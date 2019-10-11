У казанцев есть возможность выбрать имя поезду, курсирующему между городом и аэропортом

У жителей Казани появилась возможность выбрать имена для поездов, которые курсируют по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. В будущем выбранное имя планируется нанести на подвижной состав в виде логотипа.

Голосование проходит в социальных сетях. Казанцам предстоит выбрать один из трех вариантов: Батыр, Зилант или Тулпар.

Однако в предприятии «Содружество», поезда которых курсируют между аэропортом и столицей Татарстана, не против услышать и другие варианты.

В настоящее время лидирует имя Зилант, ему отдали 40,7% голосов. Следующим именем, приглянувшимся казанцам, стало Батыр — почти 33% проголосовали за этот вариант. Назвать поезд именем Тулпар понравилось 26% пользователей.

Как сообщили в пресс-службе АО «Содружество», голосование продлится до конца октября.