Как организовать закупки ONLINE и сократить затраты на 16%

Всем известно, что закупки — одна из самых коррупционных областей экономики. Коммерческий подкуп, неофициальный «бонус», откат — неважно, как это называется. Расплачиваться всегда приходится компании.

Чтобы наглядно вам показать, как работает эта схема на практике, представим следующую ситуацию. Специалист по закупкам работает на заводе за официальные 30 тысяч рублей в месяц. В компании нет никаких премий и бонусов за эффективность работы, но специалиста это не беспокоит. Его «кормят» бонусы поставщиков — несколько карманных компаний регулярно поставляют на завод комплектующие и сырье. Часто — по завышенным ценам. Оплачивает миллионные закупки «экономный» директор, который считает, что система закупок на его заводе работает идеально.

Возможно, ситуация вам знакома. И, к сожалению, это реальность на многих российских предприятиях…

Но не только коррупция ведет к деградации закупочной деятельности. В большинстве компаний отсутствует четкая система планирования. Закупщику проще проводить закупки по факту, в авральном режиме. А в такой ситуации почти всегда товар будет стоить дороже, а качество — ниже.

Коррупция, авральный режим, отсутствие планирования, срочность — все это несет финансовые потери для компании. Как повысить эффективность закупок и снизить затраты без потери качества? Достичь этого можно, работая на электронной торговой площадке (далее — ЭТП). Работа на ЭТП ONLINECONTRACT (16+) помогает не только автоматизировать многие процессы и повысить прозрачность закупок, но и добиться снижения цен поставщиков в среднем на 16%. Давайте разберемся, как это работает.

Конкуренция = экономия

Как правило, у любого специалиста по снабжению есть блокнот с контактами своих проверенных поставщиков. Но этот блокнот — серьезный ограничитель. Закупщик звонит только тем, кто есть в этом блокноте. Другие потенциальные поставщики с интересными условиями и ценами могут просто не узнать о проведении закупки.

Закупки на ЭТП можно себе представить как аукцион, где огромное количество продавцов предлагает свои товары. Во-первых, когда на одной территории представлено множество необходимых Вам товаров и услуг, это удобно. Во-вторых, Вы можете оценить все их преимущества и выбрать именно то, что Вам нужно. В-третьих, есть возможность сравнить цены и поторговаться, если текущая цена Вас не устраивает.

Представим это в виде формулы:

Σ поставщиков = Σ контактов закупщика (в обычных условиях)

Σ поставщиков = 55 000 (на ЭТП)

Вывод: Чем больше поставщиков, тем выше среди них конкуренция. Им придется бороться в прозрачной и конкурентной среде, поэтому они вынуждены будут предлагать лучшие условия. Как итог — цена снижается.

Хотите снизить цены поставщика и повысить эффективность закупок?

ДА, ХОЧУ

НЕТ, ПРОДОЛЖУ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

Прозрачность = экономия

Прозрачность — залог успешности закупки. Ведь бизнес должен извлекать выгоду из закупок, а не кто-то другой наживаться на бизнесе. ЭТП создает условия, при которых обмануть компанию практически невозможно.

При размещении закупки на ЭТП она превращается в контролируемый процесс. Прозрачность закупочной процедуры обеспечивается переводом ее основных стадий в электронный вид, который подразумевает наименьшую роль человеческого фактора. Закупщик выполняет только те процессы, которые невозможно реализовать без человека. Сюда входят составление заявки, подготовка закупочной документации, согласование и подписание договора.

Планирование = экономия

Планирование — это фундамент. Оно помогает сформировать бюджет закупок, учитывая сроки и потребности. Нужно избегать срочных закупок, потому что получить нужный товар в таких условиях достаточно сложно, а сделать это по выгодной цене — почти невозможно.

Проведите анализ потребностей компании на длительный срок, и Вы сможете укрупнить закупки. Это позволит перейти от розничных цен к более низким оптовым. Кроме того, при планировании Вы можете учитывать сезонные скидки, что также дает дополнительную экономию.

Автоматизация = удобство

ЭТП — это не новый подход и не замена закупщика, а инструмент в его руках. Дело в том, что человек в любой деятельности стремится к минимуму энергозатрат. А использование площадки делает работу отдела закупок проще. В этом плане ЭТП можно сравнить с 1С или CRM — никто же не будет спорить, что эти инструменты несут огромную практическую пользу. Так в чем же удобство ЭТП?

Информирует больше поставщиков, и закупщик получает большее количество предложений

Автоматизирует весь процесс проведения закупок и освобождает от рутины

Дает возможность анализа работы закупщика и его эффективности, тем самым обеспечивая контроль для руководителя

Работа на ЭТП позволяет расширять горизонты. Вы составляете техническое задание и указываете требования, а ЭТП создает условия, когда при Ваших минимальных усилиях о закупке узнает весь рынок. При этом на закупку приходят новые поставщики, а текущие предлагают более выгодные условия, чтобы остаться в игре.

Индивидуальное обслуживание = удобство

ЭТП ONLINECONTRACT предоставляет Вам персонального менеджера. Это дает возможность проконсультироваться по всем вопросам, оперативно получить информацию, узнать об особенностях размещения закупки. Мы заботимся о том, чтобы Вам было максимально просто и удобно работать на нашей площадке.

Начните работать на ЭТП ONLINECONTRACT

ONLINECONTRACT — электронная торговая площадка, которой доверяют свыше 50 000 компаний. За 12 лет работы ЭТП ONLINECONTRACT стала лидером рынка межкорпоративной электронной торговли в Татарстане. Надежность компании признана на самом высоком уровне. В 2015 году электронная торговая площадка ONLINECONTRACT удостоена звания лауреата премии Правительства РТ за качество.



Партнерский материал