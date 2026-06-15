Связь без границ: как технологии возвращают бизнесу контроль над коммуникациями

От «нет соединения» к бесшовной работе

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

Татарстанский бизнес внедряет технологические решения для обеспечения непрерывной работы, не зависящей от перегрузок сети и других внешних факторов. К примеру, по данным цифровой экосистемы МТС, спрос на решения фиксированной связи среди коммерческих и государственных организаций республики по итогам пяти месяцев 2026 года вырос более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор МТС в Татарстане Марат Кабанов рассказал о комплексе проводных и беспроводных телекоммуникационных решений, обеспечивающих цифровой фундамент для стабильной работы всех бизнес-процессов.

Представьте: вы в центре огромного склада, где стеллажи высотой в пару десятков метров, с планшетом для инвентаризации в руках. Сканируете штрих‑код, жмете «отправить» и видите — «нет соединения». Данные не ушли, работа встала, товар не отгружается вовремя, растет недовольство клиентов и финансовые риски. Либо важная видеоконференция с клиентом срывается из‑за пропавшего сигнала прямо посреди презентации. Другой, еще более критичный сценарий — система видеонаблюдения на объекте «зависает» в самый неподходящий момент. Такие ситуации не просто раздражают — они могут приводить к реальному ущербу и влиять на репутацию.

Толстые стены и металлические конструкции складов, заводских корпусов, торговых центров, подземных паркингов могут глушить сигнал. Нестабильный или слабый сигнал на строительных площадках, месторождениях, удаленных от городов аграрных предприятиях лишает возможности координировать и контролировать работу техники и людей, отслеживать поставки или другие рабочие процессы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Чтобы минимизировать риски, татарстанский бизнес внедряет технологические решения для обеспечения непрерывной работы, не зависящей от перегрузок сети и других внешних факторов. К примеру, по данным цифровой экосистемы МТС, спрос на решения фиксированной связи среди коммерческих и государственных организаций республики по итогам пяти месяцев 2026 года вырос в более чем полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор МТС в Татарстане Марат Кабанов рассказал о комплексе проводных и беспроводных телекоммуникационных решений, обеспечивающих цифровой фундамент для стабильной работы всех бизнес-процессов.

Базовая телеком-инфраструктура — проводной интернет для сотрудников и вай-фай для партнеров

Классический «проводной» интернет обеспечивает минимальную задержку и максимальную скорость, а также высокую безопасность данных компании. Помимо цены, основной параметр, с которым нужно определиться при подключении офиса или иного коммерческого помещения, — скорость передачи данных. Для небольших команд в малом бизнесе нормальной считается скорость 20 Мбит/с — ее достаточно для одновременной работы 5 человек. Она потянет видеозвонки в высоком качестве и скачивание легких файлов.

Для средних команд нужна скорость выше — от 50 Мбит/с. Документы будут скачиваться быстрее, а интернет не зависнет при постоянном подключении умных устройств, касс, принтеров. В дополнение IP-видеокамеры требуют большей скорости, чем другие устройства, поэтому, чтобы видео передавалось в режиме онлайн, может понадобиться скорость выше — обычно это дополнительные 5 Мбит/с для каждой камеры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Высокую скорость от 100 Мбит/с для стабильной работы с тяжелыми файлами и сложными задачами выбирают крупные компании. Она позволяет работать с графическими редакторами, скачивать видео и тяжелые приложения, а качество видео-конференц-связи будет высоким даже при подключении большого количества сотрудников одновременно.

К тому же уже стало гигиеническим минимумом заводить гостевой Wi-Fi на базе независимой сети с гарантией безопасности данных в офисах, которые посещают клиенты и партнеры.

Indoor‑решения: сигнал там, где его раньше не было.

Улучшить качество связи внутри всего здания позволяют Indoor базовые станции, вместе с которыми можно развернуть антенно-фидерную систему с подключением любых сторонних операторов. Такие решения позволяют бесшовно пользоваться мобильным интернетом на площади до 20 000 квадратных метров в помещениях, куда плохо проникает сигнал с внешней базовой станции: в подземном паркинге, лифтах, холлах и т.д. Это может быть актуально для многоэтажного бизнес‑центра. К примеру, в офисах на первом этаже связь отличная, на пятом или цокольном этаже со складскими помещениями — сигнала почти нет. Сотрудники в переговорках не могут провести видеоконференцию, курьеры не находят нужные офисы, датчики пожарной сигнализации теряют связь. Внутренняя базовая станция, усилители и репитеры «ловят» сигнал снаружи и равномерно распределяют его внутри.

Также внутри небольших помещений обеспечить стабильный высокоскоростной канал связи помогает новая технология SmartLTE. Решение представляет из себя мультироутер с 2 или 4 SIM-картами разных операторов, который может работать в двух режимах. Либо все SIM-карты работают вместе, их скорость суммируется в единый неделимый канал. Либо подключение происходит через одну основную SIM-карту, а резервная автоматически включается в случае нестабильного подключения на «главной». Технология автоматически выбирает лучший сигнал из доступных, отдает приоритет важным операциям (например, оплате) и стабилизирует интернет даже в «мертвых зонах».

предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

Не подверженное внешнему влиянию Indoor-решение — мини-базовая станция с подключением к «проводу». Устройства размером с книгу — фемтосоты— разработаны для применения и оперативного разворачивания сети в небольших помещениях, офисах предприятий, кабинетах руководителей. Они могут поддерживать работу до 32 пользователей одновременно и обеспечивать LTE-покрытие радиусом до 60 метров. Решение может быть актуально, к примеру, для небольшого офиса в подвале старого дома, где стены глушат сигнал, звонки прерываются, интернет «отваливается». Ремонт или перенос офиса — дорого и долго. Для таких случаев фемтосота создает собственную зону сотовой связи внутри помещения, используя обычный интернет‑кабель.

Выделенные закрытые сети для устойчивой связи и защиты от утечек

Дополнительное решение для обеспечения устойчивой работы внутренней сети — защищенная сеть APN. Это выделенный физический или виртуальный закрытый канал оператора связи, который изолирует корпоративный мобильный трафик от общего интернета.

Он исключает утечки информации и несанкционированный доступ, объединяя смартфоны, SIM-карты, банкоматы, трекеры и серверы в единую безопасную сеть. Помимо этого, защищенная сеть APN служит надежной платформой для эффективной работы разъездных сотрудников, которым нужен постоянный доступ к корпоративным информационным ресурсам и интернету. Достаточно настроить устройство и прописать индивидуальное имя точки доступа APN —телефон, компьютер или другое устройство попадет в частную корпоративную сеть с закрытым доступом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для критически важных производств, требующих гарантированной скорости, отказоустойчивости, безопасности и изоляции данных, оптимальным решением является внедрение частных сетей 5G/LTE. К примеру, на заводе с десятками цехов, сотнями датчиков и мобильными бригадами Wi‑Fi может не справиться — сигнал теряется за металлическими конструкциями, данные с датчиков приходят с опозданием, рабочие не могут быстро связаться друг с другом. Private LTE/5G — это выделенные мобильные сети стандартов LTE или 5G, предназначенные для решения технологических задач предприятия и работающие под контролем самого заказчика. На базе технологии разворачиваются системы промышленного интернета вещей (IoT) для сбора телеметрии, реализуется диспетчеризация производств в реальном времени, внедряется интеллектуальное видеонаблюдение. Среди основных отраслей-заказчиков этой услуги на рынке — горнодобывающая промышленность, нефтегазовый сектор, транспортная отрасль, энергетика и нефтехимия.

Когда технологии складываются в систему

Можно комбинировать эти решения, как конструктор. Например, логистический хаб может использовать Indoor‑системы на складе и фемтосоты в административном здании, промышленное предприятие развернуть Private LTE на производственной площадке и Indoor‑решения в подвалах и лабораториях. Сотрудники на связи, работа техники контролируется в едином контуре, а информация защищена по всем стандартам. Так, технологии возвращают предпринимателям контроль над бизнес-процессами и коммуникациями.