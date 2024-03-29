ГК «Садовое кольцо» ведет работы по внешнему оформлению зданий в ЖК Savin Family

Фото: предоставлено ООО "Пронто"

На строительной площадке казанского жилого комплекса бизнес-класса идет монтаж фасадов зданий с применением высокотехнологичных материалов — уже выполнена отделка фасада лоджий «мокрым» способом, который включает устройство теплоизоляционного, армирующего и декоративно-отделочного слоев.

На фасадах первой и второй секций монтируется клинкерная плитка. На фасадах третьей, четвертой и пятой секций закрепляют кассеты из композитных панелей. На всех секциях первого этажа идет монтаж фасадной подсистемы. Строители также приступили к отделке входных групп в первой и третьей секциях.

Активно идут работы во внутренних помещениях. На площадках лестничных клеток строители укладывают керамогранит и ведут отделочные работы по стенам. Инженеры начали монтаж лифтового оборудования и установку систем электроснабжения.

Savin Family* — часть единого премиального квартала Savin City в Ново-Савиновском районе Казани. Квартал объединен общим архитектурным стилем и вписан в исторический ландшафт города. Дом расположен на берегу реки Казанки, почти все его квартиры обладают прекрасными видами на воду, Казанский кремль и центр города. Savin Family скрыт от шума дорог и городской суеты, при этом до центральных городских локаций можно добраться за минуты не только на машине, но и пешком. Насыщенная инфраструктура района включает мост «Миллениум», Дворец водных видов спорта, медицинский центр, кинотеатры и супермаркеты.

На территории Savin Family планируется открыть билингвальный детский сад «Бала-Сити». Благоустройство территории включает оборудование современной детской игровой площадки, воркаут-зон и мест для спокойного отдыха. Проектом предусмотрены дизайнерское гранд-лобби, эргономичные планировочные решения, подземный паркинг.

Ввод в эксплуатацию ожидается в IV квартале 2024 года.

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