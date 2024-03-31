В Набережных Челнах ввели в эксплуатацию 21% домов от годового плана по строительству жилья

Фото: Максим Платонов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что годовой план по жилищному строительству в Набережных Челнах выполнен на 21,1%. Уже введено почти 67,6 тысяч кв. м. При этом план автограда на этот год — 320 тысяч кв. м, это значит, что осталось ввести 252,4 тысячи «квадратов», рассказали «Челны-Биз».

Общий план жилищного строительства в республике выполнен на 42% — введено 1 млн 332 тысячи кв. м. По линии коммерческого строительства сданы 42 многоквартирных дома. В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 33%: из 56 домов сдано 14. По линии индивидуального жилищного строительства сдано 8 245 домов площадью 1 млн 113 тыс. кв. метров — это 74% от общего плана.

В соседних районах показатели выполнения плана жилищного строительства отличаются:

в Нижнекамском районе сдано 81,5% от плана в 60 тысяч кв. м;

в Менделеевском — 44,7% от плана построить 12 тысяч кв. м;

в Тукаевском районе введено 77,5% жилья от плана в 150 тыс. кв. м;

в Елабужском районе выполнение составило 95,1% от 60 тыс. кв. м.

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Олег Исаков