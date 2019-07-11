Рустем Галявов перевозит Гострудинспекцию в особняк в центре Казани

Новое здание ведомства находится на берегу Кабана — на улице Марджани

Как стало известно «Реальному времени», Государственная инспекция труда в Республике Татарстан сменит «место жительства». Переезд из спального района в центр города — в отдельное здание по адресу: улица Марджани, 48 — состоится уже в августе.

Первый этаж — предлагать

Меньше года понадобилось главе трудовой инспекции Татарстана Рустему Галявову для того, чтобы справить собственный особнячок для ведомства в уютном центре города. За 14 лет Гострудинспекция в РТ переезжает во второй раз. В 2005 году учреждение справило новоселье по адресу: проспект Ямашева, 48б, заняв два верхних этажа в небольшом здании во дворах спального микрорайона. Еще до этого отделы инспекции, в том числе кабинеты руководства, размещались на улице Декабристов — в здании «Татспиртпрома», а часть — на улице Восход.



В Ново-Савиновском районе Гострудинспекции досталась лишь часть здания, причем не самая удобная для посетителей — 3 и 4 этажи, тогда как на первых двух расположилась частная клиника.

— Особенно сложно приходится инвалидам, — пояснила «Реальному времени» причины смены адреса начальник аналитического отдела инспекции Светлана Орлова. — Чтобы попасть на прием, им приходится вызывать наших сотрудников звонком к входу в здание, чтобы мы помогли им подняться в кабинеты. В новом здании мы будем единственными жильцами, а прием посетителей будет вестись на первом этаже. Кроме того, кабинеты, в которых ведется прием посетителей, станут просторнее.

Орлова назвала еще один плюс переезда. Сейчас Гострудинспекция в РТ размещается в глубине спального Ново-Савиновского района, и, добираясь сюда из других районов города, посетителям приходится делать несколько пересадок. А на улицу Марджани — в центр Казани — можно доехать на одном виде транспорта практически из любой точки города.

Справедливости ради следует добавить, что до ближайшей остановки общественного транспорта на улице Габдуллы Тукая — «улица Ахтямова» — до здания Гострудинспекции около 250 метров, а до остановок на улице Татарстан и площади Вахитова — примерно километр.

Меньше года понадобилось главе трудовой инспекции Татарстана Рустему Галявову для того, чтобы справить собственный особнячок для ведомства в уютном центре города. Фото prav.tatarstan.ru

Новый руководитель — новое здание

Особняк на Марджани, 48 — кирпичное строение в 5 этажей, включая мансардный, имеет две входные группы и подвал в 157 кв. м. Здание общей площадью 920 кв. м часто мелькает на сайтах продаж, как бизнес-центр «Рента», его продают за 70 млн рублей. Однако инспекция въезжает в помещение на условиях аренды и размер ставок не сообщает. По словам брокеров, в данной локации они могут варьироваться в районе 700 рублей за кв. м, т. е. аренда будет обходиться ведомству где-то в 644 тыс. рублей в месяц.

— Со сдачей площадей госструктурам есть свои сложности, они арендуют по системе госконтрактов. В классическом договоре аренды прописаны ставка и индексация, в госконтракте такие вопросы не проходят. Т. е. с одной стороны это надежный, стабильный арендатор, с другой — есть нюансы, — пояснил гендиректор АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

В Гострудинспекции не комментируют обстоятельства, при которых было принято решение о смене адреса: вопросы места жительства учреждения решаются в Москве. Однако показательным выглядит то обстоятельство, что в течение 14 лет Гострудинспекция в РТ мирилась с неудобствами «прописки» в Ново-Савиновском районе, а менее чем через год после назначения на руководящую должность сына главы «Метроэлектротранса» Рустема Галявова ситуация изменилась.

И это несмотря на то что, по данным источника «Реального времени», кандидатура Рустема Галявова первоначально была отвергнута федеральной службой по труду и занятости.

Рустем Галявов, экономист по образованию, начинал строить карьеру в исполкоме Казани, затем руководил управлением организации работ в Минэкономики РТ, откуда перешел на должность директора Казанского техникума наземного и подземного электрического транспорта (после реорганизации — Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова). Под его руководством техникум превратился в ресурсный центр, ведущий подготовку специалистов в том числе и на базовых предприятиях региона.