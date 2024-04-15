За первый квартал 2024 года объем кредитования в рамках IT-ипотеки превысил 40 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

С начала 2024 года более 4000 IT-специалистов воспользовались IT-ипотекой. Это в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем кредитования в рамках программы превысил 40 млрд рублей, сообщили аналитики банка «Дом РФ».

Среди регионов-лидеров по выдачам в первом квартале 2024 года:

Москва (оформлено кредитов на 21,5 млрд рублей, рост в 5,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года);

Санкт-Петербург (4,6 млрд рублей, в 4,6 раза больше);

Подмосковье (около 2 млрд рублей, увеличение в 4,6 раза).

Татарстан (1,6 млрд рублей, объем кредитования вырос в 8 раз)

Свердловская область (1,4 млрд рублей, кредиты увеличились в 5,4 раза).

Кроме них в топ-10 входят:

Нижегородская область (1,2 млрд рублей, кредитование выросло в 7 раз);



Новосибирская область (1,2 млрд рублей, почти в 4 раза);

Краснодарский край (1 млрд рублей, объемы увеличились в 10 раз);

Самарская область (700 млн рублей, кредиты выросли в 6,5 раза);

Воронежская область (600 млн рублей, кредитование увеличилось в 6 раз).

— С сентября прошлого года для молодых заемщиков до 35 лет отменены требования к минимальному доходу. По данным аналитиков банка, на таких клиентов приходится более 70% выдач. Средний возраст заемщика по программе — 32 года (33 года в прошлом году). Более 30% — женщины, в прошлом году они составляли 29%, — отметил вице-президент банка Кирилл Варенцов.

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Олег Исаков