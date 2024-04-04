Ресторан «Хорошая девочка» в коллаборации с ГК «Садовое кольцо» создали специальное меню

Фото: предоставлено ООО "Пронто"

«Хорошая девочка» в Лядском саду — ресторан в Казани с современным взглядом на гастрономические тенденции. С 2 апреля здесь можно будет попробовать специальное меню, созданное в коллаборации с федеральным девелопером ГК «Садовое кольцо».



Гости заведения смогут попробовать десерт «Девочка на люксе» и коктейль «Она хотела бы жить в Savin Premier». Они названы в честь жилого комплекса, который ГК «Садовое кольцо» возводит в Ново-Савиновском районе. Savin Premier* — доминанта легендарного квартала Savin City, его финальный корпус. Статус и индивидуальность ЖК обеспечивают акцентные детали: современная архитектура в гармонии с городом и природой, виды на акваторию Казанки, продуманный и эстетичный дизайн МОП, передовые инженерные системы и современные системы безопасности.



Заказав любую из позиций специального меню, гость получит скретч-карту с подарком от ресторана и QR-кодом для регистрации на сайте и участия в розыгрыше iPhone 15 Pro Max. Подведение итогов конкурса пройдет 2 мая.



Попробовать специальное меню и выиграть подарки можно уже с 2 апреля в ресторане «Хорошая девочка» на Муштари, 24. Подробные условия розыгрыша — на сайте ресторана.

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