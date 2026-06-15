Владимир Солдатов из «ТАИФ Моторспорта» победил в казанском этапе СМП РСКГ

Гонщик татарстанской команды увеличил свое преимущество в общем зачете СМП РСКГ

Победитель казанского этапа Владимир Солдатов из «ТАИФ Моторспорт». Фото: Динар Фатыхов

С 12 по 14 июня на автодроме «Казань Ринг» проходил второй этап СМП РСКГ, российской серии кольцевых гонок. После старта в мае в Московской области гоночный пелотон переместился в Высокогорский район, чтобы определить лауреатов этапа и внести изменения в общую таблицу соревнований. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Автомобили — фотографам, пилоты к Ротенбергу

— Мама, ты умеешь так ездить? — спросила девочка-школьница младших классов у мамы спортивного вида, когда они остановились у обочины, наблюдая за проносящимися мимо гоночными автомобилями.

— Нет, для этого надо много учиться.

— Ну научись, пожалуйста. Ты же крутая.

— Ну спасибо — поблагодарила мама, то ли благодаря за комплимент, то ли иронизируя над тем, что ей предстоит поменять амплуа обычного автолюбителя на стезю гоночной автоледи.

Крутая мама вместе с дочерью и несколькими десятками, если не сотней, зрителей шли на зрительские места, параллельно поглядывая за развитием событий на первой гонке автомобильного уик-энда. Комментатор назвал первую гонку огненной. Итоговые лауреаты стремились к финишу изо всех своих человеческих и лошадиных сил, скрывающихся в моторах их автомобилей. Рвение было настолько большим, что у представителя самарской автоконюшни Мещерякова мотор заглох прямо на решетке для призеров, и его автомобиль заталкивали усилиями трех человеческих сил. Там машины и пилоты разделились, неодушевленные участники гонки остались в расположении фотографов, а тройка призеров пошла на церемонию награждения, проводимую Борисом Романовичем Ротенбергом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А мы сделали рекламную интеграцию в прямом эфире «Матча», и нам за это ничего не будет, — в голос порадовался кто-то из телевизионщиков в офисе пресс-центра, который, кстати, с прошлого года перенесли в другое крыло здания. Плюсом этого было просторное помещение, а минусом то, что в прошлом году офис делили вместе с представителями команд, и можно было слышать их указания пилотам, передаваемые по рациям. Плюс, сравнимый с тем, когда на первом ряду стадиона слышишь голоса с тренерских скамеек команд.

Сколько бы ни было лошадиных сил под капотом, важней этого одна человеческая сила за рулем

Вовлеченность некоторых участников соревнований в свой вид спорта просто поражает. Один из пилотов, заходя в туалет с неотключенной рацией, вынужден был попутно отвечать на вопросы членов его команды. Другой молодой человек из числа организаторов, наконец-то выбравшись к ожидавшей его с полчаса девушке, начал вспоминать по ходу беседы о том, как в прошлом году кому-то из гонщиков пришлось отправиться в реанимацию, после чего начал обсуждать рельеф казанской трассы. Девушка молча внимала.

Помимо, собственно, рельефа, интересно было изучить географию болельщиков и историю отдельных участников казанских стартов. Эта возможность предоставилась во время экскурсии, которую проводил один из комментаторов соревнований Александр Кабановский. «Питер, Минск, Екатеринбург, Челябинск, Ижевск, Челны», — рандомно выкрикивали любители автоспорта, собравшиеся у паддоков, по сути — раздевалок команд, практически «святых» для некоторых пафосных видов спорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь же движение к демократизации самого вида спорта, поскольку команды гоняют не в шкале «гонка бюджетов», а примерно в равных условиях в смысле машин, топлива, и, например, каждая из многочисленных крыльев, разбитых на первом, подмосковном этапе, в мае, стоит одинаково — под 900 тысяч рублей, весит одинаково, впрочем, как и все составные части машин. Поэтому владельцы команд стараются найти плюсы в другом. Кто-то в зарубежных механиках, в паддоке одной из команд явно была слышна иностранная речь, но Кабановский в этом плане разъяснил, что в прошлом году, когда «легионеров» начали привлекать в российские команды, они явно уступали в плане знания рельефа трасс. Что любопытно, речь была в основном итальянская, чья футбольная сборная, как и российская, не задействована на чемпионате мира.

Плюс пытаются найти в главных «бриллиантах» любого вида спорта — людях. Кого-то в буквальном смысле переманивают из других разновидностей автомобильных гонок, как Льва Губу, имеющего победный опыт автокросса. Кого-то из других видов спорта, как Татьяну Алексееву, чья мама — Ксения Алексеева, обладательница Кубка мира по скоростному скалолазанию, наверное, изначально хотела, чтобы дочь пошла по проторенной семейной дорожке, вверх, по импровизированным скалам. Или же наследника славы великого борца Александра Карелина, которого, единственного из всех, представляли, упоминая отчество, — Денис Александрович Карелин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди гонщиков команды «Илья Муромец» был Платон Костин, которого назвали внуком начальника казанского речного порта, Алексея Михайловича, который руководил речным портом в период с 1964-го по 1987 год. И когда комментаторы соревнований сделали акцент на том, что Костин родился в Казани, а потому может чувствовать себя здесь как дома, нам подумалось, что можно поискать нечто общее между тем, что предки работали в речном порту, а нынешние гонки имеют прямое отношение к Северному морскому пути, чье имя носил одноименный банк братьев Ротенбергов. А уж с вовлечением в руководство федерацией водных видов спорта Дмитрия Мазепина, чей сын Никита был одним из немногих российских гонщиков в серии «Формула 1», водная стихия сроднилась с автомобильной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Виталий Петров, как человек-праздник

В субботней гонке проблемы с автомобилем стали непреодолимыми для татарстанского пилота Рустама Фатхутдинова. Его отец печально рассказал об этом товарищу из Белоруссии, поинтересовавшемуся: «Как дела?». Ответ Салавата-абый не было слышно, но вполне возможно, что он мог ответить цитатой «Май кар — кирдык». Что показательно, общение происходило ровно напротив фотостенда, посвященного команде «СТК Салават».

Легендарный гонщик Виталий Петров только и успевал принимать участие в церемониях награждения. В остальном же следует признать, зрительский ручеек на утренние гонки количественно уступал субботнему, когда это был реально человеческий поток.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из ВИП-персон был Джаудат Миннахметов, который, будучи никем не узнанным, скромно покидал автодром, как днем ранее Салават Фатхутдинов, а в прошлом году, без всякого ажиотажа, готовился к очередному старту глава Сабинского района РТ Раис Минниханов.



«Выжившие» на «Казань Ринге»

Попытка рассказать о гонках текстом провалится в сравнении с теле— и видеокартинками, которыми радовали телезрителей. Поэтому в репортажной части материала хотелось бы просто поделиться личными наблюдениями, оставшимися в памяти, после двухдневного лицезрения гонок. Прототипы «Формулы 4» визуально отличаются от основной массы стартующих автомобилей, и к ним было привлечено внимание экскурсантов на обходах паддоков, которые устраивали организаторы нынешнего этапа. И в этом плане любопытна разная автомобильная судьба пилотов, вызванных на интервью со зрителями и прессой. Если Платон Костин выиграл свой заезд, то Алексеева вынуждена была сойти после столкновения с Иваном Гигаевым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Академиков видит, космонавтов, Иштояна видит…» Легендарная фраза из кинокомедии «Мимино» вспоминалась, после того как на вторую ступень пьедестала почета поднялся Самвел Искоянц и в шутливой манере отвечал на вопросы пресс-службы соревнований. И что интересно: фамилия Искоянца осталась в памяти, а вот имя победителя заезда в классе «Туринг лайт» Петра Плотникова пришлось уточнять по итоговым протоколам.

В главном классе российского «кольца» SMP TCR Russia и «Супер-Продакшн» противостояние на трассе «Казань Ринг Каньон» оказалось богатым на события, которые непосредственно повлияли на итоговый расклад сил по итогам заезда. Причем борьба не на жизнь, а на «смерть» или на вариант схода велась еще с первого дня соревнований. Так, противостояние Дмитрия Брагина с одним из братьев Слуцких привело к тому, что у гонщика «ТАИФ Моторспорта» покрышка начала тереться о кузов, из-за чего автомобиль наполнился дымом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Со старта вперед вырвались Артем Северюхин и Владимир Атоев, которых преследовал Максим Солдатов из «ТАИФ Моторспорта», и эта троица имела заметный гандикап над остальными, приближаясь к круговым из класса «Супер-Продакшн». К 10 кругу они все обошли кругового, после чего машину Северюхина атаковал Атоев. Борьба за позицию превратилась в контактную — после тычка машины пилота SMP Racing в автомобиль гонщика LADA Sport Rosneft на Lada Vesta TCR не выдержала задняя ходовая часть... В итоге Северюхин завершил гонку на зеленой обочине, а вскоре туда же отправился автомобиль Радика Басырова, выступавшего в другом классе «Супер-Продакшн».

В его случае он честно пропускал обгоняющие его автомобили из класса SMP TCR Russia до момента, пока его машина не превратилась в трехколесную. Левое заднее колесо отказалось продолжать гонку, вылетев из шасси. Вслед за ним вылетел Александр Смоляр из SMP TCR Russia, которого выбило столкновение с автомобилем из «Супер-Продакшн». К концу гонки внутривидовое противостояние автомобилей одного класса перетекло в межвидовое, с представителями другого класса, и имело полное право называться межклассовым. А доехавшие до финиша имели полное право называться «выжившими», памятуя о названии известного голливудского фильма. Но не все «выжившие» могли причислять себя к победителям.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По предварительным итогам, победителем объявили Владимира Атоева, но затем судейская комиссия пересмотрела эпизод столкновения, признав Владимира виновником и дисквалифицировав его. В итоге первое место отошло к Максиму Солдатову, на второе место поднялся «красивый дядька», как его назвали юные болельщики, Артем Слуцкий из «Лукойл Рейсинг Твинс Тим», а третье место на подиуме занял Иван Чубаров из LADA Sport Rosneft.

Если после стартового этапа СМП РСКГ, состоявшегося в мае, до казанского этапа прошел всего лишь месяц, то сейчас до третьего, на «Игора драйв» в Ленинградской области, будет два месяца. И их можно будет скоротать, пересматривая казанский этап, оказавшийся насыщенным в плане незабываемых событий самого разного масштаба.

1 / 40 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов