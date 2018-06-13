Казанский суд засекретил процесс по делу двух подполковников

Фото: Реальное время

Процесс по делу о посредничестве во взятке 1,2 млн рублей пройдет в закрытом режиме. Такое решение сегодня принял Вахитовский райсуд Казани, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Ходатайство о переводе заседания в закрытый режим вновь заявила защита, ссылаясь на то, что в подлежащих исследованию материалах оперативно-розыскной деятельности якобы имеется некий засекреченный диск. И разглашение информации представителями СМИ повлечет проблемы.

Ни одного из журналистов сегодня на заседании не было. Однако суд счел нужным удовлетворить ходатайство.

Напомним, на скамье подсудимых — два подполковника полиции — экс-начальник отдела полиции «Вишневский» Рифат Садыков и заместитель начальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД по РТ Рустем Гарипов. Первый вину в посредничестве взятки признает частично, второй — наотрез отрицает.

Первое заседание по делу было открытым.