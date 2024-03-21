Стоимость долгосрочной аренды квартиры в Татарстане за два года выросла на 25%

Средняя ставка долгосрочной аренды квартир в Татарстане за период с февраля 2022-го по февраль 2024-го выросла на 25%. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

— В первую очередь это связано с увеличением интереса к такому формату жилья — за период с февраля 2022-го по февраль 2024-го средняя ставка аренды квартир выросла на 25%, — рассказал Еремкин.

Так, если в феврале 2022 года квартиру на долгий срок по Татарстану в среднем можно было арендовать за 20 тыс. рублей, то в конце зимы 2024 года она обойдется в 25 тыс. рублей.

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