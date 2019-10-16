Фарид Мухаметшин: «Есть наказы, которые потребуют дополнительных расходов»

Татарстанские парламентарии обсудили проект республиканского бюджета

«Радик [Рауфович], и вам, Фарид Султанович, предстоит большая работа, — напутствовал накануне спикер Госсовета Фарид Мухаметшин профильных министров — соавторов проекта бюджета на 2020—2022 годы на детальную конкретизацию источников финансирования наказов татарстанских избирателей. В какую сумму обойдутся казне свыше 8 тысяч наказов граждан, Минфин определится ближе к концу года. Тем временем власти республики намерены окончательно решить давнюю проблему строительства инфраструктуры для земельных участков многодетных семей и готовятся обратиться в федеральный центр с инициативой о софинансировании капитальных затрат на эти цели. Подробнее об этих и других темах — в репортаже корреспондента «Реального времени» с заседания парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам.

«Не подумайте, что это недоверие к председателю и к вам, членам комитета...»

Бюджетные слушания проходили при непосредственном участии первых лиц татарстанского парламента. Приехал председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и вице-спикер Юрий Камалтынов, который курирует блок бюджетных и финансовых вопросов. Зал был полон. К примеру, прибыл и глава «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров, начальник НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» Ренат Нугайбеков, председатель Совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин. И еще множество приглашенных экспертов.

Основными докладчиками стали министр экономики РТ Фарид Абдулганиев и министр финансов Радик Гайзатуллин, которые выступают по этой теме в тандеме с середины сентября, когда был запущен процесс публичного обсуждения главного финансового документа республики на предстоящие три года.



Перед деловой частью заседания глава комитета Леонид Якунин сделал минутную паузу и поздравил с днем рождения коллегу — начальника управления экономики и финансов Кабмина Рината Гайнутдинова:

— Министерства и ведомства, бизнесмены, не забудьте подарить подарок потом, — пошутил Леонид Александрович на правах старшего.

Бюджетные слушания проходили при непосредственном участии первых лиц татарстанского парламента

— Это вымогательство, — в тон ему дружественно заметил спикер.

— Зачем же? Подарок может быть разный — книжка, авторучка… — заметил Якунин.

Перейдя к обсуждению, Фарид Мухаметшин пояснил, почему он решил лично приехать на заседание комитета в преддверии вынесения основного документа ко второму чтению:

— Не подумайте, что это недоверие к вам, — опроверг он возможные домыслы. — Речь идет о важной работе по подготовке к обсуждению вопроса социально-экономического развития и бюджетного обеспечения задач, поставленных президентом РТ в ежегодном послании на предстоящий 2020 год. Это основная деятельность парламента.

По его словам, депутаты внимательно смотрят на всех профильных комитетах и на зональных совещаниях с главами муниципалитетов, как формируется бюджет и где бывает очень много вопросов. «Но, говорят, у вас все гладко прошло, хлопали в ладоши. Раньше, когда я работал премьер-министром, для меня было наказанием выезжать туда и выступать перед главами по сбалансированности бюджетов», — вспомнил председатель парламента о трудностях поиска компромисса.

Фарид Мухаметшин уточнил, что он только что вернулся из отпуска после изнурительной избирательной компании, и поэтому хотел бы быстрее войти в рабочий режим и лучше подготовиться к парламентским дебатам. Скорее всего, проект бюджета будет вынесен на второе слушание 23 октября.

Спикер Госсовета в ходе заседания напомнил, что в правительство передано на исполнение 8,6 тысячи наказов

Нужна дорога от дома к дому

Особенность нынешнего проекта бюджета в том, что в нем должны быть определены источники финансирования наказов избирателей. Спикер Госсовета в ходе заседания напомнил, что в правительство передано на исполнение 8,6 тысячи наказов. Объем расходов еще не подсчитан окончательно, но в правительстве идет большая работа по поиску источников их исполнения.

— Тебе, Радик [Рауфович], и вам, Фарид Султанович, предстоит большая работа. Надо будет квалифицировать их [наказы]. Что будет решаться за счет муниципального бюджета, что попадет в программы по нацпроектам и что пойдет по сорока президентским программам, — напутствовал спикер. — А что-то будет финансироваться из местных бюджетов, но есть наказы, которые потребуют дополнительных расходов.

Спикер Госсовета считает, что эту кропотливую работу надо провести очень тщательно, а окончательная бюджетная роспись появится к концу года. Среди наказов избирателей встречается частая просьба — решить проблему с инфраструктурой на землях, выделенных многодетным семьям.

— Помните эту проблему большую! — воскликнул Мухаметшин. — Правительство РФ выделило землю, а задача не решена для многодетных семей. Даже те, кто получил землю — у них нет возможности взять кредит. Ничего нет! Поэтому они вынуждены были передавать эти площади в наследство кому-то, а жилье не построили. Не лучше обстоят дела у тех, кто построил дом. У них нет газа, электричества и дорог. Это серьезная проблема, я занимался ею по Альметьевску. Много объектов знаю.

Мухаметшин признал, что без софинансирования со стороны Москвы не обойтись: «Мы намерены обратиться в федеральный центр, чтобы на условиях софинансирования решить нужную и важную программу. Нужна же дорога от дома к дому».

Глава Минфина сообщил, что на капитальное строительство в республике выделяется 45,8 млрд рублей

«Наш двор» будут финансировать из внебюджетных источников

Тем временем глава Минфина сообщил, что на капитальное строительство в республике выделяется 45,8 млрд рублей: «Сейчас по наказам, которые поступили в правительство, идет формирование всех программ. Я, например, сам участвую в обсуждении нескольких госпрограмм. Пока окончательного решения нет, видимо, будет дополнительное постановление, и мы дополнительно доложим».

По его словам, 45,8 млрд рублей не учитывают расходов на ремонт дворов. На него предполагается потратить более 50 млрд рублей за 3 года. «Это планируется за счет внебюджетных источников. Возможно, ко второму чтению или до этого будут известны источники и суммы на 3 года», — пообещал Радик Гайзатуллин.



Министр экономики Фарид Абдулганиев напомнил, что в основу проекта бюджета Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов заложены следующие основные показатели социально-экономического развития:

рост ВРП на 2,5% в 2020 году, на 2,1% и 2,0% — в плановом периоде;

рост индекса промышленного производства на 2,9% в 2020 году, на 1,9% и 1,3% — в плановом периоде;

рост среднемесячной заработной платы на 6,3% в 2020 году, на 7,3% — в плановом периоде;

рост индекса потребительских цен на 3,8% в 2020 году, на 4% — в плановом периоде;

экспортная цена на нефть: 59,7 доллара за баррель в 2020 году, 57,9 и 56,3 доллара за баррель — в плановом периоде;

курс доллара: 64,9 рубля в 2020 году, 65,4 и 66,2 рубля — в плановом периоде;

инфляция: 3,8% в 2020 году, 4% — в плановом периоде.

Фарид Абдулганиев напомнил основные показатели социально-экономического развития, заложенные в основу проекта бюджета Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Как меняется распределение налогов между РФ и РТ

В этом году в федеральную казну полностью зачисляется НДПИ, переходит еще 2% НДС, обнулен налог на движимое имущество, отметил министр финансов. По его данным, по итогам 9 месяцев доходы в консолидированный бюджет выросли на 7,8%, а в федеральный бюджет — на 14%. Если смотреть пропорцию, то ежегодно идет увеличение в сторону федерального бюджета. В прошлом году 35% собранных доходов оставалось в консолидированном бюджете, а 65% — в федеральном. А сейчас за 9 месяцев 67% идет в федеральный бюджет, и только 33% остается в консолидированном бюджете, отметил министр финансов.

Но есть и приятные новости. Регионам вернут 1% от ставки по налогу на прибыль, который был изъят Минфином РФ для выравнивания бюджетной обеспеченности дотационных регионов. «В 2018 году Российской Федерацией было принято решение о том, что мы отправляем дополнительно 1%, то есть в целом 3%, — сообщил Леонид Якунин. — Ряд депутатов Госдумы внесли предложение и просчитали эффективность перечисления субъектами 3% налога на прибыль. Цель была одна — эти средства аккумулировались и раздавались субъектам, у которых бюджетная обеспеченность была низкая. Депутаты посмотрели и поняли, что не все цели, на которые были предусмотрены деньги, были достигнуты. Кому-то возвращалась трансфертами отдельная часть. И вот предлагается восстановить и отдать 1% региональным бюджетам, чтобы выполнять нацпроекты. Надо поддержать всесторонне, цена вопроса — несколько миллиардов рублей!» Депутаты проголосовали «за».

Дмитрий Самаренкин: перед получением прав на автомобиль — сходи в морг

Под конец заседания комитета по бюджету, налогам и финансам один из его членов выступил с неожиданной идеей:

— Есть такое предложение. Для людей, получающих права, сделать обязательным посещение наших больниц и моргов, чтобы они увидели, какое количество жертв в результате автоаварий, — предложил на заседании Дмитрий Самаренкин.

Такую реакцию у него вызвала авария на улице Вишневского в Казани: водитель разогнался до 170 км/ч и устроил ДТП, в результате которого погиб человек, получив тяжелые травмы. В этой связи Самаренкин высказал мнение, что молодым людям необходимо наглядно увидеть, к чему приводят нарушения правил движения на дорогах, что позволит повысить их ответственность за рулем.

Самаренкин высказал мнение, что молодым людям необходимо наглядно увидеть, к чему приводят нарушения правил движения на дорогах

— Чтобы они понимали, что, садясь за руль, они фактически берут в руки оружие, то есть могут лишить жизни и себя, и других. Посетив в обязательном режиме автошколы, они должны посещать и медицинские учреждения, чтобы увидеть то количество людей, которые страдают ежедневно. Я считаю, что минусов вот в этом нет. Может, кто-то подскажет, есть или нет, скажете: «Ну вот, знаете, он такой неженка, не надо ему видеть тот труп, который привезли с ДТП». Но он всегда подумает, садясь за руль, после того как увидел, что происходит. Давайте обсудим коротко, — обратился он к членам комитета.

Депутат добавил, что «если в конце концов мы хотя бы одну жизнь спасем, это будет большая польза».

Вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов, присутствовавший на заседании, согласился с его идеей, но заметил, что «наверное, надо ввести обязательность оснащения учебных классов хорошей фото- и видеоподборкой».

