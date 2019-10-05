Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работницы аптеки, 1934 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 48-я

В 1918 году советская власть национализировала все аптеки. К тому моменту лекарственного производства в стране практически не было, и медикаменты везли из Европы. Немецкие и швейцарские лекарства перестали поступать в Россию во время войны, поэтому пришлось срочно поднимать собственную фармацевтику.

В дореволюционной России фармацевтике не учили в специальных учебных заведениях. Выпускники гимназий или семинарий после шести классов образования еще три года учились в аптеках, после чего могли смело именоваться фармацевтами. Но сначала они должны были сдать экзамен при медицинском факультете университета.



После революции советская власть решила готовить кадры для аптечной системы целенаправленно, и в 1921 году в Казани открылась Первая Казанская советская фармацевтическая школа. В ней учились два года, первый выпуск состоял из 67 учеников. В 1922 году при школе открыли аптекарские классы для проведения практических занятий.

В учебной аптеке под руководством профессора В.В. Николаева готовили лекарства для больниц города, а ученики работали там ассистентами. В 1928 году фармацевтическую школу объединили с фельдшерско-акушерской. Получился Медфармполитехникум. Правда, в 1936 их снова разделили. Готовили фармацевтов и в университете.

Система аптек развивалась: к началу тридцатых годов их старались открывать в райцентрах, крупных селах. И перед властью вставала проблема дефицита кадров, причем до самого конца 1930-х годов она сохраняла актуальность.

Сотрудники аптекоуправления Казани, середина 1930-х. Фото: из фондов Государственного архива РТ.

В докладной записке управляющего Татарским отделением Главного аптечного управления Наркомздрава РСФСР Аникина в 1938 году говорилось:

«Основной причиной несвоевременного приготовления лекарств аптеками и случаев неудовлетворительного их приготовления является недостаток фармацевтических кадров. В соответствии с имеющейся в Татарской АССР сетью аптечных предприятий, требуется фармацевтов с высшим образованием 43, имеется 35, фармацевтов со средним специальным образованием (трехгодичная фармшкола) требуется 622, имеется 385...

Утечка их наблюдается и сейчас, причиной чему является низкая зарплата. Фармацевтам с высшим образованием со стажем работы до 5 лет по должности заваптекой зарплата установлена в размере 300 рублей, а по должности рецептора и контролера 225 рублей. Такая заработная плата являлась удовлетворительной тогда, когда она устанавливалась, в 1935 году, а сейчас не соответствует требованиям».

Работницы аптеки, 1934 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ.

Людмила Губаева