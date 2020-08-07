Какохо Тимур Геннадиевич
Общая информация
Родился 18 декабря 1991 года.
Образование
2014 г. — Казанский (Приволжский) Федеральный университет, специалитет;
2017 г. — Казанский (Приволжский) Федеральный университет, аспирантура (тема диссертации: Принцип идеологического многообразия в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование)
Дополнительное образование:
2011 г. — Курс обучения «Информационно-правовые обеспечение ГАРАНТ»;
2011 г. — Курс обучения «КонсультантПлюс/Технология Проф»;
2012 г. — Курсы «Правовые основы избирательного законодательства». Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы»;
2014 г. — Краткосрочное повышение квалификации по курсу «Управление этнополитическими процессами».
Трудовая деятельность
01.02.2012 — 07.03.2012 г.Помощник юриста ООО «Абада плюс»;
12.03.2012 — 03.02.2014 г.Юрист ЗАО «ЭСКОМ-С»;
04.02.2014 — 09.02.2015 г.Юрист ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира»;
01.07.2015 — 31.12.2015 г.Юрисконсульт Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
08.09.2016 — 08.08.2017 г.Директор ООО «Русдан Трэйд»;
25.07.2017 — по наст. Вр.Председатель Фонда содействия развитию правового просвещения населения Республики Татарстан;
08.08.2017 — 02.02.2018 г.Директор ООО «Сити Медиа»;
06.2017 — 02.2018 гг. Помощник депутата Казанской городской Думы.
02.04.2018 — по наст.в. Исполнительный директор — руководитель Аппарата Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
28.09.2018 — по наст.в. Председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 07.08.2020