не были участниками сообщества, их привлекают по отдельным эпизодам постановочных аварий (ст. 159.5 УК РФ). Вину частично признали несколько человек.

«В Таллине три машины силой остановили белый спортивный автомобиль Mercedes класса люкс с российскими номерами», — сообщал портал Delfi 3 ноября 2015 года. Фото delfi.ee

«В Евросоюзе такое понятие, как ПТС, отсутствует»

В Carcade и «Евразийской лизинговой компании» комментировать уголовный скандал со своими клиентами отказались. В «ВЭБ-лизинге» согласились приоткрыть лишь некоторые детали. «Схема простая — 2—3 месяца платят, потом перестают. Начинаешь искать машину, а ее уже нет в России. Две свои мы вытащили из Эстонии еще до возбуждения дела», — поделился региональный директор управления по обеспечению безопасности АО «ВЭБ-лизинг» Александр Маркин.

По его словам, такие дела «выстреливают» по всей России, поскольку в нашем законодательстве есть серьезный пробел, который не спешат устранять:

— Очень плохо, что нет запрета на пересечение границы автомобилем, находящимся в лизинге. В самом договоре с клиентом этот момент прописан, но ни сотрудники ГАИ, ни пограничники на это не смотрят. Пропускают машины без паспорта технического средства. А в Евросоюзе такое понятие, как ПТС, вообще отсутствует. Там если у иностранца украли машину — страховка все покрывает. И вот дорогие машины из России по цепочке уходят на Запад и перепродаются.

Представитель лизинговой компании при другом крупном российском банке неофициально подтвердил масштаб проблемы: «Машины перегоняют на Кавказ, в Казахстан, в Финляндию и даже в ИГИЛ. Безвозвратно уходят».

Как выяснило «Реальное время», казанский филиал «ВЭБ-лизинга» лишился трех авто премиум-класса — BMW Х6, Audi A8 и Mercedes-Benz SLK. Последний оценен в 7,7 млн рублей — дороже всех в двадцатке похищенных машин. Две машины прошли через компанию Чуклановых «Северный ветер». Обе возвращены, арестованы и уже третий год ржавеют на стоянке. Местонахождение третьей машины давно установлено, однако вернуть ее из Казахстана сама лизинговая компания не может, нужна поддержка силовиков. В МВД, в свою очередь, поясняют: иностранным коллегам мало заявления потерпевшего, нужно решение суда.





Казанский филиал «ВЭБ-лизинга» лишился трех авто премиум-класса — BMW Х6, Audi A8 и Mercedes-Benz SLK



Версия Чукланова: «Следствие не желает разбираться»

Организаторами орггруппы в полиции считают 34-летнего экс-менеджера лизинговой компании, директора фирмы по торговле компьютерами «Северный ветер» Олега Чукланова и его друга Евгения Власенко, владельца компании по торговле автотранспортом «Мобил Линия». Основной учредитель «Северного ветра» — супруга Чукланова Эльвира, бывшая работница потерпевшей ЛК «Carcade», тоже имеет статус обвиняемой по статье 159 УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2016 года в отношении неустановленных лиц. В апреле того же года Чукланова задержали на 72 часа и освободили, а в феврале 2017 года объявили в розыск. Повторно он был задержан уже в Республике Беларусь и через несколько месяцев, в феврале 2018-го, экстрадирован в Россию и водворен в СИЗО-2 Казани. Чукланов обвиняется во всех 22 эпизодах мошенничества, связанных с хищением лизинговых авто и в двух аферах с получением автостраховки.

20 февраля 2019 года арест Чукланова был продлен Верховным судом Татарстана до 23 мая, несмотря на возражения обвиняемого. На последней апелляции он заявлял — ходатайства следствия «рассматриваются рутинно», доводы не проверяются. «За 4 года, что ведется расследование, зафиксированы хоть какие-то случаи противодействия следователю?.. И как я могу продолжить заниматься преступной деятельностью — я 5 лет уже не работаю в лизинговой компании», — возмущался Чукланов, добавляя, что и его бизнес-репутацию сотрудники МВД «основательно попортили». По версии защиты, оснований объявлять директора «Северного ветра» в международный розыск не было — на родине с него не брали подписку о невыезде.

Как попытку скрыться от следствия в МВД расценили и действия Эльвиры Чуклановой. В марте 2017 года ее задержали на 48 часов, сняв с посадки на авиарейс в аэропорту «Казань». Из свидетеля перевели в разряд обвиняемых и хотели арестовать. Суд отказался заключать под стражу мать двух малолетних детей — младшему на тот момент был месяц.

— Все обвиняемые, кроме меня, 20 человек находятся на свободе, включая тех, что с более тяжкими эпизодами! Я ничем не хуже их, — продолжал на заседании суда арестованный. — Все потерпевшие — юридические лица, вопрос по ущербу ими давно разрешен в Басманном и иных судах в гражданском порядке.

Чукланов обвиняется во всех 22 эпизодах мошенничества, связанных с хищением лизинговых авто и в двух аферах с получением автостраховки



Чукланов также заявил — он уже почти 2 года не видел своих детей, супруге свиданий также не дают — как обвиняемой по тому же делу. По существу претензий в свой адрес бизнесмен дал понять — виновным себя не считает, просто «следствие не желает хоть минимально разобраться в деле».

Суд менять меру пресечения не стал. В перерыве Эльвира Чукланова смогла рассказать мужу — пришли документы из налоговой на ликвидацию фирмы «Северный ветер».

Угон своего авто в чужой стране

Версия защиты Олега и Эльвиры, как выяснило «Реальное время», строится на том, что они первые обратились в полицию с заявлением о пропаже лизинговых авто, сделали все для их возврата и столкнулись с угрозами — окажетесь крайними. Не поверили, но стали обвиняемыми. Теперь в своих жалобах обвиняют полицейских в сокрытии реальных преступников.

В 2014—2015 году семейная фирма Чуклановых «Северный ветер» взяла в лизинг три иномарки представительского класса. А через какое-то время уступила их третьим лицам по договору цессии, те обещали взять на себя лизинговые платежи и в будущем выкупить долю в «Ветре». Чистоту сделки гарантировал знакомый семьи, мотогонщик Александр Иванов, ранее не раз сам бравший лизинговые авто и мотоциклы. Он говорил, что ему нужны представительские авто для встречи VIP-гостей в аэропорту, а денег на их покупку не хватает, — именно так начал рассказ о событиях, что предшествовали уголовному делу, близкий друг Чуклановых. Для подтверждения он продемонстрировал корреспонденту «Реального времени» переписку ныне обвиняемых с правоохранительными органами.

Поскольку Чуклановой и адвокатам защиты запретили комментировать это дело, продолжим рассказ друга семьи.

«Передача ключей от авто в обмен на расписки о выполнении обязательств состоялась в начале мае 2015 года на подземной парковке «Корстона» в Казани. В следующий раз свой лизинговый BMW X6 Чуклановы увидели осенью на окраине Таллина — черный BMW стоял на открытой парковке у автосервиса, но со всех сторон был заблокирован другими машинами. Эльвира и Олег рассказывали — нашли его по данным геолокации, переданным службой «Цезарь Саттеллит» и компанией «ВЭБ-Лизинг». Когда стали разбираться, почему «партнеры» не выполняют взятые на себя обязательства, обнаружили — машины покинули страну. Лишь благодаря спецмаячкам их местонахождение дистанционно отследили сотрудники лизинговой компании. И Чуклановы полетели в Эстонию.

Когда нашли первую пропажу, решили вернуться на место вечером, когда блокирующие машины уедут. Но парковка оказалась полностью пустой, а сигнал маячка пропал. Зато утром черный BMW вновь стоял на том же месте, в окружении других машин, только выезд для него заблокировать не успели. Дальше был детектив. Эльвира взяла свой комплект ключей и набрала для поддержки номер казанского приятеля (Евгения Власенко). Одной идти к машине было страшно, но решили, что женщина привлечет меньше внимания. Эльвира подошла, открыла, завела и поехала, «трясясь от страха» — ждала погони. На заправке в машину подсел муж, и они спокойно доехали до границы и дальше. В Казани передали машину лизинговой компании.

Эльвире Чуклановой комментировать дело запретили



В возвращенной иномарке вместе с полисом ЕвроОСАГО нашлось поддельное свидетельство о регистрации на имя москвича Юрчева с Алтуфьевского шоссе. Его отдали в полицию, попросив приобщить к уже поданному заявлению об афере. Но тогда в полиции возбуждать дело не стали. Решение подавать заявление приняли, когда по дороге из Таллина позвонили Иванову — где второй автомобиль, белый «Мерседес-Бенц СЛК 55»? Тот заявил — машина стоит под Казанью, в Шеланге. А в «ВЭБ-Лизинге» сказали — и она в Таллине. Пришлось лететь повторно.

В зону поиска попала территория радиусом в километр. Занимался им Олег, жил там неделю, общался с сотрудниками Интерпола, но автомобиль не нашел. Пришлось возвращаться. Устойчивый сигнал маячка на пропавшем «Мерсе» активизировался в ноябре, и Чуклановы отправились в Таллин вдвоем и по переданным службой безопасности «ВЭБ-Лизинга» координатам обнаружили свой автомобиль у входа в другой автосервис. Выезд был свободен. Но угон по той же схеме был замечен практически сразу, погоня началась через пару минут — порядка 5-6 машин двинулись следом, сигналя, одна выехала на встречную полосу и заблокировала проезд.

Преследователи выскочили, стали бить кулаками по корпусу, стеклам и панорамной крыше с криками на русском и эстонском: «Это наша машина!». Орали, что убьют, а когда приехала полиция — просили сказать, что, мол, инцидент исчерпан. Чуклановы, запершись в салоне, понимали: полиция — единственный шанс. Проблема оказалась в том, что по-русски офицеры не понимали. Но они поняли главное — у «угонщиков» на руках все документы именно на этот автомобиль, а у преследователей — ничего. Забрали машину в полицию и помогли россиянам добраться до отеля окольными путями. Через неделю сообщили — ждать придется долго, отправлены запросы в Интерпол и Генпрокуратуру РФ. А в декабре предложили забрать машину.

«Преступники сразу сообщили — у них «крыша» в БГП»

Если верить другу Чуклановых, по их возвращении в Россию начались чудеса. Пока полиция думала — возбуждать ли дело, Чуклановым позвонил неизвестный и потребовал «по-хорошему» отдать с таким риском возвращенные автомобили и доверенности на них. Сказали, что бизнес давно отлажен, у кого больше кэша, тот и прав. Незнакомец назначил встречу, о которой Чуклановы известили и полицию, и лизинговую компанию. Позже они представили аудиозапись неконструктивного разговора с тремя представителями криминала, двое представились жителями Санкт-Петербурга, один москвичом. Те хотели уже не только автомобили, но и фирму «Северный ветер» в собственность.

В МВД Татарстана не отрицают: личности тех, кто гонял машины из Казани до границы и через нее, а также продавал их за рубежом, следователями пока не установлены



Встреча проходила в нашпигованном камерами ТРК «Тандем», однако среди фигурантов лизингового дела этих представителей криминала нет. Почему — Чуклановы ранее писали главе Следкома по РТ и прокурору Татарстана:

«Преступники в ходе встречи сразу сообщили, что у них есть «крыша» в отделе по борьбе с групповой преступностью (БГП) по Казанской зоне УУР МВД по РТ. Что дело против них не возбудят, а развернут против пострадавших, что у кого больше «кэша», тот и прав. Что на сегодняшний день и происходит. Данные преступники, а их имена известны следствию, похитили много автомобилей», но следствие «пытается замять скандал с преступной группой, вывозящей автомобили за рубеж, их не интересует и подделка госдокументов, дело пытаются повернуть в другое русло».

В том же обращении указано — за время следствия организаторами преступлений пытались представить разных людей, а другим якобы предлагали «дать на лапу» и остаться свидетелем, дающим только те показания, которые устраивают сотрудников БГП. Представителей Следкома и прокуратуры попросили обратить внимание на мобильник рядового опера — за 70 тысяч рублей и новую «Мазду 6» за 2 млн рублей. Впрочем, дела по этим заявлениям не возбудили.

МВД: международных перекупщиков в деле пока нет

В казанской полиции не опровергают усилия ныне обвиняемых по возврату двух пропавших машин из-за границы. Но придерживаются версии — Чуклановы потерпевшими не являются, просто хотели возместить ущерб по сделкам с их семейной фирмой. Ведь в других эпизодах хищений были задействованы подставные лица и компании-прокладки.

В то же время в МВД Татарстана не отрицают: личности тех, кто гонял машины из Казани до границы и через нее, а также продавал их за рубежом, следователями пока не установлены. В полиции не исключают, что свою роль могли сыграть и международные перекупщики, и коррупционные связи на таможне. В этой части материалы выделены в отдельное производство. Основное дело находится на завершающей стадии — обвиняемые знакомятся с собранными доказательствами в 110 томах.

В то же время установлено, что практически все похищенные в Казани лизинговые авто, прежде чем попасть в Эстонию, Грузию и т. д., пересекали границу РФ в Оренбургской области.

Описываемые Чуклановыми угрозы в их адрес следственным путем не подтверждены. Зато упоминавшийся выше Иванов также имеет статус обвиняемого.

В казанской полиции придерживаются версии — Чуклановы потерпевшими не являются, просто хотели возместить ущерб по сделкам с их семейной фирмой



Строго говоря, по делу МВД РТ привлекают двух Ивановых — однофамильцев Александра и Виталия. Первый является частным предпринимателем, владельцем и руководителем казанского ООО «Авто+» (оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами), в прошлом — директором стройфирмы «СДС». Следствие считает его хорошим знакомым Чукланова и соучастником лизинговых и страховых афер. Второй Иванов был работником компании-поставщика авто для лизинговых компаний, и, как считают в МВД, содействовал в заключении нужных сделок.

Еще один фигурант дела — полный тезка муслюмовского райпрокурора, казанец Данис Ахметзянов. Является директором и соучредителем компании по оптовой торговле стройматериалами «Вейрон», совладельцем фирм «Монолиттранс» и «Инженерные системы». Ранее занимался бизнесом в сфере недвижимости в Москве. По версии ГСУ МВД Татарстана, по счетам компаний Ахметзянова проходили деньги от афер, которые затем передавались Чукланову, при этом сам Ахметзянов прибыли от этого не получал и о хищении лизинговых авто не знал.

В причастности к подставным авариям обвиняют Руслана Бикбулатова. В сети можно найти решение арбитража о том, как в 2015 году он на «Лэнд Ровере» нарушил правила и столкнулся с «Инфинити», после чего страховщику в суде был выставлен счет, вдвое превышавший размер выплат за повреждения Ровера.

«Гроза силовиков» Айдар Максютов

Самый известный фигурант дела автоОПГ является потерпевшим сразу в двух коррупционных делах полицейских и прокуроров. В апреле прошлого года заместителя гендиректора по экономике ООО «Организация транспортных систем» Айдара Максютова осудили за покушение на мошенническое хищение в крупном размере. Согласно приговору, он добивался незаконного возмещения НДС в размере 340 тысяч рублей — с помощью фиктивной сделки по продаже автомобиля NissanPatrol 5.6 и искажений в бухгалтерской отчетности подконтрольных фирм.

Максютов получил 2 года лишения свободы условно — на год меньше, чем гособвинитель по его делу. Равиль Сабиров и его брат, также сотрудник прокуратуры, попались в марте прошлого года операм ФСБ по подозрению в получении взяток от Максютова: 200 тысяч рублей за возврат его «налогового» дела из суда и еще 400 тысяч — за благоприятный приговор. Сабировы практически сразу признались, что лишь обманывали подсудимого, а значит, взятки не было. Ущерб потерпевшему с треском уволенные прокуроры возместили, их дело о мошенничестве суд рассмотрел в особом порядке.

В апреле прошлого года Айдара Максютова осудили за покушение на мошенническое хищение в крупном размере



Примечательно, что тем же составом Вахитовский суд разбирается в деле о «полицейской взятке» 1,2 млн рублей от того же Максютова. На скамье подсудимых — два подполковника. Замначальника отдела БГП управления угрозыска МВД РТ Рустем Гарипов вину в посредничестве взятке не признает, экс-начальник ОП «Вишневский» Рифат Садыков признал частично. По версии следствия, деньги предназначались неустановленным должностным лицам Главного следственного управления МВД по РТ «за содействие» в освобождении Максютова по уголовному делу об аферах с лизинговыми авто. Оперативное сопровождение в рамках этого дела осуществляли сотрудники отдела БГП, в котором служит подполковник Гарипов. Служебная проверка МВД не нашла оснований даже для его отстранения от должности.

Максютову же в рамках лизингового дела предъявлены обвинения в двух страховых мошенничествах и трех аферах с лизинговыми авто — NissanPatrol, Audi A8, Mercedes Benz. Вину он не признает. Тогда как Чуклановы свидетельствовали на следствии — Максютов был знаком с бандитами, которые приезжали на «жесткие переговоры» в «Тандем».

Страховка против мафии

«Международная транспортная мафия объективно существует», комментирует вскрытую схему экс-начальник управления информации МВД РФ, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. По его словам, в той же Эстонии «много наших жуликов», которые прекрасно себя чувствуют и используют пробелы российского законодательства. В том числе «свободные» границы для личного транспорта и сложности с поиском пропажи.

Выход из ситуации прост, считает Михайлов:

— Мы не можем подгонять под наши проблемы европейский протокол. У них там такие кражи покрывают страховками — угнали и угнали, ущерб возмещен. И я считаю, что такая страховка должна быть и в России. В том числе и потому, что у региональной полиции нет возможности искать угнанные авто за границей — только через центральный аппарат.

* Международная террористическая организация, запрещенная в России

