Фотомарафон «100-летие ТАССР»: делегаты съезда колхоза «КИМ», Чистополь, март 1930 года

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 63-я

Фото: из фондов краеведческого музея Лениногорска. Делегаты съезда колхоза «КИМ», Чистополь, март 1930 года

90 лет назад, 20 октября 1929 года, ЦК ВКП(б) СССР официально провозгласил курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства. С этого момента уклонение от вступления в колхоз стало считаться общественно опасным деянием, едва ли не преступлением. Набрало силу раскулачивание.

И в Татарии начали действовать согласно полученным сверху приказам. На заседании бюро Татарского обкома ВКП(б) уже 1 декабря 1929 года установили районы первоочередной сплошной коллективизации: Тумутуковская, Алькеевская, Салеховская и Черемшановская волости Бугульминского кантона, Кармалинская волость Набережночелнинского кантона, несколько волостей Чистопольского кантона, весь Мензелинский кантон, Шеморданская, Янгуновская, Сардыковская, Балтасинская и Кукморская волости Мамадышского и Арского кантонов.

В соответствии с этим пришлось пересмотреть планы обслуживания и капиталовложений в сельское хозяйство: указанные районы требовалось снабдить необходимым материалом (например, посевным зерном и кормами), а также кадрами в первую очередь. Колхозам требовались не только реквизированные у кулаков земли, техника, скот и зерно, но и квалифицированные работники — те же экономисты. Их остро не хватало. Поэтому кое-где в кантонах устраивали специальные курсы, на которых людей учили азам профессий.

Школа бухгалтеров рабочей молодежи Первомайского района (ныне Черемшанский район). 1930 год. Фото из фондов Черемшанского историко-краеведческого музея

В протоколе этого заседания говорится и о кулаках: нужно было «продолжение и усиление решительной борьбы с капиталистическими элементами в деревне» и выдвигалась «необходимость поставить вопрос о безусловном недопуске не только в колхозы, но и в сельхозкооперацию лишенцев — кулаков, эксплуататоров-торговцев, бывших царских слуг, как бывших, так и настоящих служителей религиозного культа, а также лиц, пораженных в правах по суду. Наряду с развертыванием дальнейшей решительной борьбы с кулацко-эксплуататорскими элементами, нужно широко развернуть работу по сплочению и организации в колхозах и производственных объединениях батрацко-бедняцкого ядра». Так и сделали.

Батрацко-бедняцкое ядро было очень сплоченным и действовало безжалостно по отношению к кулакам и подкулачникам. Людей выселяли — сначала за пределы колхозных земель, отбирая все имущество, а потом — в Сибирь и на север, на великую социалистическую стройку. Стройка ключевых предприятий, дорожной инфраструктуры, развитие и заселение огромных просторов Сибири проходили под знаком борьбы с кулаками. За каждой областью закреплялся регион, который она обеспечивала рабочей силой. Например, Татария по разнарядке снабжала людьми строившийся Магнитогорск — и людьми этими были в основном «кулаки» и их семьи. В Магнитогорске до сих пор проживает крупная татарская диаспора, оставшаяся с тех времен.

Группа молодых людей, ориентировочно 1929—1930 гг. Фото из архивов Лениногорского краеведческого музея

В помощь бедняцко-батрацкому активу из городов направлялись вооруженные наряды: они быстро и эффективно работали над выселением и отъездом кулаков. Кулаки делились на несколько «классов опасности»: самых опасных (как правило, они же и были самыми богатыми) чаще арестовывали и увозили в трудовые лагеря или расстреливали. Тех, кто не представлял серьезной опасности для власти, переселяли с семьями на необжитые пространства Советского Союза. Имущество их, разумеется, экспроприировалось, причем если корову или сеялку забирал колхоз, то относительно личных вещей отмечались самые разные варианты развития событий. Свидетельства тех времен показывают, что после каждого раскулачивания активная ячейка сельсовета одевалась все лучше и богаче.



Людмила Губаева