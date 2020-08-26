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НГДУ Альметьевскнефть

Промышленность

Общая информация

Трест по добыче нефти и газа «Альметьевнефть» образован в 1952 году на базе нефтепромысла «Миннибаево» треста «Бугульманефть»ПО «Татнефть». В 1954 году он был преобразован в нефтепромысловое управление, в 1970 году — в НГДУ «Альметьевнефть».

В состав управления входят:

  • 6 цехов по добыче нефти и газа;
  • 2 цеха комплексной подготовки и перекачки нефти;
  • цех по приему и сдаче нефти;
  • цех поддержания пластового давления;
  • 10 цехов вспомогательного производства;
  • жилищно-коммунальное хозяйство.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: ул. Ленина, 35
  • Телефон: (8553) 31-97-44
  • Email: ngduan@tatneft.ru
  • Сайт: www.ngdu.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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