Ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» может составить 9,5–11,4 млрд рублей
Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, близок к 250—300 тыс. рублей за квадратный метр, оценил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян, передает «РИА Новости».
Так, при площади концертного зала в 38 тыс. квадратных метров сумма ущерба может оцениваться в 9,5—11,4 млрд рублей.
Марат Манасян подчеркнул, что «Крокус Сити Холл» был одним из лучших концертных залов в Москве и прекрасно оборудованным. Он также предположил, что восстановительные работы потребуют 8—10 месяцев. Это возможно, если не поврежден конструктив и основные несущие элементы.
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