СМУ-88 присоединилось к проекту «Спасибо врачам!»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Казанская группа компаний «СМУ-88» стала партнером социального проекта «Спасибо врачам!» Застройщик предлагает медикам бонус в размере 2% от стоимости при покупке квартиры. Напомним, проект запустили в этом году по инициативе Управления здравоохранения Казани и Министерства здравоохранения Татарстана для поддержки медицинских работников с помощью разнообразных льгот и бонусов.

«Мы понимаем, как важна и сложна работа врачей, поэтому без сомнений присоединились к проекту. Это способ сказать спасибо медицинским работникам за их ежедневный вклад в здоровье и благополучие общества, за тот подвиг, что врачи совершили в период пандемии», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

О запуске проекта «Спасибо врачам!» сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков в феврале этого года. Среди партнеров программы — кофейни, рестораны, студии красоты и флористики, автосалоны, строительные гипермаркеты и др. Чтобы воспользоваться акцией, медработнику нужно зарегистрироваться в программе лояльности, указать место работы и номер телефона.

Ко второму кварталу проект «Спасибо врачам!» планирует охватить более 10 тысяч сотрудников из 50 медицинских учреждений города, с участием более 50 партнеров, предлагающих не менее 50 бонусов.

В акции «СМУ-88» участвует весь пул квартир в строящихся ЖК «Яналиф», «Яратам», «Крыловка Парк» и «Вознесенский квартал». Подробную информацию можно получить в отделах продаж СМУ-88 или по телефону 218-12-18.

Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года и, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. По итогам 2023 года проекты СМУ-88 вошли в топ самых востребованных ЖК в Казани. В январе этого года Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) присвоил СМУ-88 наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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