Список компаний

ТРО Ассоциация юристов России

Общественные организации

Общая информация

Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России создано в 2007 году, насчитывает на сегодня более 500 юристов.

ТРО «Ассоциация юристов России» учавствует в реализации значимых направлений, таких как вопросы укрепления правопорядка и правовой культуры в обществе, принимает участие в экспертной, консультационной, научно-просветительской и образовательной работе.

Целями Ассоциации юристов России являются содействие процессу формирования правового государства в Российской Федерации, содействие повышению престижа юридических профессий, воспитание юристов в духе неукоснительного соблюдения законов, норм профессиональной этики, содействие реализации гуманных и миролюбивых инициатив общественных и государственных организаций, проектов и программ, привлечение широкой юридической общественности к участию в этих проектах и программах.

Руководитель — Гирфанов Ильнар Исрафилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Казань, улица Татарстан, 55
  • Телефон: (843) 223-07-83
  • Email: ajurrt@mail.ru
  • Сайт: www.alrf16.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам