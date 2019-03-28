Гаишник, обвинявшийся в подделке протокола, отделался условным сроком

Суд дал подсудимому условный срок, потерпевший недоволен приговором

Фото: Лейсан Набиева

В Советском районном суде завершилось дело сотрудника ГАИ Инсафа Садриева. Он попал на скамью подсудимых из-за протокола об отказе медосвидетельствования на ехавшего с ночной смены Салавата Шарафиева. Суд ограничил наказание условным сроком и запретил занимать Садриеву должности в госорганах с функциями власти в течение двух лет. Кроме того, инспектору грозил штраф, но и этого он сумел избежать — суд учел, что у него не было судимостей. Подробности — в материале «Реального времени».

Август 2017-го

Около 4 утра 8 августа 2017 года в Дербышках инспектор ДПС ГИБДД УВД Казани Инсаф Садриев остановил водителя «девятки» Салавата Шарафиева. Он усмотрел у водителя признаки наркотического опьянения и составил протокол об отказе от медицинского освидетельствования, сам Шарафиев утверждал, что ничего не употреблял, а от медосвидетельствования не отказывался. Тем не менее административное дело суд тогда решил в пользу сотрудника ГАИ, и Шарафиеву пришлось заплатить штраф. Также его лишили прав сроком на 1 год и 8 месяцев. А в Советском суде началось рассмотрение дела, по которому уже инспектор ГАИ стал подсудимым, — Следственный комитет обвинил его в превышении полномочий и в том, что сотрудник ГАИ сфабриковал протокол.

В протоколе об отказе от медосвидетельствования вызвала споры графа «отказываюсь/согласен на прохождение». В оригинале документа, который поступил в суд, подпись — «отказываюсь», в копии документа, который предоставил Шарафиев, графа была пустой.

После того как его машину отвезли на штрафстоянку, пострадавший отправился на медосвидетельствование — анализы показали, что следов употребления наркотических веществ нет.

За время процесса выяснилось, что часть записи с видеорегистратора машины ГИБДД длиной более 40 минут куда-то пропала. На записи только видно, как Шарафиев уточняет что-то у инспектора, и слышно, как Садриев говорит: «Зачем? Освидетельствование ты можешь проходить в любое время».

«Все три заключения имеют одинаковую силу, но все три противоречат друг другу»

Гособвинитель уточнил у Садриева, продолжает ли он работу в ГАИ. Тот ответил, что поменялся только полк.

Перед началом прений защитник Садриева Айрат Уразманов ходатайствовал о возврате дела прокурору. По его мнению, обвинительное заключение было составлено с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства: «Фактически было указано, что Шарафиев не отказывался от прохождения освидетельствования, однако во вступившем в законную силу решении суда мы видим иное — что Шарафиев отказался от судмедосвидетельствования».

«Кроме того, в обвинении не расписано, какие именно нормативно-правовые акты нарушил сотрудник полиции Садриев», — продолжил защитник, сославшись на постановление пленума Верховного суда. Это мешает «нам защищаться и представлять свои доводы», заявил адвокат, но во время дополнительного следствия можно было бы «обязать прокурора устранить допущенные нарушения».

Защитник добавил: то, что у Садриева была личная заинтересованность, — голословно, так как сторона обвинения не представила никаких доказательств. Он напомнил о проведении трех почерковедческих экспертиз, которые должны были выяснить, кто написал слово «отказываюсь» в протоколе на направление на медосвидетельствование. Все три заключения имеют одинаковую силу, но все три противоречат друг другу, добавил он.

Судья Расим Шакирьянов, несколько минут проведя в совещательной комнате, отказал Уразманову в ходатайстве. Он попросил Садриева пояснить, как тот узнал, что остановленный водитель нетрезв. «На глаз. Я не эксперт, ваша честь», — ответил тот, на что судья уточнил, есть ли другие способы определить, помимо визуальных. Подсудимый сообщил, что при определении алкогольного опьянения можно попросить водителя «подуть», но для токсического или наркотического опьянения никаких приборов при сотруднике ГАИ нет.

Почему Шарафиев просто ушел с места происшествия?

«Садриев обвиняется в том, что, находясь на посту, внес в протокол об административном правонарушении заведомо ложные сведения, что Шарафиев управлял транспортным средством с явными признаками наркотического опьянения. Также в протокол внесены заведомо ложные сведения, что Шарафиев отказывался от медосвидетельствования», — сказал представитель гособвинения. Он попросил суд назначить Садриеву наказание сроком на два с половиной года с лишением права занимать должности в государственных, правоохранительных органах и так далее с функциями представителя госвласти либо административных функций, а также назначить испытательный срок.

Представитель защиты напомнил: по показаниям Садриева, Шарафиев отказался от медосвидетельствования в сопровождении сотрудников полиции и хотел пройти его самостоятельно: «Слово «отказываюсь» в протоколе, возможно, написал он, на месте составления протокола, Шарафиеву никто не мешал оставить в этой строчке запись. Но допускается, что и сотрудник полиции может это сделать». Сам факт написания сотрудником ГИБДД слова «отказываюсь» не является противоправным, добавил он.

Что касается копии протокола, в котором слова «отказываюсь» нет, Уразманов отметил, что неизвестны обстоятельства, каким образом Шарафиеву выдали незаверенную копию документа. Кроме того, копия должна заверяться при выдаче: «Сотрудники ГИБДД не подтвердили факт выдачи копии протокола, а показания Шарафиева, что он видел, как сотрудник ГИБДД снимала копию протокола, опровергнуты показаниями сотрудника ГИБДД».

Затронул Уразманов и вопрос пропавшего куска записи на видеорегистраторе. «Что мешало Шарафиеву добиться прохождения медицинского освидетельствования, проведя видеосъемку разговора с сотрудником ГИБДД Садриевым на свой мобильный телефон, обратиться на месте с жалобой на его действия в МВД, прокуратуру? Почему Шарафиев, ничего не предпринимая, просто ушел с места происшествия?» — по мнению Уразманова, все это говорит о том, что водитель не давал согласия пройти освидетельствование с участием сотрудника ГАИ, чем и объясняется сделанная им запись в протоколе. Сам Садриев сослался на соответствующий пункт КоАП, по которому при наличии двух понятых нет необходимости осуществлять видеозапись. Адвокат попросил оправдания для подзащитного.

Шарафиев лишился работы из-за обвинений

Пока суд обдумывал решение в совещательной комнате, стороны продолжали обсуждать свои доводы. Отец потерпевшего сказал Уразманову, что из-за обвинения в употреблении наркотиков его сына уволили с работы. Корреспонденту «Реального времени» он пояснил, что для оплаты штрафа в 30 тыс. рублей им пришлось продать машину.

При вынесении решения судья Шакирьянов отметил, что к показаниям инспекторов относится критически: «Их действия расцениваются как желание помочь избежать ответственности Садриеву». Что касается понятых Харасова, Баширова, Ахметзянова, «некоторые расхождения есть с их показаниями, так как они постоянно, одновременно не наблюдали за местом происшествия».

Суд назначил наказание Садриеву в виде условного лишения свободы сроком на год и 4 месяца с испытательным сроком год и шесть месяцев, а также запретил занимать должности в правоохранительных либо госорганах с административными или организационно-хозяйственными функциями. После оглашения приговора отец потерпевшего посетовал: «Как жить, когда наказывают только работяг, а чиновников и своих отпускают?»

Стороны могут обжаловать решение в десятидневный срок.