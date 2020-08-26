НГДУ Альметьевскнефть

Общая информация

Трест по добыче нефти и газа «Альметьевнефть» образован в 1952 году на базе нефтепромысла «Миннибаево» треста «Бугульманефть»ПО «Татнефть». В 1954 году он был преобразован в нефтепромысловое управление, в 1970 году — в НГДУ «Альметьевнефть».

В состав управления входят:





6 цехов по добыче нефти и газа;

2 цеха комплексной подготовки и перекачки нефти;

цех по приему и сдаче нефти;

цех поддержания пластового давления;

10 цехов вспомогательного производства;

жилищно-коммунальное хозяйство.

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