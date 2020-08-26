НГДУ Альметьевскнефть
Общая информация
Трест по добыче нефти и газа «Альметьевнефть» образован в 1952 году на базе нефтепромысла «Миннибаево» треста «Бугульманефть»ПО «Татнефть». В 1954 году он был преобразован в нефтепромысловое управление, в 1970 году — в НГДУ «Альметьевнефть».
В состав управления входят:
- 6 цехов по добыче нефти и газа;
- 2 цеха комплексной подготовки и перекачки нефти;
- цех по приему и сдаче нефти;
- цех поддержания пластового давления;
- 10 цехов вспомогательного производства;
- жилищно-коммунальное хозяйство.
Руководитель — Нугайбеков Ренат Ардинатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: ул. Ленина, 35
- Телефон: (8553) 31-97-44
- Email: ngduan@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020