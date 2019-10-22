Карты, деньги и зарплата: татарстанцы увлеклись «кредитками»
С 1 октября при выдаче кредитов банки начали оценивать долговую нагрузку заемщиков. Эксперты НБКИ считают, что это не повлияет на динамику выпуска кредитных карт.
Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству новых выданных кредитных карт, заняв седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Урала. Несмотря на то, что процентная ставка по картам является одной из самых высоких, все больше татарстанцев, обращаясь за займом, выбирают пластик. По данным Национального бюро кредитных историй, с начала года жители республики получили 215,3 тысячи кредитных карт или на 12,9% больше, чем в прошлом году. И хотя с 1 октября условия выдачи кредитов ужесточаются, эксперты не видят предпосылок для изменений на рынке потребительского кредитования. Подробнее — в материале «Реального времени».
Татарстанцам карты в руки
Кредитные карты продолжают оставаться средством заимствования для оплаты покупок. Как следует из опубликованного исследования Национального бюро кредитных историй, за 8 месяцев года в Татарстане было выдано 215,3 тыс. новых кредитных карт, что на 12,9% превысило уровень прошлого года. По этому показателю Татарстан занял седьмое место среди 30 регионов-лидеров. Отметим, что эксперты бюро ведут регулярный мониторинг заимствований на основе данных 4 000 кредиторов, передающих им сведения для анализа банковской деятельности.
Чуть выше, на шестой строчке, оказался Башкортостан. Здесь было выдано 235,5 тысячи кредитных карт с ростом на 13,9%. Остальные регионы Поволжья остались сильно позади не только по количеству выданных карт, но и по темпам прироста. Так, замедлилась динамика потребительского кредитования в Самарской области — всего плюс 6,3%. Здесь выдали 183,3 тысячи карт. По этому показателю регион опустился на 12-ю позицию.
Еще ниже расположилась Нижегородская область. Выдано 154,8 тысячи карт, годом ранее было 142,7 тысячи карт (плюс 8,5%). Схожая картина с небольшими отклонениями наблюдается по многих регионах ПФО. Всего с начала года по август российские банки выдали 8,05 млн новых кредитных карт, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании НБКИ.
По его словам, наибольшую долю эмиссии при этом занимают карты рассрочки, так как клиенты предпочитают карты с более долгим грейс-периодом. Согласны с коллегой и представители других банков. «Тенденция увеличения количества выпущенных карт более или менее однородна во всех регионах РФ», — указывают в банке «Открытие». «Это более гибкий продукт по сравнению с традиционным потребительским кредитом. Он позволяет получить от банка различные бонусы в рамках программ лояльности, например, кэшбек или travel-бонусы за покупки», — добавляют в «Росбанке».
Конкуренция привилегий
Банки даже соревнуются в предоставлении привилегий, чтобы удержать клиента. «Банк заинтересован в том, чтобы клиент максимум своих трат проводил именно по его карте, а не карте конкурента (большинство клиентов сегодня имеют в своем кошельке несколько карт разных банков и пользуются ими в зависимости от условий), поэтому программы лояльности строятся так, чтобы максимальный размер кэшбека клиент получал от определенного объема трат по карте и выполнения еще каких-либо условий», отметили в «Росбанке».
В банке «Открытие» указывают, что популярность кредитных карт связана и с переходом на безналичный расчет. «Карты все чаще используются для оплаты ежедневных покупок, потому что это удобно и безопасно. Рост популярности таких сервисов как ApplePay или Samsung Pay также вносит свой вклад. В 2019 году доля безналичной оплаты в потребительских расходах россиян впервые превысила долю наличных денежных средств».
Драйвером роста спроса являются более высокие лимиты по картам по сравнению с прошлым годом. Так, средний лимит по кредиткам по итогам III квартала 2019 года вырос на 8,2 процента и составил 53 тыс. рублей. Но все чаще люди выбирают карты с большим лимитом — от 100 тысяч рублей и выше. «Ак Барс» Банк запустил выдачу кредитной карты год назад с лимитом до 500 000 рублей. С момента запуска лимит не менялся», — рассказал «Реальному времени» Ришат Хуснуллин.
При этом заемщик не ощущает большой финансовой нагрузки при его обслуживании. «Банки готовы держать для клиента открытый лимит, так как это увеличивает вероятность их использования, а клиентам удобно иметь всегда под рукой запас денег, это дает им больше уверенности», — объяснили в АББ.
— После небольшого сокращения выдачи кредитных карт в мае текущего года, летом 2019 года количество новых выданных «кредиток» вновь начало расти, — описал общую тенденцию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Таким образом, сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным во всем розничном кредитовании прежде всего за счет технологичности и удобства. В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам.
«Банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском»
В «Росбанке» объясняют интерес к кредиткам еще и тем, что они служат денежным запасом на случай незапланированных покупок и на определенных условиях помогают получить кредит бесплатно: «Вы совершаете покупку по кредитной карте, а вернув полную сумму обратно на счет в течение льготного периода, на выходе получаете и давно желаемый товар, и ноль переплат».
Правда, все-таки есть риски. В банке «Ренессанс Кредит» привели статистику за 8 месяцев года: портфель задолженности по кредитным картам вырос на 16%, и это самый значительный рост среди всех розничных сегментов. За тот же период нецелевые кредиты прибавили 15%, ипотека — 11%, остальные — еще меньше.
По величине долга — рассчитайся!
Но если до сих пор «кредитки» считались легким и почти необеспеченным способом взять «взаймы», то с октября их выдача ужесточается. С 1 октября российские банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) физических лиц. Предельным считается уровень ПДН выше 50%, то есть соотношение ежемесячных платежей по кредиту к заработку заемщика. Нововведение распространяется на выдачу займов от 10 тысяч рублей. По данным НБКИ, должников с максимальной нагрузкой в стране 11,3%, следовательно, эти ограничения коснутся примерно каждого десятого заемщика. Это одна из наиболее малочисленных групп заемщиков.
По данным НБКИ, наибольшую долю в структуре заемщиков составляют все же граждане с самой низкой закредитованностью (ПДН — менее 10%). Так, в 2019 году их доля составила 31,4% (более 14,1 млн человек) от общего количества заемщиков, отметили в НБКИ.
Потенциально, по его словам, ПДН мог бы повлиять на ограничение выдачи карт гражданам с высокой долговой нагрузкой (ПДН — более 50%). Их в настоящее время около 5 млн человек (около 11% от всех заемщиков): «Но фактически этих граждан банки и сейчас уже практически не кредитуют. Также вполне возможно, что введение ПДН может коснуться некоторых групп заемщиков МФО. В частности, сегмента «займов до зарплаты» свыше 10 тыс. рублей. Но, повторюсь, говорить о каком-то значительном сокращении объемов кредитования, в том числе в сегменте кредитных карт, пока преждевременно».
Долговая нагрузка не изменит тяги к «пластику»
Обратной стороной стремительного роста кредитных карт является просрочка с их обслуживанием. В июле этого года НКБИ провело исследование среди регионов по динамике доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам в РФ в 2018—2019 годах. В обзор вновь были включены 30 регионов — лидеров по объемам кредитования данного типа. Во II квартале 2019 года Татарстан сократил просрочку по кредиткам на 2 процентных пункта с 16,6 до 14,6%, опустившись на 15-ю позицию. Существенную динамику сокращения просрочки по сравнению со II кварталом 2018 года была продемонстрирована в Башкортостане: -9,7 процентных пункта. Таким образом, и Татарстан, и Башкортостан остаются благополучными регионами в плане обслуживания кредитных карт.
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