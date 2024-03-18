На вторичном рынке жилья Татарстана в 2024 году сократились спрос и предложение

Как рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, за два года, с февраля 2022-го по февраль 2024-го, объем предложения квартир на вторичном рынке жилья в Татарстане сократился на 14% — до 22 тысяч вариантов.

— При этом с 2022 по 2023 год экспозиция выросла, а с февраля 2023-го по февраль 2024 года уменьшилась на 31%. Схожий тренд наблюдается и со спросом — за указанный период он ослаб на 38%, — прокомментировал данные Еремкин.

Средняя стоимость вторичных квартир в Татарстане за два года выросла на 35%: с 4,15 млн рублей до 5,6 млн рублей, говорят эксперты.

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