Фотомарафон «100-летие ТАССР»: 1-я комсомольская футбольная команда Заречья при РК ВЛКСМ, 1925 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 26-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Спорт в Советской России был важной частью жизни людей, в том числе и идеологического воспитания.

В 1920-х годах этим занималось военное ведомство: через систему Всевобуча (всеобщего военного обучения) проводили всесоюзные олимпиады и слеты.



Эти праздники спорта были своеобразными днями физкультурника. Организовывал их Наркомвоендел, но в Казани Совнарком возложил определенное финансовое бремя и на Совнархоз. На организацию соревнований казанский Совнархоз выделял серьезные суммы: спортсменов из соседних областей обеспечивали едой и проживанием. Например, в 1923 году для них оборудовали 300 койко-мест и организовали горячее питание.



Обратная сторона фотографии команды футболистов-комсомольцев. Фото: из фондов Национального музея РТ

Основную задачу развития спорта возлагали на комсомол. На обратной стороне фотографии первой комсомольской футбольной команды Заречья, снятой в 1925 году, написано:

«Организована была эта футбольная команда в 1924 году в противовес буржуазным командам в годы НЭПа. Форма: черные рубашки, белые воротнички, белые трусы. Значки на левой стороне груди. Занимала первые места по городу Казани. В конце 25 года за успехи награждена дипломом I степени комитетом физкультуры при Татпрофсовете».

Людмила Губаева