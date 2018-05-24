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Юлбарисов Руслан

Финансы, Банки
Юлбарисов Руслан

Общая информация

Образование:

Государственная академия сферы быта и услуг по специальности «Менеджмент»,

Башкирская академия государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан,

Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

2011 г. — Президентская программа подготовки управленческих кадров.

Трудовая деятельность:

Начинал в 2001 году в банке УралСиб в должности специалиста Департамента управления региональной сетью.

2005-2013 гг. — в ИнвестКапиталБанк прошел путь от начальника отдела ценообразования и исследования рынка до исполнительного директора банка.

2013-2016 гг. — директор самарского филиала ОТП Банка.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ПАО «Росбанк»
  • Телефон: 8 (800) 200-54-34, (843) 268-11-11, (843) 268-11-01
  • Email: Alena.Yaranova@rosbank.ru
  • Сайт: www.rosbank.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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