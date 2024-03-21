В Татарстане выросли спрос и предложение на долгосрочную аренду загородной недвижимости

Как рассказал «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, предложение загородной недвижимости для долгосрочной аренды в Татарстане за период с февраля 2022-го по февраль 2024 года увеличилось на 35%. А активность арендаторов загородного жилья выросла на 67%.

— Предложение загородной недвижимости для долгосрочной аренды в Татарстане ограничено — по итогам февраля 2024-го оно составляет около 300 объектов, причем за два года оно увеличилось на 35%, — отметил Еремкин.

Вследствие усиления спроса средняя ставка аренды увеличилась с 45 000 рублей до 50 000 рублей, на 11%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».