Юлбарисов Руслан
Общая информация
Образование:
Государственная академия сферы быта и услуг по специальности «Менеджмент»,
Башкирская академия государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан,
Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
2011 г. — Президентская программа подготовки управленческих кадров.
Трудовая деятельность:
Начинал в 2001 году в банке УралСиб в должности специалиста Департамента управления региональной сетью.
2005-2013 гг. — в ИнвестКапиталБанк прошел путь от начальника отдела ценообразования и исследования рынка до исполнительного директора банка.
2013-2016 гг. — директор самарского филиала ОТП Банка.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ПАО «Росбанк»
- Телефон: 8 (800) 200-54-34, (843) 268-11-11, (843) 268-11-01
- Email: Alena.Yaranova@rosbank.ru
- Сайт: www.rosbank.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018