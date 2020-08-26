Список персон

Нугайбеков Ренат Ардинатович

Промышленность

Общая информация

Родился 16 августа 1970 году в д. Тумутук Азнакаевского района РТ.

Образование

1992 год — Уфимский нефтяной институт

1994 год — Университет штата Калифорния в Бейкерсфилде

2001 год — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ

Образование

В 1992 — 1994 гг. — оператор по добыче нефти и газа, мастер ЦДНГ-1 НГДУ «Елховнефть».
В 1994 — 1996 гг. — заместитель начальника цеха ЦДНГ-1 НГДУ «Елховнефть»
В 1996 — 1998 гг. — начальник цеха ЦНИПР НГДУ «Елховнефть».
В 1998 — 2005 гг. — заместитель начальника управления по строительству НГДУ «Елховнефть».
С октября 2005 года — депутат Кичуйского сельского поселения АМР.
В 2005 — 2016 гг. — директор УК ООО «ТМС групп».
С марта 2016 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423400, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 35
  • Телефон: (8553) 25-81-83
  • Email: ngduan@tatneft.ru
  • Сайт: www.ngdu.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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