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У казанцев есть возможность выбрать имя поезду, курсирующему между городом и аэропортом

11:52, 11.10.2019 2
У казанцев есть возможность выбрать имя поезду, курсирующему между городом и аэропортом
Фото: kzn.ru

У жителей Казани появилась возможность выбрать имена для поездов, которые курсируют по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. В будущем выбранное имя планируется нанести на подвижной состав в виде логотипа.

Голосование проходит в социальных сетях. Казанцам предстоит выбрать один из трех вариантов: Батыр, Зилант или Тулпар.

Однако в предприятии «Содружество», поезда которых курсируют между аэропортом и столицей Татарстана, не против услышать и другие варианты.

В настоящее время лидирует имя Зилант, ему отдали 40,7% голосов. Следующим именем, приглянувшимся казанцам, стало Батыр — почти 33% проголосовали за этот вариант. Назвать поезд именем Тулпар понравилось 26% пользователей.

Как сообщили в пресс-службе АО «Содружество», голосование продлится до конца октября.

БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 11 окт
    Шолтай Болтай
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  • Анонимно 11 окт
    "Шурале" - по тукаевской теме!
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