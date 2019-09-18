Свежие кадры, новоселье, «Инстаграм»: как прошел первый год Рустема Галявова в Трудинспекции Татарстана

Что успел сделать за год главный по правам работников в Татарстане

Год назад кресло руководителя Государственной инспекции труда в Республике Татарстан занял Рустем Галявов, ранее трудившийся директором автотранспортного техникума. «Реальное время» инспектирует, что изменилось в работе ведомства под руководством нового главы.

Кадры решают все

Галявов начал работу с серьезных кадровых изменений. Практически на все ключевые руководящие посты, включая должности начальников отделов, в республиканскую Гострудинспекцию он привел проверенных совместной работой людей, в основном — из Казанского автотранспортного техникума, которым руководил 10 лет.

Например, его нынешний заместитель Светлана Орлова занимала должность замдиректора техникума по воспитательной работе. Другой заместитель начальника трудовой инспекции — по вопросам охраны труда — был его замом по общим вопросам в учебном заведении. Начальник отдела инспекции по общим вопросам — экс-замдиректора техникума по кадрам.

При этом техникум при руководстве Галявова стал ресурсным центром, и теперь специалистов ему помогают готовить в том числе и на базовых предприятиях региона. Так что, возможно, кадровые изменения были оправданными: в Госинспекцию труда в РТ пришла сработавшаяся команда, ранее добившаяся вполне приличных результатов.

Решая кадровый вопрос, Рустем Галявов «уважил» и собственного папу: на должность начальника отдела по правовым вопросам он взял Евгения Беседина из казанского «Метроэлектротранса» — этой организацией руководит Галявов-старший, Асфан Галямович.

Практически на все ключевые руководящие посты, включая должности начальников отделов, в республиканскую Гострудинспекцию Галявов привел проверенных совместной работой людей, в основном — из Казанского автотранспортного техникума. Фото tatarstan.ru

Трудиться нужно в комфортных условиях

Этот тезис Гострудинспекция иллюстрирует на собственном примере. В конце июля ведомство переехало в новое помещение на берегу Кабана — на улицу Марджани, 48. Судя по всему, переезд в отдельное здание на берегу озера готовился заранее: по информации от прежних его обитателей, ремонт там начали задолго до того, как было объявлено о смене адреса.

В новом здании инспекция устроилась с максимальным удобством: как сообщают источники «Реального времени», в распоряжении у начальника сейчас трехкомнатный кабинет с душевой комнатой. Комфортные условия труда созданы и для его заместителей.

В конце июля Гострудинспекция переехала в новое помещение на берегу Кабана — на улицу Марджани, 48

Удобнее стало и посетителям: кабинеты стали просторнее, а прием «ходоков» теперь ведут на первом этаже, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями. Плюс ко всему, с переездом Гострудинспекции в центр города добраться туда из разных районов Казани стало проще.

Проблемы только с парковкой — впрочем, как и почти везде в центре. Мест на Марджани, 48 не хватает даже для автомобилей сотрудников инспекции.

Сайт стал лаконичнее, зато появился «Инстаграм»

За минувший год полностью обновился раздел Гострудинспекции в РТ на сайте Роструда. Информации на нем стало меньше, чем до этого: например, исчезли подробные данные о сотрудниках. Но новости здесь обновляются оперативно, все необходимые ссылки и телефоны наличествуют.

А еще у ведомства появился профиль в «Инстаграме». Курс на «омоложение» стиля работы взят, в принципе, верный, но вот подошла инспекция к этому как-то без огонька: несмотря на то, что посты есть, особой информативностью и «человечностью» они не отличаются. Но, с другой стороны, и новации этой — меньше полгода.

Асфан и Рустем Галявовы. Фото eltransteh.ru

Здесь 603 подписчика могут увидеть объявления о приеме граждан в районах, об открытии горячих линий и онлайн-консультациях, новости и даже полезные советы. Рустему Галявову осталось только привести в команду человека, который разбирается не только в написании пресс-релизов, но и знает, как сделать профиль живее и динамичнее.

Рейтинг пошатнулся, но остался выше среднего

В последнем опубликованном Рострудом общем рейтинге эффективности деятельности территориальных органов за первые полгода 2019-го Гострудинспекция в РТ опустилась на 33-е место, набрав 100,59 балла при среднем значении 96,96 и максимальном — 129,14.

Всего год назад — в январе — июне 2018 года — республиканский территориальный орган с 115,42 балла занимал шестое место в рейтинге (среднее значение составляло 97,28). Злые языки связывают падение рейтинга сразу на 27 пунктов с понижением результативности проверок, которая оценивается количеством вынесенных жестких предписаний и уровнем собираемости штрафов.

В июльском скандале с казанскими крановщиками Гострудинспекция в РТ честно расписалась в том, что не готова оперативно реагировать на серьезные нарушения в области трудового права. Фото Васили Ширшовой

Недостаток оперативности

В июльском скандале с казанскими крановщиками Гострудинспекция в РТ не смогла оперативно среагировать на серьезные нарушения в области трудового права. Результаты проверки, начатой совместно с прокуратурой по жалобам крановщиков, забастовавших в июле из-за нарушений требований техники безопасности, до сих пор не озвучены.

Правда, об этом подчиненные Рустема Галявова честно предупреждали с самого начала: официальный представитель Гострудинспекции в РФ Айгуль Зайнутдинова заявила, что ведомство не готово установить конкретные сроки проверки. Все застопорилось на первом же шаге — сложно было установить владельцев кранов: «Сейчас по документам у нас оказывается, что собственники кранов даже не в республике».

Резюме

За год работы Рустем Галявов успел провести административные и операционные изменения: привел в Гострудинспекцию по РТ новую команду, сменил ее «прописку», изъял из публичного доступа информацию о своих сотрудниках, зато представил миру профиль в «Инстаграме» (кому-то покажется довольно бледным, но это легко «лечится»). Ведомство стало меньше наказывать, за что и поплатилось падением рейтинга (который, впрочем, все равно по России остается высоким). Проверку кризисной ситуацией Галявов пока проходит «на троечку», но ситуация изначально была осложнена объективными трудностями. Будем считать, что молодой руководитель, наконец, понюхал пороху и сделал для себя выводы.