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В Казани началось голосование за лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо»

14:12, 14.06.2019 2
В Казани началось голосование за лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо»
Фото: koltso-kazan.ru

В Казани стартовало голосование за лучший проект реконструкции торгового центра «Кольцо». Фото с вариантами того, как может выглядеть ТЦ, размещены на официальном сайте. Всего представлено 9 проектов.

Напомним, что в марте эксперты градсовета не согласовали новый проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в центре города. Директор по строительству «Эдельвейс групп» Ильяс Ганиев рассказал, что один из вариантов показался специалистам «слишком пафосным».

Позже стало известно, что 1 апреля будет запущен конкурс на разработку архитектурного проекта реконструкции ТЦ «Кольцо». Отмечается, что архитектурный проект должен будет учитывать взаимосвязь с прилегающей территорией исторической части города.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:48
    А что они( эскизы) какие все уродливые то. Полнейшая безвкусица. Действующее здание выигрывает у всех претендентов.
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  • Анонимно 14:55
    еще гостиницу Татарстан и здание ПФР убрать и выполнить в едином с остальными зданиями стиле
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