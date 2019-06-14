В Казани началось голосование за лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо»

В Казани стартовало голосование за лучший проект реконструкции торгового центра «Кольцо». Фото с вариантами того, как может выглядеть ТЦ, размещены на официальном сайте. Всего представлено 9 проектов.

Напомним, что в марте эксперты градсовета не согласовали новый проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в центре города. Директор по строительству «Эдельвейс групп» Ильяс Ганиев рассказал, что один из вариантов показался специалистам «слишком пафосным».



Позже стало известно, что 1 апреля будет запущен конкурс на разработку архитектурного проекта реконструкции ТЦ «Кольцо». Отмечается, что архитектурный проект должен будет учитывать взаимосвязь с прилегающей территорией исторической части города.

