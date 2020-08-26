Нугайбеков Ренат Ардинатович
Общая информация
Родился 16 августа 1970 году в д. Тумутук Азнакаевского района РТ.
Образование
1992 год — Уфимский нефтяной институт
1994 год — Университет штата Калифорния в Бейкерсфилде
2001 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Образование
В 1992 — 1994 гг. — оператор по добыче нефти и газа, мастер ЦДНГ-1 НГДУ «Елховнефть».
В 1994 — 1996 гг. — заместитель начальника цеха ЦДНГ-1 НГДУ «Елховнефть»
В 1996 — 1998 гг. — начальник цеха ЦНИПР НГДУ «Елховнефть».
В 1998 — 2005 гг. — заместитель начальника управления по строительству НГДУ «Елховнефть».
С октября 2005 года — депутат Кичуйского сельского поселения АМР.
В 2005 — 2016 гг. — директор УК ООО «ТМС групп».
С марта 2016 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423400, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 35
- Телефон: (8553) 25-81-83
- Email: ngduan@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020