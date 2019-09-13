Фотомарафон «100-летие ТАССР»: 1-я комсомольская футбольная команда Заречья при РК ВЛКСМ, 1925 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 26-я
Спорт в Советской России был важной частью жизни людей, в том числе и идеологического воспитания.
В 1920-х годах этим занималось военное ведомство: через систему Всевобуча (всеобщего военного обучения) проводили всесоюзные олимпиады и слеты.
Эти праздники спорта были своеобразными днями физкультурника. Организовывал их Наркомвоендел, но в Казани Совнарком возложил определенное финансовое бремя и на Совнархоз. На организацию соревнований казанский Совнархоз выделял серьезные суммы: спортсменов из соседних областей обеспечивали едой и проживанием. Например, в 1923 году для них оборудовали 300 койко-мест и организовали горячее питание.
Основную задачу развития спорта возлагали на комсомол. На обратной стороне фотографии первой комсомольской футбольной команды Заречья, снятой в 1925 году, написано:
«Организована была эта футбольная команда в 1924 году в противовес буржуазным командам в годы НЭПа. Форма: черные рубашки, белые воротнички, белые трусы. Значки на левой стороне груди. Занимала первые места по городу Казани. В конце 25 года за успехи награждена дипломом I степени комитетом физкультуры при Татпрофсовете».
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
На энтузиазме таких комсомольцев и держалась советская власть.
Надо думать, что эта команда комсомольских футболистов производила своей униформой и спортивной выправкой неизгладимое впечатление на девушек "заречья", Адмиралтейской, Козьей и Ягодных слобод.
Интересно, что комсомольцы организовались, точнее их организовали "в противовес буржуазным командам в годы НЭПа".
Интересно, как сложилась судьба членов "буржуазных команд"?
НЭПманы сгинули в лагерях, а - их дети "буржуазные футболисты"?
Какова их судьба?
"Комсомольский" футболист, владелец фотографии, и в 1925 году "табельщик б[ывшей] швейной фабрики, секретарь ячейки комсомола" стал, например, работником МВД.
Спасибо ему (дай Б-г живёт и вспоминает комсомольские годы), что сохранил уникальный фото-документ и отдал его на хранение в НМ РТ, тогда Краеведческий музей.
Низкий поклон и уважаемым автору и РВ за прекрасный исторический проект к 100-летию ТАССР.