Карты, деньги и зарплата: татарстанцы увлеклись «кредитками»

С 1 октября при выдаче кредитов банки начали оценивать долговую нагрузку заемщиков. Эксперты НБКИ считают, что это не повлияет на динамику выпуска кредитных карт.

Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству новых выданных кредитных карт, заняв седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Урала. Несмотря на то, что процентная ставка по картам является одной из самых высоких, все больше татарстанцев, обращаясь за займом, выбирают пластик. По данным Национального бюро кредитных историй, с начала года жители республики получили 215,3 тысячи кредитных карт или на 12,9% больше, чем в прошлом году. И хотя с 1 октября условия выдачи кредитов ужесточаются, эксперты не видят предпосылок для изменений на рынке потребительского кредитования. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстанцам карты в руки

Кредитные карты продолжают оставаться средством заимствования для оплаты покупок. Как следует из опубликованного исследования Национального бюро кредитных историй, за 8 месяцев года в Татарстане было выдано 215,3 тыс. новых кредитных карт, что на 12,9% превысило уровень прошлого года. По этому показателю Татарстан занял седьмое место среди 30 регионов-лидеров. Отметим, что эксперты бюро ведут регулярный мониторинг заимствований на основе данных 4 000 кредиторов, передающих им сведения для анализа банковской деятельности.

Чуть выше, на шестой строчке, оказался Башкортостан. Здесь было выдано 235,5 тысячи кредитных карт с ростом на 13,9%. Остальные регионы Поволжья остались сильно позади не только по количеству выданных карт, но и по темпам прироста. Так, замедлилась динамика потребительского кредитования в Самарской области — всего плюс 6,3%. Здесь выдали 183,3 тысячи карт. По этому показателю регион опустился на 12-ю позицию.

Еще ниже расположилась Нижегородская область. Выдано 154,8 тысячи карт, годом ранее было 142,7 тысячи карт (плюс 8,5%). Схожая картина с небольшими отклонениями наблюдается по многих регионах ПФО. Всего с начала года по август российские банки выдали 8,05 млн новых кредитных карт, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании НБКИ.

— В целом по рынку есть тренд на рост количества выдачи кредитных карт, — подтверждает тенденцию Ришат Хуснуллин, руководитель по развитию карточных продуктов «Ак Барс» Банка. — С 2017 года показатель растет ежегодно примерно на 10 процентов, хотя количество расчетных карт остается на одном уровне.

По его словам, наибольшую долю эмиссии при этом занимают карты рассрочки, так как клиенты предпочитают карты с более долгим грейс-периодом. Согласны с коллегой и представители других банков. «Тенденция увеличения количества выпущенных карт более или менее однородна во всех регионах РФ», — указывают в банке «Открытие». «Это более гибкий продукт по сравнению с традиционным потребительским кредитом. Он позволяет получить от банка различные бонусы в рамках программ лояльности, например, кэшбек или travel-бонусы за покупки», — добавляют в «Росбанке».

Конкуренция привилегий

Банки даже соревнуются в предоставлении привилегий, чтобы удержать клиента. «Банк заинтересован в том, чтобы клиент максимум своих трат проводил именно по его карте, а не карте конкурента (большинство клиентов сегодня имеют в своем кошельке несколько карт разных банков и пользуются ими в зависимости от условий), поэтому программы лояльности строятся так, чтобы максимальный размер кэшбека клиент получал от определенного объема трат по карте и выполнения еще каких-либо условий», отметили в «Росбанке».

В банке «Открытие» указывают, что популярность кредитных карт связана и с переходом на безналичный расчет. «Карты все чаще используются для оплаты ежедневных покупок, потому что это удобно и безопасно. Рост популярности таких сервисов как ApplePay или Samsung Pay также вносит свой вклад. В 2019 году доля безналичной оплаты в потребительских расходах россиян впервые превысила долю наличных денежных средств».



Драйвером роста спроса являются более высокие лимиты по картам по сравнению с прошлым годом. Так, средний лимит по кредиткам по итогам III квартала 2019 года вырос на 8,2 процента и составил 53 тыс. рублей. Но все чаще люди выбирают карты с большим лимитом — от 100 тысяч рублей и выше. «Ак Барс» Банк запустил выдачу кредитной карты год назад с лимитом до 500 000 рублей. С момента запуска лимит не менялся», — рассказал «Реальному времени» Ришат Хуснуллин.

По данным банка «Открытие», в 2019 году доля безналичной оплаты в потребительских расходах россиян впервые превысила долю наличных денежных средств. Фото Максима Платонова

При этом заемщик не ощущает большой финансовой нагрузки при его обслуживании. «Банки готовы держать для клиента открытый лимит, так как это увеличивает вероятность их использования, а клиентам удобно иметь всегда под рукой запас денег, это дает им больше уверенности», — объяснили в АББ.

— После небольшого сокращения выдачи кредитных карт в мае текущего года, летом 2019 года количество новых выданных «кредиток» вновь начало расти, — описал общую тенденцию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Таким образом, сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным во всем розничном кредитовании прежде всего за счет технологичности и удобства. В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам.

«Банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском»



В «Росбанке» объясняют интерес к кредиткам еще и тем, что они служат денежным запасом на случай незапланированных покупок и на определенных условиях помогают получить кредит бесплатно: «Вы совершаете покупку по кредитной карте, а вернув полную сумму обратно на счет в течение льготного периода, на выходе получаете и давно желаемый товар, и ноль переплат».

Правда, все-таки есть риски. В банке «Ренессанс Кредит» привели статистику за 8 месяцев года: портфель задолженности по кредитным картам вырос на 16%, и это самый значительный рост среди всех розничных сегментов. За тот же период нецелевые кредиты прибавили 15%, ипотека — 11%, остальные — еще меньше.



— Но такой рост кредитно-карточного портфеля в текущей ситуации является скорее временным явлением, связанным с реализацией предкризисного потенциала карт как быстрого источника заемных средств для тех клиентов, которые раньше обычно старались оставаться в грейс-периоде, — отметила Светлана Сурина, исполнительный директор, начальник управления по развитию розничных банковских продуктов «Ренессанс Кредита».

По величине долга — рассчитайся!

Но если до сих пор «кредитки» считались легким и почти необеспеченным способом взять «взаймы», то с октября их выдача ужесточается. С 1 октября российские банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) физических лиц. Предельным считается уровень ПДН выше 50%, то есть соотношение ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика. Нововведение распространяется на выдачу займов от 10 тысяч рублей. По данным НБКИ, должников с максимальной нагрузкой в стране 11,3%, следовательно, эти ограничения коснутся примерно каждого десятого заемщика. Это одна из наиболее малочисленных групп заемщиков.

По данным НБКИ, наибольшую долю в структуре заемщиков составляют все же граждане с самой низкой закредитованностью (ПДН — менее 10%). Так, в 2019 году их доля составила 31,4% (более 14,1 млн человек) от общего количества заемщиков, отметили в НБКИ.

— Мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке потребительского кредитования в связи с введением с 1 октября обязанности кредиторов рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН). Дело в том, что банки уже достаточно давно демонстрируют консервативную кредитную политику, активно кредитуя только тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов, и у которых приемлемый уровень доходов и долговой нагрузки. Иными словами, в нынешних базах банков уже в основном «качественные» заемщики, — сообщил «Реальному времени» Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Потенциально, по его словам, ПДН мог бы повлиять на ограничение выдачи карт гражданам с высокой долговой нагрузкой (ПДН — более 50%). Их в настоящее время около 5 млн человек (около 11% от всех заемщиков): «Но фактически этих граждан банки и сейчас уже практически не кредитуют. Также вполне возможно, что введение ПДН может коснуться некоторых групп заемщиков МФО. В частности, сегмента «займов до зарплаты» свыше 10 тыс. рублей. Но, повторюсь, говорить о каком-то значительном сокращении объемов кредитования, в том числе в сегменте кредитных карт, пока преждевременно».

Долговая нагрузка не изменит тяги к «пластику»

Обратной стороной стремительного роста кредитных карт является просрочка с их обслуживанием. В июле этого года НКБИ провело исследование среди регионов по динамике доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам в РФ в 2018—2019 годах. В обзор вновь были включены 30 регионов — лидеров по объемам кредитования данного типа. Во II квартале 2019 года Татарстан сократил просрочку по кредиткам на 2 процентных пункта с 16,6 до 14,6%, опустившись на 15-ю позицию. Существенную динамику сокращения просрочки по сравнению со II кварталом 2018 года была продемонстрирована в Башкортостане: -9,7 процентных пункта. Таким образом, и Татарстан, и Башкортостан остаются благополучными регионами в плане обслуживания кредитных карт.

— Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Однако, несмотря на некоторое снижение уровня просрочки в последнее время, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными, а динамика в регионах — разнонаправленной. Поэтому кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и эффективно управлять рисками.