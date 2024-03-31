С 1 апреля 2024 года вступает в силу новый закон о перепланировке квартир

Фото: Максим Платонов

С 1 апреля 2024 года вступает в силу новый закон о перепланировке квартир. Управление Росреестра по Татарстану сообщило о вступлении в силу нового закона о перепланировке квартир с 1 апреля 2024 года. Закон уточняет и упрощает процедуру, позволяя подавать документы в Росреестр через электронный документооборот без посещения МФЦ.

Изменения, касающиеся перепланировки, включают в себя любое изменение границ и площади помещения, требующее согласования и оформления нового технического плана. Данные об изменениях должны быть внесены в Единый госреестр недвижимости, чтобы избежать противоречий при продаже или наследовании квартиры.

За несоблюдение новых требований предусмотрены штрафы: до 2,5 тыс. рублей для физических лиц и до 50 тыс. рублей — для юридических, сообщила новостная служба ГТРК «Татарстан».

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Олег Исаков