От Невы до Байкала: «Экобалту» на водороде подбирают волну

Начались переговоры о коммерческой эксплуатации прогулочно-экскурсионного судна проекта 00393 «Экобалт» стоимостью 634 млн рублей с петербургскими судовладельцами

Фото: Айдар Раманкулов

Первое в России судно на водородных топливных элементах «Экобалт» производства Зеленодольского завода им. А.М. Горького может встать на коммерческую эксплуатацию в Санкт-Петербурге. СК «Ак Барс» ведет переговоры с питерскими судовладельцами для туристических перевозок по Неве, рассказал «Реальному времени» начальник — главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» Андрей Обухов. Плавание в других реках пока не рассматривается, так как экскурсионный катер проектировался c установкой в 70—80 кВт и может эксплуатироваться по воде с умеренным волнением, уточнил он. Виды на Байкал не отменяются, но необходимо усилить мощность. Тем временем власти Северной столицы приветствуют «зеленые» суда, поставив теплоход «Чайка» на СПГ на регулярные рейсы от малой Невы к берегу Финского залива. Подробнее — в материале «Реального времени».

Где пришвартуется катер на собственном водороде

Судостроительная корпорация «Ак Барс» и петербургское ЦКБ «Балтсудопроект» (входит в ФГУП «Крыловский государственный научный центр») подготовили предложения по коммерческому использованию первого судна на водородных топливных элементах «Экобалт». Экспериментальный образец был создан в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ и в конце прошлого года получил одобрение Российского классификационного общества (РКО). Но где будет обкатываться катер, способный автономно плавать на водороде собственной выработки, пока не решено.

Наилучшей площадкой для его коммерческого запуска станет водная акватория Санкт-Петербурга, считают разработчики проекта.

— Сейчас ведутся переговоры с судоходными компаниями Санкт-Петербурга, так как Северная столица с ее сетью рек и каналов является идеальным местом для эксплуатации «Экобалта», — рассказал «Реальному времени» начальник — главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» Андрей Обухов.

По его словам, экскурсионный катер проектировался c установкой в 70—80 кВт и может эксплуатироваться по воде с умеренным волнением. Нева и окружающие каналы обладают спокойным ровным течением, обеспечивая связанность городского пространства. «Судно способно двигаться по рекам, каналам и озерам с определенным волнением и ветровым воздействием (высота волны до 0,5—0,7 м), диапазон удаленности от берега — до 2,5 морской мили. «Экобалт» способен двигаться в экскурсионном режиме, т.е. со скоростью — до 15 км в час, как того требует назначение», — рассказал Обухов.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Во-первых, «Экобалт» может находиться в автономном плавании более 6 часов. Кроме водородной энергоустановки, судно оснащено запасным аккумуляторным блоком.

— Накопитель энергии обеспечивает еще два часа работы судна. В случае незапланированной остановки главной энергоустановки судно может вернуться к пункту отправления или к береговой черте, пришвартоваться без какой-либо опасности для жизни пассажиров, — пояснил главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект».

Во-вторых, инфраструктура причалов и речных вокзалов Северной столицы наиболее подготовлена для пилотного образца. По официальным данным, по водным маршрутам города ежегодно перевозится до 5 млн человек. В-третьих, власти стимулируют судовладельцев к обновлению флота экологическими видами транспорта.

Правда, конкретных покупателей пока нет. Но Обухов не исключил, что в ближайшее время прогулочное судно обретет эксплуатанта. «В ближайшей перспективе ожидаем увидеть заинтересованного судовладельца. Это позволит получить ценную информацию о реальных характеристиках. «Экобалт», как любая новая техника, требует дальнейшего сопровождения и обслуживания. Но без определения владельца и пункта базирования, а также подготовки экипажа сделать это невозможно», — сообщил он.

В настоящее время его собственником является государство в лице Минпромторга РФ, которому и предстоит оценить варианты применения пилотного образца.

11-й в мире, или Для чего строят суда на водороде

Прогулочно-экскурсионный катер «Экобалт» проекта 00393 — первое в России судно на водородных топливных элементах. Его заказчиком выступает Минпромторг РФ, заключившее госконтракт с ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в 2023 году. В качестве подрядчика было привлечено ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» (входит в СК «Ак Барс»), где была осуществлена закладка и строительство инновационного суда. Стоимость госконтракта составила 634 млн рублей. Главная задача проекта сводилась к тому, чтобы создать отечественную водородную энергоустановку для судостроения. Исходя из этого, первый образец был запроектирован в виде маломерного судна с небольшой мощностью энергоустановки в 70—80 кВт, отметил Андрей Обухов.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Катер имеет длину в 15,4 м, ширину — около 3,3 м, осадку — примерно 0,54 м. Рассчитан на перевозку 10 пассажиров, плюс два члена экипажа. Государственные приемочные испытания энергоустановки на водородных топливных элементах подтвердили их работоспособность, после чего ФГУП «Крыловский государственный научный центр» сообщил о том, что в России могут строить суда на водороде.

«Экобалт» на старте строительства стал одиннадцатым в мире в своем классе, уточнил советник гендиректора АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ильдар Мингалеев. По словам разработчиков, главными преимуществами судов на водороде является бесшумность и отсутствие вредных выбросов, что важно при въезде в природные заповедники с особым экологическим режимом.

— Мы не шумим, как обычный дизель. Мы вообще не шумим. Имеем возможность очень эластично набирать мощность — энергоустановка набирает мощность за две секунды на максимальную, — отметил Андрей Обухов.

Именно по экологическим соображениям в мире начинают строить суда на водороде. Первый в КНР водородный катер «Три ущелья» был спущен на воду еще в 2023 году и имеет скорость до 28 км/ч, так как предназначен для курсирования в районе водохранилища. Два года назад в Нидерландах спустили на воду первую в мире суперъяхту Project 821 на водороде. Пилотные образцы рассчитаны на достижение экологического эффекта. При этом эксплуатационные расходы на водороде оказываются выше, чем на традиционном дизеле. По оценкам разработчиков, килограмм «зеленого» водорода в РФ дороже дизтоплива в 5—10 раз, поэтому без государственной поддержки не обойтись.

Почему «Экобалт» не потянет Байкал

Экологическая чистота — это то, из-за чего власти Иркутской области и Татарстана создали рабочую группу по обсуждению строительства судов на водороде для Байкала. «Мы сейчас прорабатываем возможность развития темы водорода на Байкале. <...> Есть отдельная программа развития Байкала, где смотрят именно на развитие судов, работающих на водороде. Потому что это в первую очередь экология. <...> Это позволит нам быть основными поставщиками», — рассказывал журналистам гендиректор СК «Ак Барс» Ренат Мистахов в январе этого года.

Правда, в нынешней модели с мощностью установки в 70—80 кВт судно не справится с сильным волнением на воде.

— Для Байкала мощность должна быть порядка 450—500 кВт. Конкретно это судно не подойдет для Байкала — ни по высоте волны, ни по автономности, дальности плавания и численности пассажиров, — пояснил Ильдар Мингалеев.

Андрей Обухов добавил, что у «Экобалта» в нынешнем варианте есть четкий режим эксплуатации: «Дальность от берега [должна составлять] не более 2,5 мили с низким уровнем волнения. Перед нами ставилась задача отработать на нем технологию энергоустановки. Мы не пытались создать судно на все погодные условия».

По словам разработчиков, для Байкала необходимо масштабировать энергоустановку и, соответственно, построить более объемное судно.

— Следующий этап, по нашему пониманию, — довести мощность энергоустановки до 1 Мвт. Это 10 модулей, которые собираются в некую архитектуру, как батарейки вкладываются в элементы, — пояснил Андрей Обухов.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Однако и местным властям придется улучшить причальную и заправочную инфраструктуру на Байкале. В настоящее время обсуждается проект по перевозке на водородном автобусе КАМАЗа от Иркутска до Листвянки, откуда пассажиров пересаживают на судно. Но в Иркутской области не хватает свободных энергомощностей для производства водорода методом электролиза в больших объемах. Топливо придется завозить либо производить на месте из завозного сырья, что приведет к удорожанию стоимости перевозок.

«Чайка» на СПГ курсирует на регулярных маршрутах по Неве

«Экобалт» — второе инновационное судно на «зеленых» технологиях, которое может получить Санкт-Петербург. Двухпалубный теплоход «Чайка» на СПГ, построенный на Зеленодольском заводе им. Горького в 2021 году, уже несколько лет эксплуатируется на Неве. Его собственником является дочернее предприятие «Газпрома» — «Газпром СПГ технологии».

С июля 2023 года судно вместимостью до 170 человек работает на регулярных рейсах по маршруту «Санкт-Петербург — Петергоф». В этом году запланированы рейсы по маршруту от набережной адмирала Макарова к Южной дороге Крестовского острова и далее к «Лахта-центру», сообщил в мае губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, при введении новых регулярных перевозок город отдает предпочтение экологичным судам.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Разработка пассажирского теплохода на СПГ оказалась удачной. Год назад руководство «Газпром СПГ Технологии» заявляло о желании построить серию из 40 судов на СПГ, среди которых 10 отводилось большим пассажирcким теплоходам типа «Чайка» или «Нева». Тогда строительство большого судна оценивалось в 300—350 млн рублей, малого — порядка 100 млн рублей. Общие инвестиции в создание пассажирского флота на альтернативном топливе оценивались в 6 млрд рублей.

— При создании судна на водороде мы опирались на наработки, полученные при работе с «Чайкой», — отметил советник СК «Ак Барс» Ильдар Мингалеев. — Тогда мы действовали в рамках постановления правительства. Здесь же мы опирались на научно-технический совет и правила Речного регистра. Процесс был сложнее из-за регуляторных требований. Если бы «Чайку» не прошли, то создать судно на водородном топливе было бы невозможно, — заключил он.