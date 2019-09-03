«Будем давать правовую оценку» — для работы на выборах в Казани открыли ситуационный центр

30 юристов в составе новой структуры от корпуса «За чистые выборы» помогут скоординировать работу наблюдателей

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани открылся республиканский ситуационный центр корпуса «За чистые выборы», который будет координировать работу наблюдателей в день голосования 8 сентября и оказывать консультационную поддержку. В команду новой структуры вошли юристы и эксперты в области избирательного права. Специалисты будут консультировать наблюдателей и в случае необходимости выезжать на избирательные участки. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

30 юристов возьмут под контроль 2 811 избирательных участков в Татарстане

Вся информация в день выборов депутатов татарстанского парламента с избирательных участков республики будет стекаться в региональный ситуационный центр корпуса «За чистые выборы», который открылся сегодня в Казани, на улице Профсоюзной, 13/16. В новой организации работают около 30 юристов и экспертов в области избирательного права. Все они 8 сентября будут держать связь с наблюдателями от Общественной палаты Татарстана, которые будут следить за ходом голосования.

— К нам будет поступать информация о возможном нарушении на избирательном участке, и мы будем на это реагировать. Будем давать правовую оценку всему этому, давать комментарии — что это, действительно нарушение или провокация, — объяснил региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Республике Татарстан Павел Соломонов (на фото на постере).

В новой организации работают около 30 юристов и экспертов в области избирательного права

За каждым юристом закрепят от 50 до 100 наблюдателей, таким образом, небольшая команда экспертов сможет охватить все 2 811 избирательных участков в Татарстане. Наблюдатели будут регулярно созваниваться с центром и в случае возможных правонарушений будут присылать фото- или видеоконтент.

— Если будут возникать казусные ситуации, то на место будет выезжать мобильная группа. Но по опыту могу сказать, что создавать целые бригады не имеет особого смысла, потому что спорных ситуаций бывает не так много, — продолжил Павел Соломонов.



Движение «За чистые выборы» создали по инициативе молодых юристов в 2012 году, перед выборами президента России. Тогда в движение вошли более 100 тыс. молодых юристов, которые впервые приняли участие в выборах президента России 4 марта 2012 года. Наблюдатели корпуса также были задействованы в 2015 году на выборах президента Татарстана, принимали участие в выборах президента России в марте 2018 года и работали в ноябре — на референдуме по самообложению граждан в Татарстане.

«Ни в коем случае не говорить, что эта политическая партия…»

На выборах в Госсовет Татарстана движение «За чистые выборы» будет следить за порядком на избирательных участках, но представители корпуса подчеркивают, что они дают правовую оценку только хода избирательного процесса. При этом они будут работать не только с наблюдателями, но и мониторить интернет: под контроль возьмут все социальные сети и видеохостинги.



«Наша задача как юристов давать только правовую оценку. Ни в коем случае не говорить, что нарушили эта политическая партия или тот или иной кандидат», — объяснил лектор корпуса «За чистые выборы», глава исполкома татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо

— Например, если на участке произошло нарушение и мы видим, что пишут в соцсетях, то мы в свою очередь должны оперативно проверить информацию и сказать, было нарушение или нет. Наша задача как юристов давать только правовую оценку. Ни в коем случае не говорить, что нарушили эта политическая партия или тот или иной кандидат, — объяснил лектор корпуса «За чистые выборы», глава исполкома татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

Ситуационный центр будет не только координировать работу наблюдателей, но и оказывать консультационную поддержку по вопросу выборов депутатов Госсовета. Его эксперты смогут оперативно обрабатывать информацию, консультировать на предмет того, как наблюдателю реагировать на ту или иную ситуацию.

Что делать, если в кабинке для голосования вместо ручки положили карандаш?

Команду для регионального ситуационного центра корпуса «За чистые выборы» начали собирать за два месяца: совместно с Общественной палатой Татарстана набирали наблюдателей, а также юристов. Практически у всех есть опыт работы на выборах — активисты уже участвовали в избирательных кампаниях или работали в штабе корпуса. В команду юристов вошли специалисты с юридическим образованием: кандидаты юридических наук и специалисты с большим опытом в судебных делах. Но несмотря на это, попав в команду центра корпуса «За чистые выборы», всем предстояло пройти обучение, которое длилось 1,5 месяца.

За каждым юристом закрепят от 50 до 100 наблюдателей, таким образом, небольшая команда экспертов сможет охватить все 2 811 избирательных участков в Татарстане

— Мы изучали правовые обязанности, правовой статус наблюдателя, правовой статус избирательной комиссии. Что наблюдатель имеет право делать в день голосования, а что нет. И, конечно же, мы рассматривали казусы, которые случаются на избирательных участках, те или иные нарушения, — продолжил Тимур Какохо.

На занятиях рассмотрели всевозможные случаи, которые могут произойти на избирательном участке. К примеру, что делать, если в кабинке для голосования вместо ручки положили карандаш, или как реагировать на провокации или агитацию за кандидатов.

Кроме этого, с сотрудниками центра проводили занятия психологи, чтобы помочь выработать навыки общения. Задача центра — не только работать с наблюдателями, но и делать почасовые выкладки и оценки событий на избирательных участках.

Корпус «За чистые выборы» работает с наблюдателями от Общественной палаты Татарстана, но в целом 8 сентября на избирательные участки выйдут до 50 тыс. человек. Ожидается, что на каждом избирательном участке будут работать до 25 наблюдателей — это представители политических партий, кандидатов и общественных организаций. Таким образом, число наблюдателей обещает стать беспрецедентным.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов