Реконструированное «Кольцо» впишут в «ежедневно бурлящий туристический, студенческий, деловой котел»

Народный конкурс проектов реконструкции центрального торгового центра Казани продлевается до середины осени

Второй этап конкурса на лучший проект реконструкции торгового центра «Кольцо» должен был пройти в августе, но, как следует из объявления на сайте ТЦ, вопрос о победителе останется открытым как минимум до 2 октября. Учитывая местоположение комплекса, архитекторам усложнили задачу — придумать не только новый облик «Кольца», но и проработать на будущее его пешеходную связь с храмом торговли от турецкого холдинга «Полимекс», который планируется построить на холме с памятником Муллануру Вахитову. О том, почему подведение итогов откладывается уже во второй раз, кто и почему вышел из состава жюри и какой проект из представленных на конкурс выглядит наиболее перспективно с точки зрения профессионалов, — в материале «Реального времени».

Времени не хватило



На конкурс проектов реконструкции ТЦ «Кольцо» в Казани поступило 17 заявок, однако к участию допустили лишь 10 работ, из которых жюри впоследствии выбрало три для участия во втором туре. География участников конкурса оказалась обширной — кроме казанских авторов на него заявились два московских коллектива, один из Санкт-Петербурга и один из Севастополя.

3 июля было объявлено, что первое место жюри отдало работе московских архитекторов Владислава Куликовского, Арсена Хаирова и Маргариты Подгорной. Второе досталось разработке молодого казанского архитектора Ильи Фаттахова, а третье — проекту Евгения Прокофьева, начинавшего работу над ним совместно с покойным Виталием Логиновым — автором проекта здания Пенсионного фонда на «кольце».

Жюри конкурса пришло к выводу, что даже эти лучшие проекты требуют серьезной доработки, и на месяц передвинуло дату сдачи проектов — со 2 августа на 2 сентября.

Однако на доработку оказалось недостаточно не только 30, но и 60 дней. Сейчас на сайте ТЦ «Кольцо» в разделе «Открытый конкурс на разработку планировочной организации территории площади Габдуллы Тукая с архитектурным проектом реконструкции ТРК «Кольцо» стоит новый срок — 2 октября 2019 года.

Второе место досталось разработке молодого казанского архитектора Ильи Фаттахова

Нет движения — нет проблемы

При подведении итогов первого этапа конкурса на проект реконструкции ТЦ «Кольцо» бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева указала на то, что главными задачами проектировщиков должны стать решения по организации транспортного движения на «кольце» и увязка проекта торгового центра с объектом, который еще только планируется построить — комплексом ESPACE от компании «Дайнамик Глобал», которую связывают с турецким холдингом «Полимекс». Оценить же, насколько интересы турецкого застройщика могут повлиять на окончательный выбор жюри, можно по такому факту: именно он стал вторым спонсором конкурса, вдвое увеличив его призовой фонд с 1 до 2 млн рублей, сообщили организаторы.

Однако предложенные победителями решения оказались, мягко говоря, нестандартными. К примеру, московская группа проектировщиков, которой в первом туре досталось заветное первое место, вообще не стала мучиться с организацией движения на многострадальном «кольце», а выдвинула альтернативу в виде почти полного отсутствия транспортного движения перед обновленным торговым центром. Фасад здания они осовременили, очистив практически от всех «архитектурных излишеств» и закрыв витрины металлической сетчатой «вуалью».

Илья Фаттахов внешне разбил здание ТЦ «Кольцо» на два объема. По его замыслу, на бывшую Рыбнорядскую площадь (площадь Тукая) должны быть обращены воссозданные исторические фасады «Музуровских номеров», а в сторону Пенсионного фонда — лаконичный современный объем: много стекла и светлая бетонная колоннада.

Евгений Прокофьев предложил сдержанное решение — единый объем в стилистике уничтоженных при строительстве «Кольца» «Музуровских номеров».

Евгений Прокофьев предложил сдержанное решение — единый объем в стилистике уничтоженных при строительстве «Кольца» Музуровских номеров

Проект остается — члены жюри уходят

По ходу конкурса отсеялись не только проекты, но и некоторые члены жюри. В списке больше не значится помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, а советник министра строительства РТ Николай Васильев хотя в нем и фигурирует, но сообщил «Реальному времени», что больше в работе жюри не участвует по принципиальным соображениям, поскольку считает: «Все, что предложено на конкурс, критики не выдерживает».

Васильев и Фишман-Бекмамбетова уже на первом этапе конкурса высказались за то, чтобы признать конкурс несостоявшимся.

— Все те проекты, которые были премированы, объединяет концепция с увеличением площадей, которая меняет пропорции здания в худшую сторону, — пояснил «Реальному времени» Николай Васильев. — Будут перекрываться виды с магистралей и ухудшаться транспортная ситуация. А для меня «кольцо» — прежде всего транспортно-пересадочный узел, где логистика транспорта и пешехода должна быть главной. Такая позиция, на мой взгляд, нереальна.

Кроме того, Васильев считает, что раз площадь уже принципиально изменена строительством здания Пенсионного фонда и гостиницы, то «отсылка к старине уже некорректна». Не устроили его и предложенные всеми проектировщиками логистические решения:



— Для меня принципиальным был пешеходный переход, который бы «подныривал» под новую дорогу, которая ведет к аэропорту (на проспект Универсиады, — прим. авт.). Но этого в конкурсе не было заявлено. А коммерческий выход торговых площадей, который достигается в предложенных проектах, чтобы обеспечить сдачу в аренду как можно большего количества помещений, будет только усугублять транспортные проблемы, и мы быстро об этом пожалеем. Если эти концепции проходят в основной тур, по моему мнению, это городу нанесет только ущерб. Поэтому я попросил вывести меня из состава жюри. По этой же причине из состава жюри вышла Наталья Львовна [Фишман-Бекмамбетова].

Казанцы проголосовали за московский вариант

— К разработке планировочной организации территории площади Габдуллы Тукая с архитектурным проектом реконструкции ТРК «Кольцо» и жюри, и участники конкурса подходят очень тщательно, — объяснила «Реальному времени» причину продления сроков проведения конкурса директор по маркетингу АО «Эдельвейс Групп» Алина Ельмеева. — На первый этап конкурса были представлены форэскизы, сейчас идет их проработка до стадии эскизных проектов. Эта стадия требует тщательной подготовки, так как объем работы очень большой: территория проекта затрагивает восемь улиц.

По словам Ельмеевой, победители первого тура уже получили по 300 тысяч рублей из бюджета конкурса.

— По итогам народного голосования, которое проводилось непосредственно в ТРК «Кольцо», предпочтение было отдано фантазийному зданию, напоминающему улитку, — сообщила она. — А по итогам голосования на сайте ТРК «Кольцо» в лидеры вышел эскиз московских архитекторов — с белой сеткой на фасаде.

По итогам голосования на сайте ТРК «Кольцо» в лидеры вышел эскиз московских архитекторов — с белой сеткой на фасаде

«Будем честными»

— Срок конкурса продлен коллегиально по решению жюри и заказчика, а также по просьбе участников конкурса, — рассказала «Реальному времени» заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова. — Связано это со сложностью территории, которая требует серьезной проработки. Территория площади «кольца» — центральная в городе. Это не только здание торгового центра, но и пересечение транспортных артерий центра города, пешеходных потоков, которые на сегодня находятся в ущербном состоянии. Также это холм М. Вахитова, пересечение градостроительной ул. Пушкина и ул. Профсоюзной. Это не сформированная центральная площадь — это ежедневно бурлящий туристический, студенческий, деловой котел.



По итогам народного голосования, которое проводилось непосредственно в ТРК «Кольцо», предпочтение было отдано фантазийному зданию, напоминающему улитку

На вопрос, чьи проекты, по ее мнению, наиболее точно вписываются в существующий и перспективный облик площади, Толовенкова ответила:

— До объявления конкурса неоднократно проходили градостроительные советы, где не раз обсуждалась тема облика данной территории. Мнений было много, так как история места интереснейшая. Тут сплелись века. И на какую эпоху стоит сделать акцент — вопрос к конкурсантам. На мой взгляд, облик торгового здания должен быть создан через современные приемы, с уважительным отношением к историческому контексту должен отражать дух сегодняшнего времени. Таких примеров множество, но будет здорово, если конкурсанты разработают свой язык диалога современности с историей места. Проект не должен быть попыткой копирования и воспроизведения утраченных зданий.



Собеседница «Реального времени» подчеркнула свою позицию, которая оказалась шире, чем вопрос о реконструкции «Кольца»:

— Момент честного высказывания при проектировании — ключевой. Я полагаю, что главное в градостроительстве — не лгать! Быть честными. Не делать вид, что тех или иных событий не происходило в истории. А тем временем по разным причинам на этом месте были снесены следы эпох. По каким-то причинам каждый век стирался. Это интересно исследовать с точки зрения антропологии. Так или иначе, но сегодня эта территория в том виде, в котором наблюдаем. С минусами и достоинствами, которые, несомненно, есть. А значит, предмет исследования и проектирования не только стены ТЦ «Кольцо», но и ответы на размышления и уроки, которые, безусловно, мы выучили благодаря анализу истории этой территории: градостроительные, философские и эстетические. В ином случае конкурс не был бы организован.

А главное требование к проекту-победителю Дарья Толовенкова сформулировала предельно лаконично:



— Это проект, отражающий дух своего времени, как учил нас профессор Айдаров, и компиляцию уроков прошлого.